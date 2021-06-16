Дорожный сбор

Зеленский в Берлине: Крым, Донбасс, Северный поток - 2 и здоровье Меркель. DW Новости (18.06.2019)

Минские переговоры, с помощью которых можно добиться прекращения огня в Донбассе и освобождения украинских пленных, следует возобновить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Если же переговоры не принесут результата, против России надо усилить экономические санкции, добавил Зеленский. Во время его визита все не на шутку обеспокоились состоянием здоровья Ангелы Меркель.