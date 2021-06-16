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Дорожный сбор

2 - Einsames deutsches Wohnmobil an einer Mautstelle bei Belfort Obwohl Frankreich Anfang der Woche seine Grenze für deutsche und andere EU-Touristen geöffnet hat, haben sich nur vergleichsweise wenige Touristen auf den Weg in das beliebte Urlaubsland gemacht. Auch im Süden des Landes, in der Region Languedoc-Roussillon, begegnet man bislang nur vereinzelten deutschen Urlaubern. Jetzt hoffen die französischen Gastgeber auf das Sommergeschäft.

Страны ЕС согласовали новые правила о дорожных сборах 16.06.2021

Страны ЕС смогут комбинировать системы дорожных сборов, основанные на времени и протяженности пути. Изменения призваны содействовать сокращению вредных выбросов.

The rock inscription with the four hieroglyphs: Domain of the Horus King Scorpion. © Ludwig Morenz

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель 14.12.2020

Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.
07.08.2019, Berlin: Blick auf Berlins erste temporäre Spielstraße in Berlin. Der Abschnitt zwischen Grimmstraße und Graefestraße wird von dieser Woche an jeweils mittwochs von 14 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Въезд запрещен. Сегодня на этой улице играют дети (фото) 10.08.2019

Такой дорожный знак официально установили на одной из улиц немецкой столицы. Что он означает?

Зеленский в Берлине: Крым, Донбасс, Северный поток - 2 и здоровье Меркель. DW Новости (18.06.2019) 18.06.2019

Минские переговоры, с помощью которых можно добиться прекращения огня в Донбассе и освобождения украинских пленных, следует возобновить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Если же переговоры не принесут результата, против России надо усилить экономические санкции, добавил Зеленский. Во время его визита все не на шутку обеспокоились состоянием здоровья Ангелы Меркель.

Stau auf der Autobahn A1 in Hamburg, Deutschland | Verwendung weltweit

Суд ЕС признал сбор за пользование немецкими автобанами незаконным 18.06.2019

Инициатива о взимании с владельцев легковых автомобилей сбора за пользование немецкими трассами в ее нынешнем виде является дискриминирующей и противоречит законодательству Евросоюза, счел суд ЕС.
ARCHIV - 17.09.2014, Baden-Württemberg, Stuttgart: Autos stehen auf der Autobahn 8 bei Stuttgart in beiden Fahrtrichtungen im Stau. (zu dpa: «Stauprognose» vom 26.06.2018) Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Станут ли немецкие автобаны платными? 17.06.2019

Суд ЕС 18 июня примет решение по делу о введении в ФРГ обязательного дорожного сбора для владельцев легковых автомобилей. В первую очередь новые правила затронули бы иностранных водителей.

Жизнь без пробок, или Самый умный город Германии (19.04.2018) 19.04.2018

Жители Гамбурга будут меньше стоять в пробках и реже останавливаться на красный свет. Именно Гамбург по праву считается первопроходцем в вопросах так называемой "умной мобильности".

ARCHIV 2014***** BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 03: Cars and traffic fill the A100 ring highway at dusk on November 3, 2014 in Berlin, Germany. Germany is heatedly debating the introduction of highway tolls (in German: Maut), which in the current form proposed by German Transport Minister Alexander Dobrindt would be levied solely on foreigners. Dobrindt's office argues that this is not discrimination, which would be illegal under European Union law, since Germans already pay an annual car tax. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Австрия оспорит немецкий дорожный сбор в Европейском суде 12.10.2017

Вена считает введенный в Германии дорожный сбор для владельцев легковых автомобилей дискриминирующим и противоречащим европейскому праву. Австрийский министр обвинил Еврокомиссию в бездействии.

20.11.2015 ***** VOLGOGRAD, RUSSIA. NOVEMBER 20, 2015. Russian long-distance truck drivers protest against the introduction of a kilometer charging system for the vehicles over 12 tonnes outside an office of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system. Dmitry Rogulin/TASS Copyright: Imago/Itar-Tass/D. Rogulin

Стоил ли "Платон" свеч, или Как в РФ решают проблему плохих дорог 14.04.2017

Система "Платон", вызвавшая среди дальнобойщиков массовые протесты, позволила отремонтировать более тысячи километров дорог в РФ. Перевешивает ли этот плюс все минусы нововведения?
18.06.2015 ARCHIV - Vor dunklen Regenwolken ist am 18.06.2015 an der Stadtautobahn in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) ein Verkehrsschild zu Mautpflicht für die Passage des Warnowtunnels zu sehen. (zu Showdown für die Maut vom 31.03.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Австрия оспорит в суде немецкий дорожный сбор 01.04.2017

Австрия намерена подать в суд в связи с введением в ФРГ дорожного сбора. В Вене считают, что новый немецкий законопроект "ущемляет права и несовместим с европейским правом".

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными (31.03.2017) 31.03.2017

Немецкий бундесрат одобрил законопроект о введении дорожного сбора за пользование скоростными трассами и шоссе. Документ был доработан с учетом требований ЕС. Введение платы за автобаны может пополнить немецкий бюджет на 500 млн евро в год.
ARCHIV - Die Langzeitbelichtung vom 17.01.2017 zeigt Leuchtspuren von PKW und LKW auf der Autobahn A2 an der Ausfahrt Lehrte in der Region Hannover (Niedersachsen). (zu dpa «Gutachten: Auch geänderte Pkw-Maut europarechtswidrig» vom 17.02.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесрат вновь одобрил введение дорожного сбора в ФРГ 31.03.2017

Бундесрат, как и в 2015 году, одобрил законопроект о введении дорожного сбора с владельцев легковых автомобилей. Тогда закон остановила Еврокомиссия, после чего в него внесли поправки.
28.3.2017*****Ein Blitzer in der Metzer Straße ist am 28.3.2017 in Saarbrücken (Saarland) mit Teer und Federn überzogen. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in der saarländischen Landeshaupstadt geteert und gefedert. Foto: Oliver Dietze/Oliver Dietze/dpa/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Месть автомобилистов: дорожный радар в дегте и перьях 29.03.2017

Возможно, неизвестные пока авторы этого перформанса читали "Приключения Гекльберри Финна" и почерпнули идею из этой книги Марка Твена.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Pkw-Maut in Mazedonien, 25.02.2017, Skopje, Mazedonien, Foto: Kristina Ozimec

Еврокомиссия планирует ввести единый дорожный сбор на автострадах ЕС 25.03.2017

Централизованный дорожный сбор, по мнению Еврокомиссии, упростит перемещение по европейским дорогам и избавит автовладельцев от необходимости платить пошлины на разных участках трасс в странах ЕС.

В Германии вводят дорожный сбор на автобанах 24.03.2017

Бундестаг принял во втором чтении закон о введении дорожного сбора для всех автовладельцев, пользующихся немецкими автобанами. Когда этот закон вступит в силу, пока неясно.
24.03.2017****Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (l, CSU) und zahlreiche Mitglieder des Bundestages geben am 24.03.2017 nach der Debatte über die Pkw-Maut im Deutschen Bundestag in Berlin ihre Stimmkarten ab. Das Parlament stimmt abschließend über Änderungen der seit 2015 geltenden Maut-Gesetze ab. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундестаг утвердил изменения в спорном законе о дорожных сборах 24.03.2017

Парламент ФРГ, пойдя на компромисс с Еврокомиссией, проголосовал за изменения в законе о дорожном сборе для легковых автомобилей. Несколько федеральных земель уже выразили несогласие с бундестагом.
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