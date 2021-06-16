Дорожный сбор

Минские переговоры, с помощью которых можно добиться прекращения огня в Донбассе и освобождения украинских пленных, следует возобновить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Берлине. Если же переговоры не принесут результата, против России надо усилить экономические санкции, добавил Зеленский. Во время его визита все не на шутку обеспокоились состоянием здоровья Ангелы Меркель.
Немецкий бундесрат одобрил законопроект о введении дорожного сбора за пользование скоростными трассами и шоссе. Документ был доработан с учетом требований ЕС. Введение платы за автобаны может пополнить немецкий бюджет на 500 млн евро в год.