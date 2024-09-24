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Немцы требуют ввести для пожилых тест на вождение

Лена Шмиц
24 сентября 2024 г.

Водители старше 75 лет нередко становятся виновниками аварий на дорогах. Большинство жителей Германии выступают за обязательные тесты для них и даже более радикальные меры.

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Пожилая женщина за рулем автомобиля
Пожилой возраст может стать причиной ДТПФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Согласно данным репрезентативного опроса, проведенного по заказу Организации по техническому надзору (TÜV), большинство жителей Германии выступают за введение обязательных тестов для пожилых водителей. 85 процентов участников исследования считают, что водители в возрасте 75 лет и старше должны совершать контрольную поездку вместе с экспертом, который по ее итогам давал бы водителю фидбэк.

90 процентов респондентов признались, что готовы сами в определенный момент добровольно отказаться от водительского удостоверения. Большинство из них собираются сделать это тогда, когда их состояние здоровья будет вызывать ограничения.

Три четверти ДТП - по вине 75-летних водителей 

В связи с демографическими изменениями в немецком обществе, где долгожителей становится все больше, количество престарелых людей за рулем на немецких дорогах растет, подчеркивает руководитель TÜV Йоахим Бюлер (Joachim Bühler).

Немецкое водительское удостоверение
Немецкое водительское удостоверение не имеет ограничения срока действияФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

По мере старения, однако, повышается риск несчастных случаев на дорогах, в частности, из-за ухудшения зрения, ослабленного внимания и более замедленной реакции. И если водители в возрасте 75 лет попадают в аварию, то, по данным TÜV, в трех из четырех случаев они являются главными виновниками ДТП.

76 процентов участников опроса, который был проведен среди 1207 человек, выступают даже за более радикальные меры: они убеждены, что пенсионеры должны проходить обязательную проверку их навыков вождения. По мнению большинства немцев, если человек больше не в состоянии уверенно управлять транспортным средством, то его должны лишать водительских прав.

Эксперты по вождению - против обязательного экзамена для пожилых

При этом 88 процентов респондентов сами хотели бы принимать решения в отношении собственной мобильности как можно дольше. Почти три четверти немцев не представляют возможным свое участие в общественной жизни без автомобиля. В Германии у водительского удостоверения, выданного для управления легковым автомобилем или мотоциклом, нет срока действия - исключение составляют водители грузовиков. Также не существует правил, обязывающих пожилых людей проходить медосмотр или отказываться от водительских прав по достижении определенного возраста. По мнению главы TÜV, важно найти возможность сочетать высокий уровень безопасности дорожного движения c желанием участвовать в нем как можно дольше.

Йоахим Бюлер выступает за обязательные поездки пожилых водителей в сопровождении экспертов. Так водители смогут получить оценку их сильных и слабых сторон в вождении, предложения по улучшению поведения за рулем во избежание ДТП и информацию об изменениях в правилах дорожного движения. В введении обязательного экзамена по вождению в пожилом возрасте TÜV не видит необходимости.

Еврокомиссия предложила в этом году в рамках реформы, чтобы водители в престарелом возрасте обновляли свои права и проходили медицинское обследование. Европарламент эту инициативу, однако, не поддержал. Страны-члены ЕС и впредь могут самостоятельно решать, нужно ли пожилым водителям посещать обязательный медосмотр.

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