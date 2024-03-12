Какие дорожные знаки часто крадут в Германии?

В Германии часто воруют таблички со "смешными" названиями населенных пунктов, но местным жителям совсем не до смеха.

Есть в Германии места с забавными или неожиданными названиями, например, Вельт (Welt - мир), Куммер (Kummer - горе) или Камерун, который находится не в Африке, а в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Сколько было похищено дорожных знаков

Дорожные знаки с названиями таких населенных пунктов часто крадут. И кажется, в последнее время проблема обострилась. Как сообщает Telegram-канал DW "Что там у немцев?" , только начиная с февраля 2024 года в округе Пиннеберг в Шлезвиг-Гольштейне было похищено 15 таких знаков в одиннадцати разных местах - например, с названием поселка Булленкулен. Bullenkuhlen дословно можно перевести как "Бычьи ямы", но если использовать жаргон, то можно понять это и как "Полицейские ямы".

Среди других примеров необычных названий - понятные без перевода Killer, England, Kalifornien, Sibirien и Brasilien, a также Elend (невзгоды), Pech (невезение), Drogen (наркотики), Umzug (переезд), Antwort (ответ) и Frühling (весна).

Дорожный знак "Дроген" (наркотики) в Тюрингии Фото: Arifoto Ug/dpa/picture alliance

Похищение и наказание

Часто воровство наносит заметный урон коммунальному бюджету. В местечке Бильзен (Bilsen можно перевести как Беленово, поскольку этот топоним - однокоренной с ядовитой беленой) живет всего 800 человек, а таблички с названием за последнее время воровали пять раз. На замену потребуется в общей сложности около 2500 евро. И эти средства придется тратить внепланово, возможно, сэкономив на строительстве детской площадки. Надеясь вернуть хотя бы пару табличек, в Бильзене объявили награду в 300 евро за любую информацию об их местонахождении.

Рамка от пропавшей таблички "Вельт" Фото: Seeberg/Caro/picture alliance

Кстати, в полиции указывают, что кража таблички с названием населенного пункта - вовсе не безобидное правонарушение, ведь это может повлиять на дорожное движение, сбить водителя с толку и вызвать аварию. И хотя поймать виновных зачастую нелегко, в феврале полиции земли Баден-Вюртемберг удалось задержать целую банду похитителей табличек из семи человек в возрасте от 21 до 25 лет. В 2023 году они украли 26 дорожных знаков с названием населенных пунктов. По словам задержанных, якобы для декорации на фестивале.