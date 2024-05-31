Испанские слизни атакуют немецкие огороды

Такого нашествия слизней в Германии не было давно. Садоводов и фермеров вот уже несколько недель волнует только одно - как спасти урожай от полного уничтожения ненасытными моллюсками.

Они считаются наиболее вредоносным видом моллюсков в Европе и в последнее время привлекают к себе особенно много внимания - испанские слизни (Arion vulgaris). Первое, что бросается в глаза - их яркий, насыщенный оранжевый или коричневый цвет, а также размер - взрослые особи достигают до 15 сантиметров в длину и более полутора сантиметров в ширину. Но прославились они не из-за своего внешнего вида, а из-за своей невероятной прожорливости. Они поедают прорастающие семена, сельскохозяйственные культуры, декоративные и даже некоторые ядовитые растения и цветы, мхи, грибы, водоросли, и даже трупы и экскременты животных.

Долгое время считалось, что этот вид слизня распространился по почти всему земному шару из Испании, однако последние генетические исследования предполагают, что скорее всего он происходит из Франции и, возможно, с запада Германии. В настоящее время, как сообщает природоохранная организация NABU, Arion vulgaris включены в список 100 видов животных и растений, оказывающих наибольшее негативное воздействие на биоразнообразие в Европе.

Часть огородников в бешенстве, часть - в отчаянии

Нашествия прожорливых моллюсков на огороды и фермерские хозяйства немцев происходят регулярно. Однако в этом году, как отмечается в публикации медиакомпании SWR, нанесенный ими вред гораздо более ощутимый, чем раньше. Причины две: теплая зима и очень дождливая весна. "У нас никогда раньше не было столько слизней", - говорит Карла Йеневайн (Karla Yenewain), которая работает на ферме Fräulein Lenz на западе Германии. На это же жалуется и фермер Александер Гетнер (Alexander Getner) - слизни проедают и дырявят листья пекинской капусты и салата. Многие хозяйства, которые каждую неделю продавали своим клиентам коробки с овощами и свежей зеленью, вынуждены отказываться от заказов. Вместо овощей фермерам приходится собирать с грядок слизней и заново обрабатывать почву для посадки.

Размножение A. vulgaris начинается, в зависимости от погоды, с третьей декады июля. Одна особь откладывает до 500 яиц Фото: R. Sturm/blickwinkel/picture alliance

Можно ли победить испанского слизня

Выиграть борьбу с гермафродитом-обжорой практически невозможно. Их может собраться до полусотни всего на одном квадратном метре. Из-за обильного выделения горькой слизи у них почти нет естественных врагов. Яйцами и молодью питаются жужелицы и жуки стафилиниды. Взрослыми особями интересуются в основном ежи, жабы, тигровые улитки и некоторые птицы, например, черный дрозд. Ими также не брезгуют индийские утки-бегуны. Предприимчивые немцы даже создали несколько хозяйств по выращиванию и сдаче в аренду таких уток-охотников. Взять под контроль рост популяции слизня пытаются и ученые. Например, в Швейцарии против них пробуют использовать нематод - круглых паразитических червей, и первые эксперименты дали обнадеживающие результаты.

Если говорить о более распространенных методах борьбы со слизнями, то в общем рекомендуется избегать химических средств. В качестве альтернативы предлагается собирать вредителей ночью, вооружившись фонариком: самое "урожайное" время - первые часы после захода солнца. Но переносить их в другое место, например, в лес, нельзя, поскольку испанские слизни относятся к инвазионному виду, распространение которого угрожает биологическому разнообразию. Самый гуманный способ их уничтожения - быстро перерезать моллюска в первой трети туловища.

А еще слизней можно завлекать в "пивные" ловушки. Для этого нужно налить пиво, например, в стакан, и прикопать его в землю. Если они залезут внутрь, то уже не смогут выбраться. Однако следует учитывать, что на запах поползут слизни со всей округи - они его чувствуют на десятки метров. Но в результате далеко не все доберутся до ловушки - для многих свежий салат окажется притягательнее пива.