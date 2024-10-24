Названы самые опасные улицы Германии

Список самых опасных улиц Германии составлен на основе статистики автомобильных аварий, которые привели к травмам и смертельным случаям.

В прошлом году в Германии было зарегистрировано в общей сложности около 2,5 миллиона дорожно-транспортных происшествий. Из них немногим более 270 тысяч ДТП привели к травмам разной степени тяжести или смерти людей.

Общее число погибших на дорогах в Германии составило 2533 человека, получивших серьезные травмы - 43 695 человек, легкие травмы - 223 973 человека. Эти данные приводит в своем исследовании немецкая страховая компания Allianz Direct , составившая на основе этих сведений список самых опасных городских улиц и отдельных участков скоростных дорог в Германии.

Больше всего таких серьезных ДТП в 2023 году произошло на улице Трирер-штрассе (Trierer Straße) в Ахене - 63 аварии, в результате которых серьезные травмы получили 11 человек. Далее следует участок федерального автобана A7 около города Бад-Фаллингбостель в Нижней Саксонии - 63 ДТП. На третьем месте - улица Куксхафенер-штрасcе (Cuxhavener Straße) в Гамбурге - 62 аварии.

Самые опасные улицы и дороги в Германии

Весь список самых опасных улиц и дорог в Германии по итогам 2023 года выглядит следующим образом - в скобках указаны данные о смертельных случаях, количестве ДТП с тяжелыми травмами, легкими травмами и общее число таких происшествий:

Трирер-штрассе (Trierer Straße) в Ахене (0 / 11 / 52 / 63)

Автобан A7 в районе Бад-Фаллингбостеля (0 / 2 / 61 / 63)

Куксхафенер-штрасcе (Cuxhavener Straße) в Гамбурге (0 / 5 / 57 / 62)

Хаммер-штраcсе (Hammer Straße) в Мюнстере (0 / 4 / 55 / 59)

Калькер Хауптштраcсе (Kalker Hauptstraße) в Кельне (0 / 5 / 50 / 55)

Фаренвальдер-штрасcе (Vahrenwalder Straße) в Ганновере (0 / 2 / 52 / 54)

Руршнелльвег (Ruhrschnellweg) в Эссене (0 / 7 / 47 / 54)

Кёнигсбрюккер-штрасcе (Königsbrücker Straße) в Дрездене (0 / 9 / 43 / 52)

Франкфуртер-алле (Frankfurter Allee) в Берлине (1 / 6 / 43 / 50)

Ам Ляйнеуфер (Am Leineufer) в Ганновере (0 / 2 / 48 / 50)

Килер-штрассе (Kieler Straße) в Гамбурге (0 / 2 / 48 / 50)

Ханауэр Ландштрассе (Hanauer Landstraße) во Франкфурте-на-Майне (0 / 7 /43 / 50)

Как отмечают авторы исследования, в список 2023 года попали лишь две улицы из оказавшихся самыми опасными в Германии в предыдущем году - Фаренвальдер-штрасcе в Ганновере и Франкфуртер-алле в Берлине.