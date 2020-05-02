 Дональд Трамп отверг сообщения о раннем предупреждении о коронавирусе | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.05.2020

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Коронавирус

Дональд Трамп отверг сообщения о раннем предупреждении о коронавирусе

Спецслужбы США впервые упомянули вирус SARS-CoV-2 в конце января и не говорили о нем как об угрозе, утверждает президент. Трамп назвал фейком информацию ABC News о предупреждении Белого дома в ноябре.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в Белом доме

Спецслужбы США не предупреждали президента страны Дональда Трампао возможной опасности коронавируса SARS-CoV-2 до конца января. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 3 мая. По его словам, спецслужбы впервые упомянули вирус лишь в конце января и в то время не говорили о нем как об угрозе.

В начале апреля американский телеканал ABC News сообщил о докладе Национального центра медицинской разведки США (NCMI), подготовленном в ноябре 2019 года. Из этого документа следовало, что инфекция, распространявшаяся по китайскому городу Ухань, представляет угрозу для жизни, утверждали двое неназванных собеседников ABC News, знакомых с содержанием документа. Сам Трамп позднее назвал сведения телеканала "фейковой новостью".

Трампа предупреждали многократно

Издание The Washington Post в конце апреля сообщило, что спецслужбы США в начале года неоднократно предупреждали главу Белого дома о возбудителе заболевания COVID-19. Коронавирус не менее 10 раз был упомянут в так называемом ежедневном бюллетене президента в январе и феврале, однако президент далеко не всегда читал эти донесения, утверждали неназванные собеседники издания из числа действующих и бывших должностных лиц.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 3,5 миллиона жителей планеты с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались почти 250 000 человек. Первое место по числу заражений (свыше 1,1 миллиона) и летальных исходов (более 67 тысяч) занимают США.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 03:37

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