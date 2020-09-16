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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дизайн".
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Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.
Дизайнер из Дюссельдорфа создает из пластиковых упаковок сумки, а из резиновых велосипедных камер - украшения.
Дизайнер из Дюссельдорфа создает из пластиковых упаковок сумки, а из резиновых велосипедных камер - украшения. Эти изделия она продает в своем магазине и проводит курсы по качественному рисайклингу.
В этих школах эксперимент - лишь часть учебного процесса. DW выяснила, где работают с латексом и силиконом и не хотят пользоваться компьютером.
Как Трамп изменит наш стиль одежды, и что будет пользоваться спросом? Ли Эделькорт, знаменитый дизайнер из Нидерландов, в интервью DW рассказывает о трендах 2017 года.
Немецкий художник любит кофе: пить и разливать. Кляксы он превращает в уникальные рисунки, которые уже нашли своего покупателя.
Дизайнер Томас Шмиц никогда не хотел уезжать из своего родного города Кельна, хотя и испытывал всегда особую любовь к Британским островам. Собственный лейбл помог найти компромисс.
Кельнский дизайнер одежды в британском стиле Томас Шмиц - владелец лейбла John Crocket. Сначала он делал ставку на бизнес-одежду. Сегодня ему приходится реагировать и на новые тренды.
Молодой дизайнер из Израиля создает одежду, используя трехмерный принтер. Она известна своей любовью к экспериментам.
Молодой дизайнер из Израиля создает одежду, используя трехмерную печать. Она известна своей любовью к экспериментам.
Молодой семье из Санкт-Петербурга посчастливилось жить в доме, который построен в XIX веке и охраняется государством. Дизайнер и архитектор сохранили в своей квартире следы времени.
О работе дизайнером одежды мечтают многие. Русскоговорящие студенты Института моды и дизайна в Дюссельдорфе рассказали, как выглядит их путь к цели.
Свобода для экспериментов, низкая арендная плата, программы по поддержке, - Берлин делает все для того, чтобы удержать в городе успешных молодых дизайнеров.
Известные дизайнеры и восходящие таланты, звезды и папарацци, новые тренды и инновативные идеи... Эта Неделя моды показывает, что Берлин в лиге столиц моды - не случайный гость.
Навести порядок как в доме, так и в жизни - типичное желание. В начале XX века за эту задачу взялись дизайнеры. Их решения действительно упростили наш быт. Но способен ли дизайн окончательно победить царящий вокруг хаос?
Меньше электроники, больше ручной работы - художники, дизайнеры и музыканты все чаще обращаются в своем творчестве к старым технологиям. DW поинтересовалась, чем это вызвано.
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