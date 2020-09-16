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Дизайн

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Дизайн".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Modedesigner Karl Lagerfeld posiert am Montag (08.06.2009) in Hamburg nach der Aufzeichnung der Talkshow Johannes B. Kerner mit seinem Steiff Teddybären. Der von Lagerfeld entworfene Bär kostet 1000 Euro, ist 40 Zentimeter groß und auf 2500 Exemplare limitiert. Die Sendung wird am Dienstag (09.06.2009) um 22:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Foto: Malte Christians dpa/lno +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии 16.09.2020

Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.
Nähgarn steht auf einem Tisch der F. W. Kunath GmbH in Bretnig-Hauswalde, aufgenommen am 31.08.2011. In der F. W. Kunath GmbH wird Berufsbekleidung genäht. Foto: Arno Burgi

Видео: Модные вещи из вторсырья 10.04.2017

Дизайнер из Дюссельдорфа создает из пластиковых упаковок сумки, а из резиновых велосипедных камер - украшения.
Euromaxx Sendung vom 07.02.2017 Planet Upcycling - Nachhaltiges Design in Düsseldorf (D)

Новые вещи из старых 10.04.2017

Дизайнер из Дюссельдорфа создает из пластиковых упаковок сумки, а из резиновых велосипедных камер - украшения. Эти изделия она продает в своем магазине и проводит курсы по качественному рисайклингу.
imm Cologne 2017 internationale Einrichtungsmesse

Отдел фантастических разработок, или Как стать дизайнером в Германии 29.03.2017

В этих школах эксперимент - лишь часть учебного процесса. DW выяснила, где работают с латексом и силиконом и не хотят пользоваться компьютером.
16.09.2016 *** Eudon Choi Catwalk - London Fashion Week 2016. Models on the catwalk during the Eudon Choi Spring/Summer 2017 London Fashion Week show at BFC Show Space, Brewer Street Car Park, London. Picture date: Friday September 16, 2016. See PA story CONSUMER Fashion. Photo credit should read: Isabel Infantes/PA Wire URN:28656366 | © picture-alliance/dpa/I. Infantes

Какой будет мода: прогноз от дизайнера-ясновидца 02.01.2017

Как Трамп изменит наш стиль одежды, и что будет пользоваться спросом? Ли Эделькорт, знаменитый дизайнер из Нидерландов, в интервью DW рассказывает о трендах 2017 года.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Kaffeemonster und/oder den Künstler Stefan Kuhnigk verwenden!*** Die Kaffeemonster von Stefan Kuhnigk. Rechte: Stefan Kuhnigk

Бизнес на кофейных пятнах 26.04.2016

Немецкий художник любит кофе: пить и разливать. Кляксы он превращает в уникальные рисунки, которые уже нашли своего покупателя.
Flags are seen above a souvenir kiosk near Big Ben clock at the Houses of Parliament in central London June 26, 2012. Britain's landmark Big Ben clock tower adjoining the Houses of Parliament will be renamed Elizabeth Tower to mark Queen Elizabeth's 60th year on the throne, a parliamentary official said on Tuesday. REUTERS/Paul Hackett (BRITAIN - Tags: TRAVEL ROYALS POLITICS ENTERTAINMENT CITYSPACE)

Британская мода из Кельна 14.09.2015

Дизайнер Томас Шмиц никогда не хотел уезжать из своего родного города Кельна, хотя и испытывал всегда особую любовь к Британским островам. Собственный лейбл помог найти компромисс.

Британская мода из Кельна 14.09.2015

Кельнский дизайнер одежды в британском стиле Томас Шмиц - владелец лейбла John Crocket. Сначала он делал ставку на бизнес-одежду. Сегодня ему приходится реагировать и на новые тренды.

Модная одежда с помощью 3D-принтера 04.09.2015

Молодой дизайнер из Израиля создает одежду, используя трехмерный принтер. Она известна своей любовью к экспериментам.
Ein Mann fotografiert am 07.01.2015 in Las Vegas, USA, auf der CES (Consumer Electronics Show) ein Kleidungsstück, das mit einem 3D-Drucker der Firma Autodesk gefertigt wurde. Die Messe läuft offiziell vom 6. bis 9.01.2015. Foto: Britta Pedersen/dpa

Модная одежда с помощью 3D-принтера 04.09.2015

Молодой дизайнер из Израиля создает одежду, используя трехмерную печать. Она известна своей любовью к экспериментам.
Dichter Verkehr auf dem Newski-Prospekt in St. Petersburg im Jahr 2002.

В старой квартире в Санкт-Петербурге 18.08.2015

Молодой семье из Санкт-Петербурга посчастливилось жить в доме, который построен в XIX веке и охраняется государством. Дизайнер и архитектор сохранили в своей квартире следы времени.
Fashion Design Instituts in Düsseldorf, geleitet von der Modedesignerin Inna Thomas. Foto: Katsiaryna Kryzhanouskaya, 30.06.2014

Муки творчества: что должен уметь студент-дизайнер 10.03.2015

О работе дизайнером одежды мечтают многие. Русскоговорящие студенты Института моды и дизайна в Дюссельдорфе рассказали, как выглядит их путь к цели.
Das Model Vicenca Petrovic posiert im Rahmen der Berlin Fashion Week am 19.01.2015 vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Im Rahmen der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Herbst/Winter 2015 vorgestellt. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Как Берлин продвигает молодых модельеров 23.01.2015

Свобода для экспериментов, низкая арендная плата, программы по поддержке, - Берлин делает все для того, чтобы удержать в городе успешных молодых дизайнеров.
Ein Model präsentiert am 09.07.2014 eine Kreation des Modelabels Minx by Eva Lutz auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Im Rahmen der Berlin Fashion Week werden die Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2015 vorgestellt. Foto: Daniel Naupold/dpa

Неделя моды в Берлине: ключевые события и тренды 22.01.2015

Известные дизайнеры и восходящие таланты, звезды и папарацци, новые тренды и инновативные идеи... Эта Неделя моды показывает, что Берлин в лиге столиц моды - не случайный гость.
***ACHTUNG: Die Pressefotos zur honorarfreien Verwendung dürfen ausschließlich im Rahmen der zeitnahen Berichterstattung zur Ausstellung im Museum für Angewandte Kunst Köln genutzt werden.*** Regalsystem „606“ Dieter Rams, 1959/60, Wiese-Vitsoe © MAKK / Foto: Jonas Schneider, Gabriel Richter

Дизайн против хаоса: история 100-летнего противостояния 19.01.2015

Навести порядок как в доме, так и в жизни - типичное желание. В начале XX века за эту задачу взялись дизайнеры. Их решения действительно упростили наш быт. Но способен ли дизайн окончательно победить царящий вокруг хаос?
Ancient letter and pen © Jakub Krechowicz #12866032

Назад в будущее, или Ручная работа в цифровом веке 06.08.2014

Меньше электроники, больше ручной работы - художники, дизайнеры и музыканты все чаще обращаются в своем творчестве к старым технологиям. DW поинтересовалась, чем это вызвано.
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