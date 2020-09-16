Какой будет мода: прогноз от дизайнера-ясновидца

Как Трамп изменит наш стиль одежды, и что будет пользоваться спросом? Ли Эделькорт, знаменитый дизайнер из Нидерландов, в интервью DW рассказывает о трендах 2017 года.