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КультураГермания

Единственная женщина на монетах ФРГ - кто она?

Елена Дожина
8 апреля 2024 г.

Герда Йоханна Вернер - единственная женщина, изображение которой было на выпускавшихся в ФРГ до 2001 года монетах. При этом многие немцы десятилетиями даже не подозревали о ее существовании. Вот ее история.

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Герда Йоханна Вернер с фотографией 50-пфенниговой монеты, для которой она когда-то была моделью. Снимок сделан в июне 2001 года в доме престарелых в Оберурзеле
Герда Йоханна Вернер показывает фотографию 50-пфенниговой монеты, для которой она когда-то была модельюФото: Thomas Lohnes/epd/dpa/picture-alliance

Ни цветов, ни украшений - лишь простая каменная плита: могила Герды Йоханны Вернер (Gerda Johanna Werner), которую близкие называли просто Йо, почти не отличается от других могил на старом кладбище города Оберурзель рядом с Франкфуртом-на-Майне. Нигде не отмечено, что именно эта женщина была увековечена на более чем двух миллиардах монет номиналом 50 пфеннигов, бывших в обращении в ФРГ с 1949 по 2001 год. По данным Бундесбанка, 900 миллионов из них все еще находятся на руках у немцев.

Герда Йоханна Вернер умерла в августе 2004 года, не дожив нескольких дней до своего 90-летия. В соответствии с федеральным Законом о захоронении (Bestattungsgesetz), спустя 20 лет после похорон человека его потомки должны оплатить новый период пользования местом погребения - иначе с могилы удаляется надгробие и место продается как свободное. Именно это и должно было произойти с могилой Герды Йоханны Вернер. Но на место захоронения обратила внимание мэр города Антье Руге (Antje Runge) и запустила компанию по сохранению могилы. "Город хочет и будет продолжать чтить выдающееся значение Герды Йоханны Вернер и ее место в истории Федеративной Республики Германия", - заявил член городского совета Кристоф Финк (Christof Fink) на официальном сайте города Оберурзеля. В настоящее время администрация обсуждает возможность присвоения имени Вернер одной улиц города.

Кем была женщина на монете

Герда Йоханна Вернер родилась 28 августа 1914 года в немецком городе Оффенбах, в семье полицейского и домохозяйки, а с 1937 года жила в расположенном неподалеку городке Оберурзель. По образованию она была художницей. Ее картины, написанные акварелью и маслом, выставлялись во Франкфурте, Дармштадте, Висбадене, Ганновере и даже в Париже. На протяжении десятилетий Герда Вернер работала учителем рисования в школе и преподавателем в центре образования для взрослых. По случаю 80-летия и в знак признания профессиональных и творческих достижений она была награждена Почетной медалью города Оберурзель.

Но на монету она попала с легкой руки своего мужа, известного немецкого скульптора Рихарда Мартина Вернера (Richard Martin Werner). В конце 1948 года он решил принять участие в конкурсе дизайна новых монет, объявленном Банком немецких земель (позже Немецкий Бундесбанк) в связи с готовящейся в Западной Германии денежной реформой. Требовался мотив, который бы олицетворял восстановление Германии после Второй мировой войны. Для эскиза Рихард Вернер взял один из своих рисунков из серии изображений жены в обнаженном виде, "одел" ее в платье и дополнил работу саженцем дуба. Эта композиция была одобрена жюри единогласно. В 1949 году были выпущены первые монеты. Но Вернер не успел их увидеть - он скончался за несколько месяцев до этого. Возможно, именно поэтому история о том, что на монете изображена реальная женщина, многие годы оставалась никому не известной.

Женщина, сажающая дубовый саженец, изображенная на монете (на фото), стала одним из символов возрождения демократической Германии после Второй мировой войны
Это 50-пфениговая монета знакома каждому немцу старшего поколения. Ее мотив символизирует возрождение демократической Германии после войныФото: Markus Matzel/IMAGO

Символы на монете

50-пфенниговую монету чеканили почти без изменений на протяжении полувека. Коленопреклоненная молодая женщина, сажающая дубовый росток, изображенная на реверсе, была хорошо известна всем жителям ФРГ. В длинном легком платье, босая, из-под платка выбилась пядь волос. В ладонях она бережно держит молодое дубовое деревце, корни которого вот-вот коснутся земли.

Дуб был выбран для этой композиции не случайно. Он считается одним из символов Германии, олицетворением стойкости и мощи, а его посадка символизирует возрождение новой, демократической Германии после разрушительной войны. Этим мотивом художник также отдал дань уважения труду так называемых "Трюммерфрауэн" и "Культурфрауэн" - женщин, которые в первые послевоенные годы активно участвовали в разборе руин и засаживали деревьями леса и парки.

С момента первого выпуска в феврале 1949 года и вплоть до перехода на евро в 2002 году монеты номиналом 50 пфеннигов с изображением сажающей дерево женщины были официальным платежным средством в Западной, а потом и в объединенной Германии. Многие немцы считали ее самой красивой - на всех других пфеннингах был изображен лишь молодой дубок с пятью листочками. Кроме того, это единственная из находившихся в обиходе монет в Федеративной Республике, на которой изображена женщина.

Герда Йоханна Вернер в 1989 году на фоне изображения монеты в 50 пфеннингов
О том, кто изображен на 50-пфенниговой монете, стало известно почти через 40 лет после появления монеты в обиходе. На фото - Герда Йоханна Вернер в 1989 годуФото: Horst Galuschka/imago images

Тайна незнакомки раскрыта

Хотя 50-пфеннинговая монета из дня в день проходила через бесчисленное количество рук, большинство немцев долгое время ничего не знали об изображенной на ней женщине. Сама Герда Вернер вела скромный образ жизни и, как рассказала в одном из интервью ее дочь, долгое время историю с монетой знали лишь несколько самых близких людей. Только после расследования немецких журналистов в конце 1980-х годов выяснилось, что фигура на реверсе - не плод фантазии дизайнера, а реально существующая женщина. С тех пор Герда Йоханна Вернер неоднократно появлялась в СМИ, в том числе, в передаче "Люди" на канале Второго германского телевидения (ZDF), и особенно часто рассуждала на тему "прощания" с немецкими марками и пфеннигами и их заменой на евро.

От идеи до готовой монеты

Те, кто хочет видеть больше женских изображений, по крайней мере, на немецких коллекционных монетах евро, может подавать свои предложения в Федеральное министерство финансов. Экспертные группы, состоящие из представителей уполномоченного федерального правительства по культуре и СМИ и специализированной прессы по торговле монетами, а также нумизматов, обсудят предложения и вынесут рекомендации, по которым федеральный министр финансов примет окончательное решение. В случае одобрения имени кандидатки будет объявлен конкурс мотивов. Лучший дизайн аверса монеты будет выбран на заседании жюри и рекомендован к чеканке.

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