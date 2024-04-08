Единственная женщина на монетах ФРГ - кто она?

Герда Йоханна Вернер - единственная женщина, изображение которой было на выпускавшихся в ФРГ до 2001 года монетах. При этом многие немцы десятилетиями даже не подозревали о ее существовании. Вот ее история.

Ни цветов, ни украшений - лишь простая каменная плита: могила Герды Йоханны Вернер (Gerda Johanna Werner), которую близкие называли просто Йо, почти не отличается от других могил на старом кладбище города Оберурзель рядом с Франкфуртом-на-Майне. Нигде не отмечено, что именно эта женщина была увековечена на более чем двух миллиардах монет номиналом 50 пфеннигов, бывших в обращении в ФРГ с 1949 по 2001 год. По данным Бундесбанка, 900 миллионов из них все еще находятся на руках у немцев.

Герда Йоханна Вернер умерла в августе 2004 года, не дожив нескольких дней до своего 90-летия. В соответствии с федеральным Законом о захоронении (Bestattungsgesetz), спустя 20 лет после похорон человека его потомки должны оплатить новый период пользования местом погребения - иначе с могилы удаляется надгробие и место продается как свободное. Именно это и должно было произойти с могилой Герды Йоханны Вернер. Но на место захоронения обратила внимание мэр города Антье Руге (Antje Runge) и запустила компанию по сохранению могилы. "Город хочет и будет продолжать чтить выдающееся значение Герды Йоханны Вернер и ее место в истории Федеративной Республики Германия", - заявил член городского совета Кристоф Финк (Christof Fink) на официальном сайте города Оберурзеля . В настоящее время администрация обсуждает возможность присвоения имени Вернер одной улиц города.

Кем была женщина на монете

Герда Йоханна Вернер родилась 28 августа 1914 года в немецком городе Оффенбах, в семье полицейского и домохозяйки, а с 1937 года жила в расположенном неподалеку городке Оберурзель. По образованию она была художницей. Ее картины, написанные акварелью и маслом, выставлялись во Франкфурте, Дармштадте, Висбадене, Ганновере и даже в Париже. На протяжении десятилетий Герда Вернер работала учителем рисования в школе и преподавателем в центре образования для взрослых. По случаю 80-летия и в знак признания профессиональных и творческих достижений она была награждена Почетной медалью города Оберурзель.

Но на монету она попала с легкой руки своего мужа, известного немецкого скульптора Рихарда Мартина Вернера (Richard Martin Werner). В конце 1948 года он решил принять участие в конкурсе дизайна новых монет, объявленном Банком немецких земель (позже Немецкий Бундесбанк) в связи с готовящейся в Западной Германии денежной реформой. Требовался мотив, который бы олицетворял восстановление Германии после Второй мировой войны. Для эскиза Рихард Вернер взял один из своих рисунков из серии изображений жены в обнаженном виде, "одел" ее в платье и дополнил работу саженцем дуба. Эта композиция была одобрена жюри единогласно. В 1949 году были выпущены первые монеты. Но Вернер не успел их увидеть - он скончался за несколько месяцев до этого. Возможно, именно поэтому история о том, что на монете изображена реальная женщина, многие годы оставалась никому не известной.

Это 50-пфениговая монета знакома каждому немцу старшего поколения. Ее мотив символизирует возрождение демократической Германии после войны Фото: Markus Matzel/IMAGO

Символы на монете

50-пфенниговую монету чеканили почти без изменений на протяжении полувека. Коленопреклоненная молодая женщина, сажающая дубовый росток, изображенная на реверсе, была хорошо известна всем жителям ФРГ. В длинном легком платье, босая, из-под платка выбилась пядь волос. В ладонях она бережно держит молодое дубовое деревце, корни которого вот-вот коснутся земли.

Дуб был выбран для этой композиции не случайно. Он считается одним из символов Германии, олицетворением стойкости и мощи, а его посадка символизирует возрождение новой, демократической Германии после разрушительной войны. Этим мотивом художник также отдал дань уважения труду так называемых "Трюммерфрауэн" и "Культурфрауэн" - женщин, которые в первые послевоенные годы активно участвовали в разборе руин и засаживали деревьями леса и парки.

С момента первого выпуска в феврале 1949 года и вплоть до перехода на евро в 2002 году монеты номиналом 50 пфеннигов с изображением сажающей дерево женщины были официальным платежным средством в Западной, а потом и в объединенной Германии. Многие немцы считали ее самой красивой - на всех других пфеннингах был изображен лишь молодой дубок с пятью листочками. Кроме того, это единственная из находившихся в обиходе монет в Федеративной Республике, на которой изображена женщина.

О том, кто изображен на 50-пфенниговой монете, стало известно почти через 40 лет после появления монеты в обиходе. На фото - Герда Йоханна Вернер в 1989 году Фото: Horst Galuschka/imago images

Тайна незнакомки раскрыта

Хотя 50-пфеннинговая монета из дня в день проходила через бесчисленное количество рук, большинство немцев долгое время ничего не знали об изображенной на ней женщине. Сама Герда Вернер вела скромный образ жизни и, как рассказала в одном из интервью ее дочь, долгое время историю с монетой знали лишь несколько самых близких людей. Только после расследования немецких журналистов в конце 1980-х годов выяснилось, что фигура на реверсе - не плод фантазии дизайнера, а реально существующая женщина. С тех пор Герда Йоханна Вернер неоднократно появлялась в СМИ, в том числе, в передаче "Люди" на канале Второго германского телевидения (ZDF), и особенно часто рассуждала на тему "прощания" с немецкими марками и пфеннигами и их заменой на евро.

От идеи до готовой монеты

Те, кто хочет видеть больше женских изображений, по крайней мере, на немецких коллекционных монетах евро, может подавать свои предложения в Федеральное министерство финансов. Экспертные группы, состоящие из представителей уполномоченного федерального правительства по культуре и СМИ и специализированной прессы по торговле монетами, а также нумизматов, обсудят предложения и вынесут рекомендации, по которым федеральный министр финансов примет окончательное решение. В случае одобрения имени кандидатки будет объявлен конкурс мотивов. Лучший дизайн аверса монеты будет выбран на заседании жюри и рекомендован к чеканке.

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