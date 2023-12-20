Кыргызстан меняет дизайн государственного флага

В Кыргызстане парламент сразу в двух чтениях принял законопроект об изменении государственного флага. С момента своего появления инициатива изменить один из главных госсимволов вызывала общественный резонанс.

Парламент Кыргызстана в среду, 20 декабря, принял без обсуждения во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на изменение государственного флага. Согласно поправкам, форму лучей на флаге из волнообразных предложено изменить на форму, "четко напоминающую лучи солнца" - теперь лучи будут прямыми. Также по новому эскизу добавят четвертую линию на изображение тундука (символ кыргызской юрты, который представляет собой конструкцию сферической формы и является световым окном).

"Флаг был принят с недочетами"

Авторы проекта - спикер парламента Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов - объяснили свою инициативу тем, что "возникает дилемма в зрительном восприятии": лучи солнца с тундуком посередине на флаге КР интерпретируют как "цветок подсолнуха или оборок юрты". Ранее в ходе народного курултая 16 декабря президент КР Садыр Жапаров признался, что лично попросил спикера парламента Шакиева инициировать изменение флага, что тот и сделал осенью этого года.

Глава государства поделился, почему решил изменить один из главных символов страны. По его словам, во время зарубежных поездок и встреч ему не раз задавали вопросы о приоритете страны, аграрная ли республика, производят ли в стране подсолнечное масло. "Я сразу понимаю, что такая речь из-за флага. Я им сразу отвечаю, что флаг был принят с недочетами и это можно исправить. Говорю, что мы развиваем недропользование, животноводство", - сказал Жапаров. К тому же он пояснил, что тундук на действующем флаге неправильный: он изображен с тремя прутьями, а "такой түндүк только в плохие дни устанавливали".

Кроме того, президент отметил, что изменение флага не повлечет за собой больших расходов: "Многие говорят, что расходов будет много, что надо будет менять паспорта, номера (автомобилей - Ред.). Ничего менять не надо, ни тыйына (разменная денежная единица, равная 1/100 кыргызского сома. - Ред.) не уйдет. Флаги поменяем только в посольствах и диппредставительствах, а также в министерствах и ведомствах". Вместе с тем Садыр Жапаров выразил готовность выделить "деньги из личного счета" - главное, по его словам, "чтобы из государственной казны не уходили средства".

Садыр Жапаров Фото: Vladimir Voronin/AP/picture alliance

Что об изменениях на флаге говорят в Кыргызстане

Однако с момента инициирования законопроекта осенью этого года в Кыргызстане развернулась широкая дискуссия. При этом многие кыргызстанцы стали активно выражать свое мнение в соцсетях, оставляя комментарии и на странице президента в Instagram. К примеру, один из пользователей написал: "Уважаемый Президент! Прошу вас прислушаться к голосу народа. Народ 🇰🇬 любит наш флаг и против его смены!!! Сколько спортсменов, певцов, танцоров, образованных юношей и девушек выступают под нашим флагом, от нашей страны и побеждают, занимают призовые места во многих конкурсах, в боях и т.д.".

Помимо этого, 9 декабря состоялся митинг против изменения флага. Его проведение ознаменовалось арестом и заключением по стражу на два месяца гражданского активиста, инициатора митинга Афтандила Жоробекова, которого подозревают в распространении сообщений, призывающих "к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам".

Блогер из России, "москвич, влюбленный в Кыргызстан", Паша Глобус запустил онлайн-флешмоб с хештегом #неменяйтефлаг. 18 декабря на своей странице в Instagram он также опубликовал открытое обращение к президенту КР, в котором попросил "дать возможность талантливым людям поучаствовать в изменении флага, представить свои дизайн-проекты, выставить их на всеобщее голосование и выбрать лучшее". По его мнению, таким образом у главы государства будет гораздо больше сторонников.

"Сохраните флаг Кыргызстана без изменений!" - под таким названием создана петиция на сайте change.org. На сегодняшний день под петицией собрано 6070 подписей.

Изменение флага: "Кто-то просто хочет остаться в истории"

В отличие от общественности на заседании парламента "против" законопроекта об изменении государственного флага проголосовали всего пять депутатов. Среди них - депутат Дастан Бекешев. В беседе с DW народный избранник сказал, что не увидел смысла изменений. "Если одному человеку не нравится, как нарисован флаг, кому-то может это нравиться, кому-то это вообще безразлично. Поэтому какой-то должен быть научно-обоснованный смысл", - говорит он.

Дастан Бекешев выразил мнение, что "кто-то просто хочет остаться в истории". И добавляет: "В истории не будут писать, что ВВП был такой-то в 2023-м году, дефицит либо профицит был такой-то. А история любит события, любит какие-то явления. Ну вот, пожалуйста, событие - изменили флаг".

Депутат также подтвердил, что в законопроекте сделали поправку и написали, что номерные знаки, паспорта, документы будут заменяться постепенно - то есть пока де-юре будет два флага. Но он замечает, что помимо смены флагов в дипломатических и консульских учреждениях нужно менять флаги и на флагштоках. По его оценке, например, замена флага на главной площади столицы может стоить около двух миллионов сомов (около 20,5 тысяч евро).

Между тем после принятия законопроекта "О внесении изменений в закон "О государственных символах КР" спикер парламента Нурланбек Шакиев поздравил всех с новым флагом. При этом он подчеркнул: "Это не изменение, а исправление. Мы говорим всегда про легендарный парламент, но у каждой эпохи и времени бывает своя легенда. Я считаю, что нынешний созыв войдет в историю как парламент, который исправил флаг, и тоже станет легендарным". Шакиев отметил, что не отвечал на критику, так как "воспринял это как закономерное явление". "Думаю, что сегодня дан достойный ответ", - сказал спикер парламента.

Теперь дело осталось за малым: законопроект вступит в силу после подписания президентом.

Смотрите также: