Джулиан Ассанж

Шансы достроить "Северный поток-2" сегодня резко повысились. И благодарить за это "Газпром" должен немцев, а вернее - правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, которое представило схему защиты проекта от санкций США. С целью прикрыть компанию Nord Stream 2 и ее партнеров правительство земли объявило сегодня о планах создания специального фонда.
Год назад эффект разорвавшейся бомбы вызвал фильм-расследование DW об убийствах критиков Александра Лукашенко в Беларуси. И вот новое громкое обвинение: по данным публикации EUobserver, Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших Беларусь.