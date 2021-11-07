Джулиан Ассанж

Громким разоблачениям Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир?

Публикация секретных депеш США на Wikileaks 10 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. Как они повлияли на международную политику и что изменилось с тех пор?