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Джулиан Ассанж

Stella Moris, with her children Gabriel, right and Max, as she joins supporters of her partner and their father Wikileaks founder Julian Assange during a picnic in Parliament Square to mark his 50th birthday, in London, Saturday July 3, 2021. Assange is being detained in Belmarsh prison in London while the US continues an attempt to extradite him under the US's 1917 Espionage Act for unlawfully obtaining and disclosing classified documents related to the national defence. (Jonathan Brady/PA via AP)

Джулиан Ассанж и его невеста утверждают, что им не дают пожениться 07.11.2021

Основатель WikiLeaks и его возлюбленная давно просят разрешить им сыграть свадьбу в тюрьме, где находится Ассанж. Они намерены подать иск к министру юстиции Великобритании и начальнице тюрьмы "Белмарш".
Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

Джулиан Ассанж стал почетным членом немецкого ПЕН-центра 02.11.2021

Немецкий ПЕН-центр присвоил основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу звание почетного члена. Объединение называет его задержание политически мотивированным и требует освобождения.
FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

Выдадут ли Джулиана Ассанжа США? Что решит суд в Лондоне 27.10.2021

В Высоком суде Лондона решается вопрос о выдаче США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Правозащитники называют его преследование политически мотивированным и требуют освобождения.
Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

В Лондоне рассматривают апелляцию США по экстрадиции Джулиана Ассанжа 11.08.2021

Британский суд решил не выдавать основателя WikiLeaks США из-за угрозы самоубийства. Вашингтон подал апелляцию. В США Джулиану Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Julian Assange extradition. File photo dated 11/04/19 of Julian Assange, who will find out whether he will be extradited to the United States. Issue date: Monday January 4, 2021. Wikileaks founder Assange, 49, faces an 18-count indictment, alleging a plot to hack computers and a conspiracy to obtain and disclose national defence information. See PA story COURTS Assange. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:57383984

Суд лишил Джулиана Ассанжа эквадорского гражданства 28.07.2021

При предоставлении основателю Wikileaks, австралийцу Ассанжу эквадорского гражданства в 2017 году были допущены административно-правовые ошибки, отмечается в решении суда в Кито. Вердикт будет обжалован.
A courtroom sketch shows WikiLeaks founder Julian Assange during a hearing to decide whether he should be extradited to the United States, in London, Britain September 7, 2020 in this courtroom sketch. REUTERS/Julia Quenzler MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES

"Репортеры без границ" призвали освободить Ассанжа после двух лет ожидания экстрадиции 11.04.2021

Правозащитная организация "Репортеры без границ" указала, что основатель WikiLeaks уже два года ожидает в британской тюрьме решения об экстрадиции в США и процесс может затянуться еще на годы.

Срочно: "Северный поток-2" спасет от санкций США хитрая немецкая схема? DW Новости (06.01.2021) 06.01.2021

Шансы достроить "Северный поток-2" сегодня резко повысились. И благодарить за это "Газпром" должен немцев, а вернее - правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, которое представило схему защиты проекта от санкций США. С целью прикрыть компанию Nord Stream 2 и ее партнеров правительство земли объявило сегодня о планах создания специального фонда.
FILE - In this Wednesday May 1, 2019 file photo buildings are reflected in the window as WikiLeaks founder Julian Assange is taken from court, where he appeared on charges of jumping British bail seven years ago, in London. Assange relayed how he “binge-watched” the suicide of the former Bosnian Croat general in a U.N. courtroom three years ago, a doctor who visited the WikiLeaks founder on several occasions while he was in the Ecuadorian Embassy in London told an extradition hearing Thursday, Sept. 24, 2020. (AP Photo/Matt Dunham, File) |

Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог 06.01.2021

Джулиан Ассанж не будет освобожден под залог. Ранее британский суд решил не выдавать основателя WikiLeaks США - из-за угрозы самоубийства.

Лукашенко планировал убийства своих критиков в Германии? DW Новости (04.01.2021) 04.01.2021

Год назад эффект разорвавшейся бомбы вызвал фильм-расследование DW об убийствах критиков Александра Лукашенко в Беларуси. И вот новое громкое обвинение: по данным публикации EUobserver, Лукашенко мог планировать убийства своих критиков, покинувших Беларусь.
Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador gives his daily, morning news conference at the presidential palace, Palacio Nacional, in Mexico City, Friday, Oct. 16, 2020. López Obrador said Friday that his ambassador to the United States told him two weeks ago that there was an investigation underway there involving Mexico's former defense secretary, retired Gen. Salvador Cienfuegos, who was arrested Thursday in Los Angeles. (AP Photo/Marco Ugarte) |

Мексика предложила Ассанжу политическое убежище 04.01.2021

Президент Мексики Лопес Обрадор заявил о готовности предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks. Ранее суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.
FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain at an earlier appearance on January 13, 2020. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Основатель WikiLeaks Ассанж не будет экстрадирован в США 04.01.2021

Суд в Лондоне отказался выдать Вашингтону Джулиана Ассанжа. В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.
Assange supporters hold a banner to protest outside Westminster Magistrates Court in London, Friday, June 14, 2019. WikiLeaks founder Julian Assange is expected to appear via a video link at court Friday, as he continues his fight against extradition to the United States, where he faces prosecution under the Espionage Act. (AP Photo/Frank Augstein) |

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - герой или преступник? 04.01.2021

4 января лондонский суд отказался экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы. Самые резонансные поступки создателя платформы WikiLeaks - в обзоре DW.
Die Internetseite von Wikileaks, auf der vertrauliche Depeschen des US-Außenministeriums zu lesen sind, aufgenommen am Montag (29.11.2010) in Kaufbeuren (Schwaben). In den jüngsten Wikileaks-Enthüllungen von US-Geheimdokumenten werden auch deutsche Politiker wenig schmeichelhaft beurteilt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby © picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Громким разоблачениям Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир? 28.11.2020

Публикация секретных депеш США на Wikileaks 10 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. Как они повлияли на международную политику и что изменилось с тех пор?
13.01.2020 FILE PHOTO: WikiLeaks' founder Julian Assange leaves Westminster Magistrates Court in London, Britain January 13, 2020. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

Адвокат Джулиана Ассанжа обвинил США в прослушке 27.07.2020

Адвокат Джулиана Ассанжа Бальтасар Гарсон утверждает, что испанская фирма UC Global организовала прослушку во время его встречи с экс-президентом Эквадора и передала эти данные США.
WikiLeaks - Staatsfeind Julian Assange ©NDR

В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа 25.06.2020

Основателя WikiLeaks подозревают "в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории США".
WikiLeaks - Staatsfeind Julian Assange ©NDR

Слушания по экстрадиции Ассанжа перенесены на сентябрь 04.05.2020

Основатель WikiLeaks при вынесении постановления магистратским судом Лондона не присутствовал из-за плохого самочувствия.

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