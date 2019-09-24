Дания решила, быть или не быть "Северному потоку - 2"

Дания долго колебалась, прежде чем разрешить строительство газопровода "Северный поток - 2" в своих водах. История Гамлета на новый лад в карикатуре Сергея Елкина.
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Министерство по проблемам климата и энергетики Дании утвердило строительство второго газопровода по дну Балтийского моря для поставок российского газа в Европу. (30.10.2019)