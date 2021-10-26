Водитель-дальнобойщик - это водитель большегрузного автомобиля, например большого грузовика, автопоезда, фуры, которые перевозят различные грузы на дальние (как минимум между городами) расстояния.

Дальнобойщик - это просторечное название профессии водителей грузовиков, работающих на дальних расстояниях. Водители большегрузов и автопоездов работают, как правило, парами, проводят значительную часть своей жизни за рулем на трассах и порой подвергаются опасностям. Поэтому сама профессия дальнобойщика романтизирована и превратилась в некую субкультуру.