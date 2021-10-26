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Дальнобойщик

Водитель-дальнобойщик - это водитель большегрузного автомобиля, например большого грузовика, автопоезда, фуры, которые перевозят различные грузы на дальние (как минимум между городами) расстояния.

Дальнобойщик - это просторечное название профессии водителей грузовиков, работающих на дальних расстояниях. Водители большегрузов и автопоездов работают, как правило, парами, проводят значительную часть своей жизни за рулем на трассах и порой подвергаются опасностям. Поэтому сама профессия дальнобойщика романтизирована и превратилась в некую субкультуру.

Ein LKW Fahrer geht über den Rasthof Lehrter See an der Autobahn A2 in der Region Hannover. Nach Kritik an der schwierigen Lage der Lastwagenfahrer an Niedersachsens Raststätten und Autohöfen ist die Corona-Verordnung geändert worden.

Дефицит дальнобойщиков в Германии: нужны трудовые мигранты и рост зарплат 26.10.2021

Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.
Rastplatz an der Autobahn A59 Thema: Polnische LKW-Fahrer auf deutschen Autobahnen DW, Alexandra Jarecka, 19. Juni 2020

ЕС утвердил новые правила для дальнобойщиков: что изменится 09.07.2020

В Евросоюзе приняли новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условиям для отдыха водителей грузовиков. Что именно изменится и как это коснется водителей-россиян - у DW.
Kathi Radtke, LKW-Fahrerin DW, Oliver Pieper, 8. Oktober 2019

Дефицит дальнобойщиков в Германии: женщины садятся за руль 28.10.2019

Каждый год в Германии уходят на пенсию 30 тысяч водителей грузовиков. Фирмам срочно требуется новый персонал, но найти его не так уж просто. Возможно, эту нишу займут женщины.
Ein Polizeifahrzeug fährt über eine regennasse Straße in St. Petersburg, aufgenommen am 03.10.2011. Foto: Arno Burgi | Verwendung weltweit

В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву 22.07.2019

Григорьева регулярно участвовала в митингах и одиночных пикетах, отстаивая не только права ЛГБТ, но и крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян и бездомных животных.
Berufskraftfahrer auf dem Rastplatz in seinem LKW während seiner Ruhezeit *** Professional driver at the resting place in his truck during his rest period

В Германии не хватает десятков тысяч дальнобойщиков 02.06.2019

Ежегодно около 30 тысяч водителей грузовиков в ФРГ уходят на пенсию, а на смену им приходит почти вдвое меньше начинающих дальнобойщиков. Представители отрасли говорят, что скоро может начаться кризис поставок.
08.11.2013 Lastwagen fahren am 08.11.2013 auf der A7 auf die Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Schleswig-Holstein). Nach dreieinhalb Monaten Sanierungsarbeiten und regelmäßigen kilometerlangen Staus ist die Autobahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal jetzt wieder vollständig für Autos und Lastwagen freigegeben. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/C. Rehder

Лучшие условия для дальнобойщиков: какие правила хотят ввести в ЕС 14.04.2019

В Евросоюзе меняют правила работы дальнобойщиков и компаний по автоперевозке грузов. DW объясняет, что известно о нововведениях и как они повлияют на российских и украинских водителей.
Lkw-Transitverkehr an der Transbaltika am Abend, Europastraße 67 oder Via Baltica, Kegums, Lettland, Baltikum, Nordeuropa, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Европарламент намерен улучшить условия труда дальнобойщиков 04.04.2019

В Брюсселе выступают за введение минимального уровня оплаты труда водителей грузовиков и возможность возвращаться домой каждые четыре недели, если перевозчик работает за пределами родной страны.
MOSCOW REGION, RUSSIA. DECEMBER 4, 2015. Russian long-distance truck drivers, who protest against the launching of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system used to collect kilometer charges from the vehicles over 12 tonnes, block 3 traffic lanes of the Moscow Automobile Ring Road (MKAD). Sergei Bobylev/TASS

На юге России бастуют дальнобойщики из-за низких тарифов на перевозку зерна 25.01.2019

Забастовка автовладельцев носит стихийный и не повсеместный характер. Дальнобойщики недовольны низкими тарифами на перевозку зерна.
Es geht um die Reportage aus der russisch-weißrussischen Grenze. Sie wurden gestern, am 2.08.2018, von unserem Korrespondenten Alexander Burakov Nr 1 - Kontrollposten an der Grenze zwischen Russland und Weißrussland

Как Россия постепенно закрывает белорусско-российскую границу 03.08.2018

Россия собирается изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков. Пограничники уже выставили блокпост, а вдоль рубежа формируют народные дружины. Репортаж DW с белорусско-российского перехода "Красное".
ILLUSTRATION - Stefanie Endress hält sich am Dienstag (30.03.2010) in München (Oberbayern) aufgrund der hohen Spritpreise an einer Tankstelle einen Zapfhahn an den Kopf. Vor Ostern ist der Benzinpreis in Deutschland wieder stark angestiegen, momentan liegt er nach ADAC-Angaben im Schnitt bei 1,43 Euro und für Diesel bei 1,21 Euro je Liter. Bei Super ist es der höchste Stand seit September 2008. Foto: Felix Hörhager dpa/lby pixel

Цены на бензин взлетели во всем мире, не только в России 02.06.2018

Основные причины резкого удорожания горючего одинаковые, однако на планете по-разному на него реагируют. Немцы не митингуют и не бастуют, а делают ставку на рыночные механизмы.

06.02.2016 *** Das Bild wurde von unserem Korrespondenten in St.Petersburg Vladimir Izotov geschickt. Copyright: V.Izotov, DW. Bilderbeschriftung: Protestaktion von LKW-Fahrern in St. Petersburg, 06.02.2016 Copyright: DW/V. Izotov

Российские дальнобойщики протестуют против системы "Платон" 16.12.2017

Забастовки дальнобойщиков проходят в 11 городах, в том числе Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Всероссийскую акцию против "Платона" планируется продолжать до 25 декабря.
11.25.2015 ***** OMSK, RUSSIA. NOVEMBER 25, 2015. Representatives of the Omsk trucking companies protest against the launching of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system used to collect kilometer charges from the vehicles over 12 tonnes. Dmitry Feoktistov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0128EC Copyright: Imago/Itar-Tass/D. Feoktistov

Российских дальнобойщиков признали иностранными агентами 01.12.2017

Организацию "Объединение перевозчиков России" включили в реестр иностранных агентов по результатам проверки Минюста. В объединение входят дальнобойщики, протестующие против системы "Платон".
07.10.2017 +++ Supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny attend a rally next to the monument of author Alexander Pushkin in Moscow, Russia October 7, 2017. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Социолог о том, как Навальный влияет на протесты в России 07.11.2017

Россияне стали чаще выходить на акции протеста. Однако это не всегда означает, что они поддерживают оппозицию, объяснил в интервью DW социолог "Левада-центра" Степан Гончаров.

07.10.2017 +++ Supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny attend a rally next to the monument of author Alexander Pushkin in Moscow, Russia October 7, 2017. REUTERS/Tatyana Makeyeva

ЦЭПР сообщил о скачке протестной активности в РФ в 2017 году 07.11.2017

В общей сложности за девять месяцев текущего года в России прошли 1107 акций протеста, большинство из них - социально-экономического характера, сообщил Центр экономических и политических реформ.
MOSCOW REGION, RUSSIA. DECEMBER 4, 2015. Russian long-distance truck drivers, who protest against the launching of the Platon Electronic Toll Collection (ETC) system used to collect kilometer charges from the vehicles over 12 tonnes, block 3 traffic lanes of the Moscow Automobile Ring Road (MKAD). Sergei Bobylev/TASS

Система "Платон" собрала за два года почти 36 млрд рублей 01.11.2017

Около 14 процентов вырученных средств было уплачено иностранными перевозчиками, сообщил глава ФКУ "Дороги России" Иван Григорович.
In Russland protestieren die LKW-Fahrer gegen das neue Mautsystem für Fernstraßen. Am Freitag, den 4. Dezember versuchten die aufgebrachten Fahrer eine Protestaktion auf der Moskauer Ringautobahn zu organisieren, aber die Verkehrspolizei schaffte es die Aktion zu sabotieren; Copyright: DW/N. Batalow

В Петербурге задержаны участники акции протеста в поддержку дальнобойщиков 15.04.2017

Участников незапланированной акции протеста, собиравшихся проехать по Невскому проспекту, полиция остановила сразу после выезда из лагеря.
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