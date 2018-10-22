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Давос

ARCHIV - 01.02.2017, Bayern, München: Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen der Siemens-Hauptversammlung in der Olympiahalle. (zu dpa Grüne: Siemens-Chef Kaeser soll nicht zur Investorenkonferenz in Riad vom 18.10.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма 22.10.2018

Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события.
The town sign stands in the snow at the entrance to Davos, Switzerland, Monday, Jan. 22, 2018. The 48th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, takes place in the city and brings together entrepreneurs, scientists, chief executives and political leaders from Jan. 23 to 26. (AP Photo/David Keyton) |

Форум в Давосе: большие ожидания от Трампа и скромное участие России (видео) 23.01.2018

Главы 70 государств и правительств, а также 40 организаций съехались в Давос для решения проблем глобального масштаба. С чем приехала Россия, и почему главной интригой форума стал Трамп?

Почему в Давосе рады, что к ним приедет Трамп (23.01.2018) 23.01.2018

Главы 70 государств и правительств, а также 40 организаций съехались в Давос для решения проблем глобального масштаба. С чем приехала Россия, и почему главной интригой форума стал Трамп?
***Frei zur Verwendung für Pressezwecke*** mpressions at the Annual Meeting 2018 of the World Economic Forum in Davos, January 21, 2018 Copyright by World Economic Forum / Mattias Nutt

Что нового, кроме Трампа, принесет Давос-2018? 23.01.2018

23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп.
ARCHIV 2014 ***** Ukrainian oligarch, son in law of former Ukrainian President Leonid Kuchma Viktor Pinchuk during the official opening of the 11th annual international summit of Yalta European Strategy (YES) in Kiev, Ukraine, September 12, 2014. 11-13 September 2014 in Kiev is the 11th International Annual Meeting of YES under the name "New Ukraine, new Europe, new world: building and protection", organized by the Yalta European Strategy (YES) in partnership with the Viktor Pinchuk Foundation. Photo of Mikhail Palinchak / press service of the President of Ukraine / DYVYS | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Одиночество Виктора Пинчука, или Неукраинский ланч в Давосе 19.01.2017

На традиционном "украинском ланче" Виктора Пинчука в Давосе осталось много свободных мест. Почему Петр Порошенко и его окружение не приняли приглашение олигарха? Сергей Руденко специально для DW.
Beschreibung: Impressions from the Conference Center. At the Annual Meeting 2017 of the World Economic Forum in Davos, January 15, 2017. Copyright by World Economic Forum / Benedikt von Loebell Frei zur Verwendung für Pressezwecke

Давос-2017 пройдет под знаком нестабильности 17.01.2017

С 17 по 20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, на котором соберутся представители мировой элиты. Одной из главных тем мероприятия станет инаугурация Трампа.

Сколько стоит форум в Давосе (16.01.2017) 16.01.2017

Гамбургер за 44 евро, салат "Цезарь" за 51 евро - столько в среднем стоит обед на международном экономическом форуме в Давосе, который открывается 17 января. Сколько в целом тратится на проведение такого мероприятия - в инфографике DW.
ACHTUNG: Nur zur Verwendung für Berichte über Festival Davos! Valentin Silvestrov ukrainischer Komponist am Davos Festival 2016, vom 6. - 20. August 2016. Thema Familienzone. Copyright: Davos Festival/Yannick Andrea

Эхо Майдана в Альпах 22.08.2016

Сенсацией стала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова на фестивале в Давосе.
Beschreibung: Aussenansicht des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt-Petersburg Schlagworte: Wirtschaftsforum in Sankt-Petersburg, Russland, Sportevents Jahr/Ort: 2013/Sankt-Petersburg Bild: Zugeliefert von Vladimir Izotov, 21.06.2013

Глава Еврокомиссии как главное украшение ПМЭФ-2016 15.06.2016

Петербургский экономический форум пройдет в этом году с 16 по 18 июня. Организаторы надеются на то, что он станет переломным и заложит фундамент для потепления в отношениях России и Запада.
19.01.2016+++ Swiss special police officers observe the surrounding area from atop the roof of the Davos Congress Hotel ahead of the Annual Meeting 2016 of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland January 19, 2016. REUTERS/Ruben Sprich +++ (C) Reuters/R. Sprich

Швейцарских солдат, охранявших форум в Давосе, накажут за наркотики 22.01.2016

12 солдат, охранявших Всемирный экономический форум в Давосе, обвинены в употреблении наркотиков. Всего в обеспечении безопасности гостей участвуют 4,5 тысячи военных.
21.01.2016+++ Bildunterschrift:(L-R) Ductch Prime Minister Mark Rutte, French Prime Minister Manuel Valls and Greek Prime Minister Alexis Tsipras are pictured prior to a session at the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos, on January 21, 2016. Rising risks to the global economy and a string of jihadist attacks around the world overshadowed opening of an annual meeting of the rich and powerful in a snow-blanketed Swiss ski resort. / AFP / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) @ Getty Images/AFP/F. Coffrini

Дискуссии в Давосе: успеем ли мы спасти Европу? 22.01.2016

Миграционный кризис, терроризм, ослабевшая экономика - острые проблемы современного Евросоюза обсуждают ведущие политики на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Детали - у DW.
Flüchtlinge gehen am 21.11.2015 an der deutsch-österreichischen Grenze nahe Wegscheid (Bayern) während eines Schneeschauers nach Deutschland. Der Wintereinbruch in Bayern trifft auch die Flüchtlinge in der Grenzregion. Foto: Armin Weigel/dpa +++ (C) picture-alliance/dpa/A. Weigel

Проблема беженцев: споры от Давоса до Баварии 21.01.2016

20 января - день, когда и на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и в Вене, и на заседании фракции немецкой партии ХСС в парламенте Баварии - всюду спорили о проблеме беженцев.
2536801 12/02/2014 Natalya Yaresko, a candidate for head of the Ukrainian finance ministry, at a session of Verkhovna Rada in Kiev. ______ ________/RIA Novosti

Украина в Давосе заявила о начале процесса возврата Крыма 21.01.2016

Киев выступит с инициативой по созданию международного формата для переговоров по возвращению аннексированного Россией Крыма, заявила в Давосе глава украинского Минфина Наталья Яресько.
В ФРГ из-за беженцев все чаще заговаривают о закрытии границы. DW - о последствиях.

Видео: Закроет ли Германия границу из-за беженцев? 20.01.2016

В Германию в 2015 году прибыли более миллиона мигрантов, что вызвало массу проблем. В ФРГ все чаще заговаривают о закрытии границы. Но какие последствия будет иметь этот шаг?
20.01.2016+++ German President Joachim Gauck attends the session Hoping for Prosperity: Reflections on Flight and Migration to Europe during the annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland January 20, 2016. REUTERS/Ruben Sprich +++ (C) Reuters/R. Sprich

Гаук: Ограничения на прием беженцев порой необходимы 20.01.2016

Йоахим Гаук призвал европейское общество к открытой дискуссии о проблемах с мигрантами. Если об этом не заговорят демократы, тема будет отдана на откуп популистам и ксенофобам, уверен президент ФРГ.
Mann sitzt auf einem Buergersteig und bettelt, junge reiche Frau mit Einkaufstaschen geht an ihm vorbei, Deutschland | unemployed beggars living on the street, rich young woman with shopping bags passing ihn, Germany

Доклад: Разрыв между богатыми и бедными становится все больше 18.01.2016

62 самых богатых жителя планеты владеют таким же состоянием, как наименее обеспеченная половина человечества, утверждает организация по борьбе с бедностью Oxfam. Одна из причин этого - офшорные зоны.
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