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Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события.
Главы 70 государств и правительств, а также 40 организаций съехались в Давос для решения проблем глобального масштаба. С чем приехала Россия, и почему главной интригой форума стал Трамп?
23 января сильные мира сего в 48 раз встретятся в Давосе на экономическом форуме. В этом году на нем доминируют политические темы. Среди гостей много политиков, в том числе президент США Трамп.
На традиционном "украинском ланче" Виктора Пинчука в Давосе осталось много свободных мест. Почему Петр Порошенко и его окружение не приняли приглашение олигарха? Сергей Руденко специально для DW.
С 17 по 20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум, на котором соберутся представители мировой элиты. Одной из главных тем мероприятия станет инаугурация Трампа.
Гамбургер за 44 евро, салат "Цезарь" за 51 евро - столько в среднем стоит обед на международном экономическом форуме в Давосе, который открывается 17 января. Сколько в целом тратится на проведение такого мероприятия - в инфографике DW.
Сенсацией стала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова на фестивале в Давосе.
Петербургский экономический форум пройдет в этом году с 16 по 18 июня. Организаторы надеются на то, что он станет переломным и заложит фундамент для потепления в отношениях России и Запада.
12 солдат, охранявших Всемирный экономический форум в Давосе, обвинены в употреблении наркотиков. Всего в обеспечении безопасности гостей участвуют 4,5 тысячи военных.
Миграционный кризис, терроризм, ослабевшая экономика - острые проблемы современного Евросоюза обсуждают ведущие политики на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Детали - у DW.
20 января - день, когда и на Всемирном экономическом форуме в Давосе, и в Вене, и на заседании фракции немецкой партии ХСС в парламенте Баварии - всюду спорили о проблеме беженцев.
Киев выступит с инициативой по созданию международного формата для переговоров по возвращению аннексированного Россией Крыма, заявила в Давосе глава украинского Минфина Наталья Яресько.
В Германию в 2015 году прибыли более миллиона мигрантов, что вызвало массу проблем. В ФРГ все чаще заговаривают о закрытии границы. Но какие последствия будет иметь этот шаг?
Йоахим Гаук призвал европейское общество к открытой дискуссии о проблемах с мигрантами. Если об этом не заговорят демократы, тема будет отдана на откуп популистам и ксенофобам, уверен президент ФРГ.
62 самых богатых жителя планеты владеют таким же состоянием, как наименее обеспеченная половина человечества, утверждает организация по борьбе с бедностью Oxfam. Одна из причин этого - офшорные зоны.
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