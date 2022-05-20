Фотохроника войны в Украине - 23 мая

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Приговор российскому сержанту за убийство мирного жителя Украины, быт войны в Донбассе, размах разрушений в Мариуполе, Русский дом "военных преступлений" в Давосе и другие снимки. Фотогалерея DW.
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