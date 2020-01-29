"Давай, Ухань!": как китайцы побеждают страх перед коронавирусом

Студентка и блогер Татьяна Корянова из украинского города Запорожье уже третий год живет в Китае. Она изучает журналистику в университете города Сучжоу, находящегося в 180 км от Шанхая и в 700 км - от Уханя, в котором появился новый опасный коронавирус. В разговоре с DW Татьяна рассказала о том, как изменилась жизнь в городе, верят ли китайцы своим властям и официальным данным о распространении вируса, и собирается ли она уезжать из Китая.

DW: Татьяна, скажите, пожалуйста, как быстро меняются данные о распространении вируса? Сколько на сегодняшний день заболевших?

Татьяна Корянова: Информация обновляется каждый час, последние данные (на 30 января. - Ред.) - это 7900 подтвержденных случаев заболевания по Китаю и где-то 9900 человек, которые находятся в карантине и за которыми ведется наблюдение. Я сравниваю цифры каждый день и получается, что, по крайней мере, в последние несколько дней число заболевших по стране ежедневно растет в среднем на 1500 случаев.

- А как реагируют люди? Какие настроения в целом в стране?

Татьяна Корянова

- Такой паники, которую я вижу в русскоязычном сегменте интернета, здесь нет. Китайцы - очень сплоченная нация, все друг друга поддерживают и верят, что ситуацию удастся решить очень быстро. В городе Ухане ежедневно в восемь часов вечера проходят разные флешмобы, люди кричат из окон: "Давай, Ухань!", поют гимн Китая. Мне периодически пишут мои китайские одногруппники, и когда я у них спрашиваю, что и как, они отвечают: "Еще неделя - и все будет хорошо".

- Люди верят официальной статистике или считают, что данные занижены, а в действительности все гораздо хуже?

- Китайцы, в целом, поддерживают власти и считают, что они все делают правильно. Самые страшные новости лично я узнаю из русскоязычных СМИ. На днях я созванивалась со своей подругой, которая год назад переехала из Сучжоу в Ухань. Когда я у нее спросила, правда ли то, что пишут в российском интернете, она попросила меня прекратить распространять слухи, а верить только китайским источникам, потому что они публикуют максимально точную информацию. В самом Ухане, по ее словам, нет ни нарастания паники, ни перебоев с продуктами, и даже очередей в больницах уже тоже нет - люди верят, что система работает как надо, что все заболевшие будут изолированы, а очаги болезни ликвидированы.

- А что происходит в вашем городе? Можно ли почувствовать, что жизнь как-то поменялась?

- И Сучжоу, и Шанхай функционируют в нормальном режиме. Конечно же, все жители ходят в медицинских масках - на протяжении, по крайней мере, последних дней я не видела без маски ни одного человека. Официальные каникулы в связи с Новым годом, которые должны были закончиться третьего февраля, продлены до десятого февраля, и ходят слухи, что их продлят еще на неделю.

Но при этом работают все магазины, торговые центры, работает доставка, никаких перебоев с продуктами нет. Я обычно заказываю их на дом через специальное приложение. Заказать можно абсолютно все: фрукты, овощи, мясо, что угодно. Весь общественный транспорт и метро работают в обычном режиме. Людей на улицах гораздо меньше. Закрыты многие кафе и кинотеатры, но это связано не с коронавирусом, а с тем, что в стране праздники. В это время улицы пустые каждый год, потому что на Новый год люди разъезжаются.

- То есть, в городе не приняты никакие ограничительные меры?

- Вчера был изолирован мой университет, теперь нельзя заходить в кампус и выходить из него без временного пропуска. Я сейчас живу не в общежитии, а чтобы попасть в свою комнату, мне нужно подать официальный запрос, получить справку в больнице, что я здорова, и только если у меня нет температуры, и я не была в Ухане, мне можно будет зайти.

В последний раз я была в университете три дня назад, меня пустили на территорию кампуса только после того, как при входе измерили температуру цифровым градусником и обработали руки. Жилой комплекс, куда я временно переехала, тоже закрыт для посещений - туда пускают только жителей, и только после того, как измерят им температуру.

То же самое происходит во всех общественных местах: измеряют температуру и обрабатывают руки при входе в большие торговые центры, супермаркеты, на вокзалах при посадке и выходе из поезда. В метро и автобусы без маски не пустят.

- А что советуют делать, чтобы уберечься от коронавируса?

- Информации, как обезопасить себя, очень много. Например, в WeChat - это самая популярная в Китае социальная сеть - был создан специальный виджет, по которому каждый может проверить, не было ли в тех поездах, в которых он ездил с 10 по 25 января, зараженных коронавирусом.

Советуют также максимально ограничить передвижение, не собираться в больших компаниях, носить маски определенного типа - например, если это хирургическая маска, ее нужно менять каждые четыре часа, а если это маска N95 со специальным фильтром, ее хватает на неделю использования. Проблема только в том, что вирус распространяется и через слизистую глаз, так что глаза - это самая незащищенная зона. Ну, и постоянно напоминают о том, что нужно как можно чаще мыть руки.

- Среди ваших знакомых нет людей, заразившихся коронавирусом?

- Слава богу, нет. Я сама вернулась в Китай из Гонконга 11 января. На следующий день мне стало плохо, у меня два дня была высокая температура, но сейчас все нормально. Единственное, конечно, это постоянная паранойя: малейшее недомогание или першение в горле - и хватаешься за градусник. И так у всех: минимальное повышение температуры или характерные для этого времени года симптомы простуды - и люди тут же бегут в больницу. Я каждый день отсчитываю 10 дней после любого соприкосновения с любым человеком, чтобы, если вдруг что-то случится, понимать, откуда инфекция, и иметь возможность предупредить остальных.

- Вы не собираетесь на какое-то время уехать из Китая?

- Я еще не приняла окончательного решения. Если я все же решусь на отъезд, мне нужно будет вначале доехать на поезде до Шанхая, потом - до международного аэропорта на метро или на такси. После этого нужно будет пройти все уровни контроля в аэропорту, несколько часов ждать там посадки, а потом еще находиться 10 часов в одном замкнутом пространстве с огромным количеством людей.

На мой взгляд, это все намного опаснее, чем оставаться дома и избегать контактов с посторонними. Ну и, кроме того, я живу здесь уже третий год, я люблю Китай, я хочу закончить учебу, и спонтанно уехать на неопределенный срок я просто не могу. Кто знает, как будут дальше развиваться события, - возможно, я вообще не смогу сюда вернуться. Так что ситуация сложная. Буду думать.

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