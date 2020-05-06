 Грузия готова с 1 июля принимать российских туристов | Новости из Германии о Европе | DW | 11.05.2020

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Европа

Грузия готова с 1 июля принимать российских туристов

Уже с 15 июня Грузия откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему и иностранных туристов. Пляжи черноморского побережья Грузии откроются в июне.

Батуми, Грузия

Батуми, Грузия

Грузия, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, готовится к приему иностранных туристов. Уже с 1 июля, когда вновь откроются границы, Грузия будет готова принимать иностранных туристов, в том числе российских. Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава на брифинге в Тбилиси в понедельник, 11 мая.

"Конечно, возобновление туризма в Грузии будет проходить со всеми гарантиями безопасности. Российские туристы были важной частью нашего туризма, поэтому мы будем готовы принимать их, как и прежде", - сказала Турнава.

На минувшей неделе премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил, что Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля – для иностранного.

Пляжи в Грузии откроются в июне

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, в свою очередь, сообщил, что уже в июне откроются пляжи черноморского побережья Грузии. При этом он отметил, что отдыхающие должны будут соблюдать рекомендации медиков, в том числе, по социальному дистанцированию.

В Грузии режим чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса продлен до 22 мая, в стране действует комендантский час.

По последним данным Минздрава, в стране официально зафиксировано 615 инфицированных SARS-CoV-2, из них 275 человек вылечились и 9 - скончались. В стационарах находится 491 пациент, в режиме карантина - 4948 человек.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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