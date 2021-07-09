Идлиб - крупный город на северо-западе Сирийской Арабской Республики, административный центр мухафазы (провинции) Идлиб.
Население сирийского города Идлиб в 2010 году - более 160 000 жителей. В ходе гражданской войны в Сирии город имеет стратегическое значение, так как расположен вблизи границы с Турцией (расстояние до границы - 25 км).
Москва на особом режиме. Причина - коронавирус. И если по всей России на сегодняшний день 10 зараженных, то почему в столице вводятся строгие меры с самоизоляцией и принудительными больничными? И как особый режим действует на практике?
Многие газеты в Германии считают, что от сделки по Сирии больше выиграли Путин с Асадом, чем Эрдоган. Немецкие журналисты также не ожидают, что сотни тысяч беженцев вблизи турецкой границы вернутся в родные места.