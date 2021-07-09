Был за границей - садись на карантин! DW Новости (06.03.2020)

Москва на особом режиме. Причина - коронавирус. И если по всей России на сегодняшний день 10 зараженных, то почему в столице вводятся строгие меры с самоизоляцией и принудительными больничными? И как особый режим действует на практике?