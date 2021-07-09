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Идлиб

Идлиб - крупный город на северо-западе Сирийской Арабской Республики, административный центр мухафазы (провинции) Идлиб.

Население сирийского города Идлиб в 2010 году - более 160 000 жителей. В ходе гражданской войны в Сирии город имеет стратегическое значение, так как расположен вблизи границы с Турцией (расстояние до границы - 25 км).

4) Coronavirus und Hunger bedrohen auch die Flüchtlingscamps bei Idlib, Syrien. © HIHFAD/Welthungerhilfe

Идлиб на грани катастрофы. Мандат ООН продлен - проблемы остались 09.07.2021

Около 4 млн сирийцев, из них более миллиона беженцев находятся в регионе Идлиб. Мандат ООН, по которому они получали гуманитарную помощь, продлен на полгода. Ранее Россия заявляла о нежелании его продлевать.
Syrians walk past vehcicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations during a humanitarian delivery in the al-Nashabia town, in the rebel-held Eastern Ghouta region, east of the capital Damascus on November 28, 2017. The convoy carrying food and medical aid entered Syria's rebel-held Eastern Ghouta in a rare humanitarian delivery that comes after days of heavy bombardment. / AFP PHOTO / Amer ALMOHIBANY (Photo credit should read AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images)

Немецкий министр осудил Москву за позицию в гуманитарной помощи для Сирии 08.07.2021

Если Совбез ООН не найдет компромисс по механизму доставки международной помощи, стране грозит гуманитарная катастрофа, заявил Герд Мюллер.
Turkish President Tayyip Erdogan meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy in Istanbul, Turkey, April 10, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Не только дроны для Украины: где еще сталкиваются интересы России и Турции 24.04.2021

На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому. Анкара уже продает Киеву боевые беспилотники. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
IDLIB, SYRIA - MARCH 21: A damaged vehicle and a building are seen as a child inspect the wreckage during a search and rescue operation at a cave, where the children hide, after war planes carried out airstrikes over the Kefer Battih village of Idlib's Serakib town, Syria on March 21, 2018. Hasan Muhtar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ОЗХО обвинила сирийскую армию в химической атаке в Серакибе в 2018 году 12.04.2021

Ответственность за применение газообразного хлора в феврале 2018 года в провинции Идлиб несут военно-воздушные силы Сирии, заявила Организация по запрещению химического оружия.
24.10.2019 *** Russian forces patrol in the city of Amuda, north Syria, Thursday, Oct. 24, 2019. Syrian forces, Russian military advisers and military police are being deployed in a zone 30 kilometers (19 miles) deep along much of the northeastern border, under an agreement reached Tuesday by Russia and Turkey. (AP Photo/Baderkhan Ahmad) |.

10 страшных лет: что узнали правозащитники об операции РФ в Сирии 02.04.2021

Российские правозащитники подготовили доклад, касающийся военной операции России в Сирии. Они рассказали о поддержке РФ Асада, бомбах и химатаках. С начала войны в этой стране прошло 10 лет.
Smoke billows over the village of Qaminas, about 6 kilometres southeast of Idlib city in northwestern Syria, following reported Russian air strikes in northwestern Syria on March 1, 2020. (Photo by Ibrahim YASOUF / AFP)

Правозащитники: В Сирии в результате авиаударов ВВС России убито 78 боевиков 26.10.2020

По данным сирийских правозащитников, жертвами стали бойцы исламистских формирований, союзных Турции. Удары были нанесены по военному лагерю боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Война в Сирии: кто поможет беженцам в провинции Идлиб? 12.10.2020

В Идлибе на севере Сирии находятся сотни тысяч беженцев. Они не знают, что им делать и куда бежать в случае новых бомбежек наступления войск Башара Асада.
This aerial view taken on March 12, 2020 shows a view of the M4 highway, which links the northern Syrian provinces of Aleppo and Latakia, passing through the town of Mseibin, south of the city of Idlib and west of Saraqib, in the war-battered Idlib province. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

При взрыве на трассе в Сирии ранены трое российских военных 14.07.2020

Из-за взрыва самодельного взрывного устройства пострадали военные из России и Турции, проводившие совместный патруль стратегически важной трассы M4 в провинции Идлиб.
28.02.2020 *** Secretary of State Mike Pompeo speaks during Conservative Political Action Conference, CPAC 2020, at the National Harbor, in Oxon Hill, Md., Friday, Feb. 28, 2020. (AP Photo/Jose Luis Magana) |

Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии 18.03.2020

США заявили о поддержке Турции и намерены принять дополнительные меры по поддержке Анкары, чтобы "положить конец насилию в Сирии", заявил глава Государственного департамента.
This aerial view taken on March 12, 2020 shows a view of the M4 highway, which links the northern Syrian provinces of Aleppo and Latakia, passing through the town of Mseibin, south of the city of Idlib and west of Saraqib, in the war-battered Idlib province. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

Турция и Россия договорились о совместном патрулировании в Сирии 13.03.2020

Совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе начнется 15 марта. Стороны подписали соответствующее соглашение, которые вступило в силу, сообщил министр обороны Турции Акар.

NEW YORK, USA - FEBRUARY 28: United Nations Security Council holds an urgent meeting on the recent escalation in the northwest of Syria in New York, United States on February 28, 2020. Tayfun Coskun / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США блокировали в Совбезе ООН заявление по перемирию в Идлибе 07.03.2020

США не дали Москве заручиться поддержкой Совбеза ООН в отношении ее соглашения с Анкарой по мирному урегулированию в Сирии.
24.01.2020, Türkei, Istanbul: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich mit Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Foto: Ahmed Deeb/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Меркель и Эрдоган обсудили Идлиб и проблему беженцев 07.03.2020

Президент Турции Эрдоган в телефонном разговоре призвал канцлера Германии Ангелу Меркель пересмотреть соглашение между Турцией и ЕС по беженцам.

Был за границей - садись на карантин! DW Новости (06.03.2020) 06.03.2020

Москва на особом режиме. Причина - коронавирус. И если по всей России на сегодняшний день 10 зараженных, то почему в столице вводятся строгие меры с самоизоляцией и принудительными больничными? И как особый режим действует на практике?

Договоренность Путина и Эрдогана о прекращении огня в Сирии - что пишут немецкие СМИ (06.03.2020) 06.03.2020

Многие газеты в Германии считают, что от сделки по Сирии больше выиграли Путин с Асадом, чем Эрдоган. Немецкие журналисты также не ожидают, что сотни тысяч беженцев вблизи турецкой границы вернутся в родные места.

Что думают в Европе о перемирии в Идлибе (06.03.2020) 06.03.2020

На экстренной встрече в Загребе представители стран ЕС приветствовали перемирие в Сирии и осудили использование Турцией беженцев в своих политических целях.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 5, 2020: Turkey s President Recep Tayyip Erdogan L and Russia s President Vladimir Putin talk during a meeting at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D0D54

"Временная передышка": что пишут СМИ о встрече Путина и Эрдогана 06.03.2020

СМИ, в том числе турецко- и немецкоязычные, комментируют итоги переговоров Путина и Эрдогана в Москве, посвященных ситуации в Идлибе и перемирию в этой провинции. О них - в обзоре DW.
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