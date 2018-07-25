"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу (фото)

Мюнгстенcкий мост

От фирмы MAN за проект отвечал Антон фон Риппель. Его смелые идеи позже были отмечены государственной наградой. Этот инженер, позже создавший в Нюрнберге легкий дизельный двигатель, получит в жизни еще немало отличий, хотя ходили упорные слухи, что сразу после строительства моста он покончил жизнь самоубийством, опасаясь за его надежность. Но слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.