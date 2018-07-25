 ″Голубое чудо″ - знаменитый дрезденский мост через Эльбу (фото) | Фоторепортажи о Германии | DW | 25.07.2018

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Фоторепортажи

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу (фото)

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.

  • Мост через Эльбу в туманную погоду. Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.

  • Почтовая открытка 1898 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.

  • Этот снимок во время строительства сделал дрезденский фотограф Август Коч (August Kotzsch)

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Мост через Эльбу в туманную погоду. Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.

  • Почтовая открытка 1898 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.

  • Этот снимок во время строительства сделал дрезденский фотограф Август Коч (August Kotzsch)

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Самый высокий железнодорожный мост в Германии

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Такой вид на Мюнгстенский мост открывается с берега реки Вуппер от посетительского центра - исходной точки прогулок по разбитому в его окрестностях Мостовому парку (Brückenpark). Его обустроили в 2006 году. Отсюда примерно за час можно дойти до замка Бург (Schloss Burg) - еще одной популярной достопримечательности здешнего региона.

  • Почтовая открытка 1912 года

    Мюнгстенcкий мост

    Первый поезд прошел по нему в 1897 году, но он до сих пор остается самым высоким железнодорожным мостом Германии: 107 метров над рекой. Достопримечательностью и целью поездок на природу для жителей соседних индустриальных центров этот мост стал сразу после окончания строительства.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В конце XIX века вдоль этой реки располагались многочисленные водяные кузницы и шлифовальные мастерские. Регион развивался динамично, что требовало развития транспортной инфраструктуры. По одну сторону на холмах около Вуппера разрастался Золинген, всемирно известный своими ножами и ножницами. На другом берегу - Ремшайд, еще один центр металлообрабатывающей промышленности.

  • Информационное табло в парке около моста с фотографией 1897 года. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    По прямой линии между ними - всего 8 километров, однако из-за особенностей ландшафта поездам приходилось делать 40-километровый крюк. Местные власти и предприниматели долго лоббировали строительство короткого пути, убеждая в этом прусские власти в Берлине. В результате из имперской казны было выделено пять миллионов золотых марок - при условии, что города оплатят стоимость земельного участка.

  • Проект моста с данными в метрах

    Мюнгстенcкий мост

    Объявили конкурс по трем вариантам: строить мост консольный, на эстакаде или арочный. Победил последний тип - проект фирмы MAN. Характерная дуга сейчас легко узнается в ее логотипе. В смету уложились, даже сэкономили, благодаря инновации: отказались от подмостей и строительных лесов, уже построенная часть моста служила краном для монтажа следующего участка.

  • Информационный центр с кафе. За ним у реки - старая кузнечная мастерская. На склоне - беседка около прогулочной дорожки. Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Статика была рассчитана с определенной доли смелости, и скептики предрекали неминуемое обрушение моста. Первоначально планировали одну колею, но уже на стадии разработки проект изменили, сделав мост двухколейным. В июле 1897 года перед сдачей в эксплуатации провели проверку. На 480-метровый мост одновременно загнали два состава, каждый - с тремя локомотивами и 18 вагонами щебенки.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Если остановиться под мостом, запрокинув голову, кажется, что видишь Эйфелеву башню, только сжатая в прямоугольник. Дух времени? Разгадка проста. Немецкие инженеры ориентировались на виадук Гараби, построенный по проекту Густава Эйфеля. Кстати, его предки перебрались во Францию из немецкого региона Айфель, а в свидетельстве о рождении он был записан под фамилией Bönickhausen dit Eiffel.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    От фирмы MAN за проект отвечал Антон фон Риппель. Его смелые идеи позже были отмечены государственной наградой. Этот инженер, позже создавший в Нюрнберге легкий дизельный двигатель, получит в жизни еще немало отличий, хотя ходили упорные слухи, что сразу после строительства моста он покончил жизнь самоубийством, опасаясь за его надежность. Но слухи о его смерти оказались сильно преувеличены.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Легенд вокруг Мюнгстенского моста ходит много. Одна из самых распространенных - о последней заклепке, которую якобы сделали из золота. До сих пор ищут - не найдут, хотя в некоторых архивах даже якобы обнаружили письменные подтверждения ее существования. Если это правда, то она не видна невооруженным взглядом: скрыта за многочисленными слоями краски.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В первое время мост носил имя германского кайзера Вильгельма I (1797-1888) - Kaiser-Wilhelm-Brücke. Во времена Веймарской республики его переименовали в честь поселения Мюнгстен, располагавшегося неподалеку, но к этому времени уже исчезнувшего. В 1897 году на открытие моста ожидали кайзера Вильгельма II, но он не приехал, возможно, обидевшись, что мост назвали не в его честь, а в честь деда.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    Гнев на милость монарх сменил лишь через два года. Кайзеру был устроен грандиозный прием, включая остановку императорского поезда на мосту - для произнесения речей и осмотра окрестностей. Вместе с шахтой Цольферайн (Zeche Zollverein) Мюнгстенский мост сегодня считается одним из главных символов Рурской области, но, в отличие от шахты, продолжает выполнять свои функции.

  • Мюнгстенcкий мост (Müngstener Brücke). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Мюнгстенcкий мост

    В 2015-2016 годах на капитальный ремонт моста выделено 30 миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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Сразу после завершения строительства в 1893 году жители Дрездена придумали ему свое собственное название "Голубое чудо".  

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