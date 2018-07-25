"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу (фото)

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
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18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
"Захвати с собой штатив - ты просто обязан снять город ночью", - почти в категорической форме посоветовали мне дрезденские друзья. Это был хороший совет.