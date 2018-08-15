Головная боль Ангелы Меркель: беженцы и отношения с Россией

В ходе визита в Испанию канцлер Германии четко обозначила свою следующую задачу: ЕС должен полностью пересмотреть свою политику по беженцам. Российские темы - также в списке приоритетов.
Когда канцлер Ангела Меркель в середине августа приехала на встречу со своим испанским коллегой Педро Санчесом, речь шла о самом, пожалуй, непростом пункте из ее актуального списка дел: иммиграция в Европу и регулирование внутренней миграции в Европейском Союзе.
Премьер-министр Испании стал первым, кто заключил с Германией двустороннее соглашение о возврате нелегальных мигрантов. Теперь Берлин может в течение 48 часов высылать обратно в Испанию беженцев, которые уже подали запрос на предоставление убежища на испанской территории. Эта двусторонняя договоренность лишь подтверждает убежденность Меркель в том, что нынешнее Дублинское соглашение "нежизнеспособно" - о чем она и заявила в ходе визита в Испанию.
В окружении популистов
Дублинское соглашение, которое было разработано государствами-членами ЕС в 1990-х годах, призвано отвечать на вопрос, какая из стран ЕС несет ответственность за того или иного беженца. Однако на практике прошения об убежище не обрабатываются должным образом, а права мигрантов нарушаются. В 2015 и 2016 годах действие Дублинского соглашения было частично приостановлено, поскольку массовый наплыв беженцев привел к бюрократическому кризису и параличу всей системы предоставления убежища.
Испания - наряду с Францией - осталась одной из немногих стран ЕС, где ни одна из популистских партий не входит в состав правительства. Это делает страну важным союзником Германии. Представители этой постоянно сокращающейся группы стран встретятся 20-го августа с политиками правящих партий с правым уклоном. В этот день в Австрии пройдет неформальный саммит ЕС.
Австрия, где в правящую коалицию входят консерваторы из Австрийской народной партии (АНП) вместе с правыми популистами из Австрийской партии свободы (АПС), в порядке очереди возглавляет сейчас Совет ЕС. При этом Австрия - одна из европейских стран, которая проводит крайне жесткую миграционную политику. Для Меркель и Санчеса участие в саммите может стать путешествием в логово льва, где им придется убеждать другие правительства в необходимости новых соглашений со странами вроде Марокко и Ливии, откуда прибывает масса мигрантов. Эти страны ожидают дополнительной поддержки от ЕС, чтобы препятствовать дальнейшему бегству людей в Европу.
Сложный разговор с Россией
Однако у Меркель в списке нерешенных проблем есть и еще одна, совершенно другого свойства: отношения с Россией. В субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин прибудет в Германию. С канцлером Меркель он встретится в замке Мезеберг - резиденции правительства ФРГ в Бранденбурге - спустя всего три месяца после визита Меркель в Сочи.
Возможных тем для обсуждения более чем достаточно. По многим пунктам между Германией и Россией существуют серьезные разногласия, особенно этот разрыв заметен в отношении конфликтов в Сирии и Украине.
Германия совместно с Францией пытается выступить в роли посредника между украинским правительством и пророссийскими сепаратистами, которые контролируют восточную часть Украины. Свой вклад старается внести и ООН, ведя переговоры о прекращении огня. С начала вооруженного конфликта в Украине в ноябре 2013 года погибли уже почти 10 000 человек. Однако открытым остается вопрос, как ООН может контролировать соблюдение перемирия.
Война в Сирии станет темой следующего саммита, который пройдет по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 7 сентября в Стамбуле. Франция и Россия также примут в нем участие. Путин - один из важнейших союзников сирийского президента Башара Асада, поэтому ему, скорее всего, будет отведена ключевая роль на этой встрече.
И еще одна непростая тема, связанная с Россией, по прежнему остается головной болью Меркель: газопровод "Северный поток-2" длиной в 1200 километров, по которому российский газ планируется поставлять в Германию напрямую.
Этот инфраструктурный проект продолжает вызывать немало политических споров. Критики заявляют, что таким образом Германия загоняет себя в зависимость от российского газа и при этом бросает на произвол судьбы своих восточноевропейских партнеров, прежде всего Польшу и Украину, через которые шли поставки газа до сих пор. Американский президент Дональд Трамп пишет в Twitter, это, мол, несправедливо, когда Германия, находясь под защитой американских военных, заключает экономические сделки с Россией. Но это и не столь удивительно - США, разумеется, с радостью продавали бы Германии сжиженный природный газ собственного производства.
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