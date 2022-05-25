Глава Луганской ВГА о том, станет ли Северодонецк вторым Мариуполем

Промышленные города Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, в каждом из которых до масштабного вторжения России проживало около ста тысяч человек, сейчас самые горячие точки на линии фронта. Впрочем, в Северодонецке до сих пор остаются 15 тысяч мирных жителей, а в соседнем Лисичанске - 20 тысяч. Это приблизительные оценки местных властей, ведь сосчитать людей, скрывающихся от непрерывных обстрелов российской армии в подвалах, невозможно.

В обоих городах нет водоснабжения, электричества, мобильной связи и интернета, а угроза полной блокады становится все более реальной. Российские войска, пытающиеся их окружить, стремятся перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. Этот путь, который из-за его большого гуманитарного значения называют здесь "дорогой жизни", становится все более опасным. О ситуации в Луганской области корреспонденты DW в Донбассе поговорили с главой Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергеем Гайдаем.

DW: Господин Гайдай, многие считают, что Лисичанск и Северодонецк могут стать следующим Мариуполем. Есть ли еще шанс избежать этого?

Сергей Гайдай: Давать прогнозы во время войны очень тяжело. Луганщина держит линию обороны, все эти три месяца ежедневно обстреливаются позиции наших защитников. Трасса (Бахмут-Лисичанск. - Ред.) полностью простреливается. Безопасно добраться до городов Северодонецк и Лисичанск уже нет возможности.

Враг поставил цель полностью захватить Луганскую область. Все усилия сейчас брошены именно против нас, и все возможно. Мы сейчас видим, что Северодонецк российская армия просто уничтожает. Они обстреливают весь город. Им все равно, есть ли там гражданские, это больница, школа или садик.

- Чего не хватает украинской армии, чтобы защитить эти города?

Сергей Гайдай

- Дальнобойной артиллерии. Ее нам не хватает очень сильно. Нам нужны гаубицы, артиллерия - такого класса, как французские "Цезарь" (французская самоходная артиллерийская установка. - Ред.) или американские М777 (гаубицы британского производства, поставляемые Украине США. - Ред.). Это нам нужно, чтобы держать врага на большом расстоянии и выбивать его.

Россия ведь выигрывает не военной тактикой. Российские солдаты никогда нормально не воевали - они нападали только на слабого противника. Потому и сейчас они теряют инициативу во многих областях. Тут они месяцами просто расстреливают наши позиции, полностью уничтожают города и уже потом проходят по пепелищам. Если у нас будет дальнобойная артиллерия и достаточное количество снарядов к ней, то мы эту войну выиграем гораздо быстрее.

- Но ведь несколько десятков гаубиц М777 уже поставили?

- Это недостаточное количество. Нам нужно больше - для того чтобы не просто остановить врага, а уж идти в контрнаступление.

- В Лисичанске нам сказали, что в городе остаются более 20 тысяч человек. В Северодонецке также находятся тысячи мирных жителей. При этом ежедневно вывозят всего несколько десятков гражданских лиц. Шанс эвакуировать всех очень маленький?

- Действительно, сейчас шансов уже гораздо меньше, потому что трасса простреливается. Но в течение трех месяцев я каждый день призывал людей эвакуироваться. Мы вывезли более 40 тысяч человек. Многие уехали самостоятельно. То, что люди до сих пор остаются в своих домах, - исключительно их решение. Мы занимаемся эвакуацией, а не депортацией. Мы не можем силой куда-то вывозить людей. И все же, когда мы собираем определенную группу соглашающихся уехать людей, мы их вывозим.

- В Северодонецке и Лисичанске многие сетуют, что гуманитарной помощи недостаточно. Некоторые считают, что власть их бросила, говорят, что вы сами уехали из области и бываете там время от времени.

- Во-первых, власть в городах остается. Да, она не ночует в городах, потому что это опасно. Какой смысл от руководителя города, если он останется без связи, без возможности привезти гуманитарные грузы? От того, что он будет ходить по центральной площади и говорить: "Я здесь, рядом с вами", никакой пользы людям не будет. А мы завезли солнечные панели, в гуманитарном штабе и в больнице есть Starlink.

Мы завозим резервуары для воды, сейчас подвозим фильтры для воды и таблетки для ее очистки. У людей есть еда. Тем, что люди остаются, они подвергают опасности всех - и себя, и тех ребят, которые постоянно привозят им воду, лекарства и еду. Поэтому эти упреки вообще неуместны.

- Насколько критична сейчас нехватка продуктов питания?

- У нас нет недостатка на наших складах, у нас сейчас проблема в городах, потому что нет сотни грузовиков, которые могут приехать и сразу привезти необходимое количество. У нас нет достаточно смелых водителей, которые были бы готовы уехать, ведь каждая поездка опасна для жизни.

Каждый день отправляем гуманитарные грузы и мы будем их возить, пока будет позволять ситуация с безопасностью. Один мост уже между Северодонецком и Лисичанском разрушен. Еще остались направления, по которым можно проехать, но не по всем из них - на грузовике. Поэтому сейчас мы стараемся привозить гуманитарную помощь в Лисичанск грузовиками, а оттуда уже легковыми автомобилями подвозить в Северодонецк.

Конечно, возможностей будет меньше и меньше. Но мы три месяца пытались достучаться до людей, чтобы они уезжали в эвакуацию, потому что, к сожалению, города будут разрушены россиянами - они их уже разрушают.

- В городах на линии фронта военные и техника часто находятся среди гражданских домов. Насколько это оправдано, ведь это вызывает ответный огонь и подвергает опасности мирных жителей?

- А зачем во Вторую мировую войну держали города? Город - это крепость. Так всегда было и, к сожалению, так и останется в любой войне. Что нужно сделать? Чтобы российская армия подождала, пока наши солдаты выйдут в чистое поле, и их просто там расстреляла? Это не 1812 год, когда солдаты выходили в поля, выстраивались и стреляли друг в друга.

На нас бросают кассетные снаряды, нас бомбят фосфорными бомбами, расстреливают гражданские дома вместе со школами, с домами престарелых. То есть они по нам стреляют, а мы? Что мы должны делать? Сдаваться? Никто из украинцев не будет сдаваться - никогда в жизни. Это наша земля, и мы будем ее защищать. И если город - это крепость, то мы будем эту крепость использовать обязательно. Россия не предоставила возможности выйти гражданским. Несколько раз, когда были согласованы гуманитарные коридоры в Луганской области, каждый раз эвакуационные автобусы попадали под обстрелы.

- Какая часть территории Луганской области контролируется украинскими силами?

- (Только. - Ред.) до десяти процентов, к сожалению.

- В Луганской области война длится с 2014 года, было много времени, чтобы подготовиться к наступлению. Почему россиянам сейчас удалось довольно быстро захватить большую часть области?

- В России гораздо больше техники, гораздо больше солдат. Полномасштабное вторжение 24 февраля началось с разных направлений и огромными силами. Здесь уже работала военная тактика, и она сыграла важную роль. Небольшая часть Луганской области осталась (под контролем ВСУ. - Ред.). И три месяца ее не могут захватить. Мы до сих пор защищаем Луганщину и сковываем огромное нашествие российской армии.

Если бы мы держали территорию по всей границе, то просто растянули бы свои войска, их бы быстро снесли или пробили линию обороны, и мы, возможно, сейчас воевали бы уже в Полтаве. А так мы сдерживаем огромное количество войск, и сдерживаем именно на Луганщине - даем возможность, чтобы пришло то иностранное вооружение, которое нам предоставляют с огромным опозданием и не в том количестве, которое мы ждем.

Смотрите также:

Три месяца войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Три месяца войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Три месяца войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Три месяца войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Три месяца войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Три месяца войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Три месяца войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Три месяца войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Три месяца войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Три месяца войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Три месяца войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Три месяца войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Три месяца войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Три месяца войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Три месяца войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Три месяца войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Три месяца войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Три месяца войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Три месяца войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Три месяца войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Три месяца войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Три месяца войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Три месяца войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Три месяца войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Три месяца войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Три месяца войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Три месяца войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Три месяца войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Три месяца войны в Украине К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Три месяца войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Три месяца войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

