 Глава Еврокомиссии считает необходимой доступную вакцину от коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 01.05.2020

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Европа

Глава Еврокомиссии считает необходимой доступную вакцину от коронавируса

Евросоюз планирует на конференции доноров собрать 7,5 млрд евро для создания и производства вакцины от коронавируса, заявила в интервью DW Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Решить проблему распространения коронавируса SARS-CoV-2,  а также создать вакцину от него и наладить производство этого препарата можно лишь с помощью глобальных и координированных действий, заявила в интервью DW в пятницу, 1 мая, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Необходимо гарантировать, чтобы в каждом уголке мира ее продавали по справедливым и доступным ценам. Над этим мы работаем, и для этого нам нужны средства", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что 4 мая пройдет конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 млрд евро для создания вакцины.  "Это лишь начало. Думаю, что со временем нам потребуется еще больше", - оговорила глава Еврокомиссии. Помимо ЕС, в конференции будут участвовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. Кроме того, конференцию поддерживают многие страны мира, указала Урсула фон дер Ляйен.

О пользе пандемии

Одновременно она подчеркнула, что пандемия коронавируса разрушительна, но имеет некоторые положительные аспекты. "С одной стороны, она показывает нам, чему мы должны научиться. Чтобы лучше подготовиться (к подобным событиям. - Ред.), нам необходим гораздо более эффективный обмен медицинскими данными в ЕС и во всем мире. Кроме того, мы видим, насколько важно иметь функционирующие системы здравоохранения, которые способны справиться с шоковыми ситуациями и кризисами вроде нынешнего", - заявила немецкий политик.

Кроме того, фон дер Ляйен - врач по образованию - указала на необходимость развивать сппособность получения, хранения, распространения в ЕС необходимой медицинской продукции, в частности, защитной одежды и аппаратов ИВЛ.

Колоссальный рост солидарности на фоне пандемии

"Другой хорошей стороной, которую мы увидели за последние недели, стал колоссальный рост солидарности", - отметила глава Еврокомиссии далее. Она напомнила о польских и румынских врачах, работавших в Италии в разгар кризиса, о предоставлении итальянскими властями тестов на коронавирус другим государствам, о лечении пациентов из Франции в Германии и Австрии, передаче Францией защитных масок в Испанию и Италию. "Есть много таких примеров солидарности, и это приятно видеть", - добавила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью DW.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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