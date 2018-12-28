 Германия перенимает руководство силами повышенной готовности НАТО | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.12.2018

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Мир

Германия перенимает руководство силами повышенной готовности НАТО

В кризисной ситуации Объединенная оперативная группа повышенной готовности Североатлантического альянса должна быть готова за 48 часов перебросить в зону конфликта около 8 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие бундесвера на учениях НАТО в 2018 году

Военнослужащие бундесвера на учениях НАТО в 2018 году

С 1 января 2019 года ведущая роль в Объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF) перейдет к Германии. Численность группы составляет 5 тысяч солдат, а с 2019 года увеличится до 8 тысяч военнослужащих.

Они находятся в состоянии полной боевой готовности и в случае чрезвычайной ситуации должны быть переброшены в кризисный регион в течение 48 часов. Помимо Германии, в группе присутствуют военнослужащие Бельгии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Чехии.

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Представитель берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Райнер Глатц (Rainer Glatz) особо выделяет "политический сигнал" и "многонациональную интеграцию" VJTF. Это подразделение входит в состав сил быстрого реагирования НАТО (NRF) общей численностью до 40 000 солдат. В случае эскалации военных конфликтов речь пойдет о реакции Североатлантического альянса в целом, отмечает Глатц.

НАТО расширила масштабы учений после 2014 года

Осенью 2018 года НАТО провела маневры Trident Juncture на территории Норвегии, а также в Балтийском море и Северной Атлантике. Суть учений заключалась в том, чтобы показать, что альянс в состоянии быстро перебросить военнослужащих, технику и провиант, в случае если одной из его стран, подвергшейся нападению, потребуется помощь.

НАТО существенно расширила масштабы военных учений после конфликта на востоке Украины и аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году. Североатлантический альянс назвал маневры Trident Juncture крупнейшими со времен окончания холодной войны.

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  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Автор: Михаил Бушуев


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Trident Juncture: что нужно знать о крупнейших учениях НАТО

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