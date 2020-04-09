Германия ослабляет карантин: что разрешено, а что - нет

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, действовали в Германии с середины марта. За это время рост числа заболевших в стране замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти страны решились на частичное ослабление запретов - Германия постепенно возвращается к нормальной жизни. Что изменится в ближайшее время, а что пока останется неизменным - в материале DW.

Возобновляют работу небольшие магазины

С понедельника, 20 апреля, вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры и мебельные магазины пока что останутся закрытыми: в ведомстве федерального канцлера это решение объяснили тем, что хотят избежать большого скопления народа в замкнутом пространстве и в центре города.

Крупные магазины пока что останутся закрытыми

Вне зависимости от торговой площади, снова открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. В течение последних недель в Германии сохраняется теплая и солнечная погода, и вирусологи не перестают подчеркивать о том, что людям необходим свежий воздух. Прогулка на велосипеде - это хороший способ следовать советам врачей, сохраняя предписанную дистанцию в 1,5 метра. Открытие автосалонов в немалой степени связано с давлением автомобильной промышленности на политиков: еще до пандемии COVID-19 по немецкому автопрому больно ударил дизельный скандал, а на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, продажи автомобилей и вовсе рухнули.

Открытие школ будут регулировать земельные власти

Школьники и студенты будут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. Занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости состоятся в положенный срок. Дальнейшие детали будут регулироваться властями на земельном уровне. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления преподавания в подведомственных им школах.

Откроются и университетские библиотеки - правда, при соблюдении всех предписанных мер предосторожности. Университеты и высшие школы должны будут представить планы возобновления работы в условиях пандемии. При выполнении всех необходимых мер безопасности вузам будет разрешено проводить экзамены и практические занятия в лабораториях и специально оборудованных для этого помещениях. Однако значительная часть лекций будет проходить в онлайн-формате до конца семестра.

Немцы снова смогут постричься в парикмахерских

С 4 мая возобновят работу парикмахерские, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми.

Возобновления работы парикмахерских многие ждут с особым нетерпением

По-прежнему будут работать продовольственные магазины, моющих средств и бытовой химии, аптеки, строительные магазины, автозаправки, прачечные, банки, отделения связи и газетные киоски. Продолжатся также строительные и ремонтные работы - строительная отрасль считается системообразующей для экономики, поэтому локдаун ее не затронул.

Дистанция в 1,5 метра остается неизменной

Неизменной останется и минимальная дистанция в полтора метра, которую должны соблюдать в общественных местах жители Германии. На улице по-прежнему будет разрешено находиться поодиночке либо вдвоем. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством.

Помимо правил гигиены, дистанция и запрет собираться группами более двух человек считаются важнейшими мерами по снижению риска заражения SARS-CoV-2. Коэффициент распространения вируса в настоящее время опустился до 1,0: это означает, что инфицированный коронавирусом человек в среднем заражает лишь одного человека. При снижении коэффициента до единицы кризис считается управляемым с медицинской точки зрения, его дальнейшее снижение означает, что эпидемия постепенно затухает.

Кафе и рестораны по-прежнему закрыты

Детские сады, в отличие от школ, останутся закрытыми - отчасти потому, что от самых маленьких нельзя ожидать соблюдения правил гигиены и необходимой дистанции. Но в некоторых федеральных землях созданы условия для присмотра за детьми тех, кто работает в системообразующих отраслях, - например, врачей или сотрудников супермаркетов.

Когда смогут возобновить работу рестораны, пока что неизвестно

До дальнейших распоряжений не смогут возобновить работу кафе и рестораны - опасность заражения посетителей в них считается довольно высокой. Как сказала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), их очередь еще не настала. Многие рестораны выходят из положения, предлагая клиентам еду на вынос - ее можно забрать в дверях заведения или заказать доставку домой. Запрет на работу не коснулся кафе, торгующих мороженым, - при условии, что посетители при обслуживании остаются на улице.

Музыкальные фестивали, концерты и другие крупные массовые мероприятия не будут проходить, как минимум, до конца августа. Ведь благодаря большому скоплению народа, они служат идеальной средой для распространения коронавируса. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) даже заявил, что он "весьма скептически" относится к возможности проведения в этом году знаменитого на весь мир Октоберфеста.

Культурные, спортивные и религиозные мероприятия - под запретом

Культурные мероприятия также остаются под запретом. Останутся закрытыми концертные площадки, театры, музеи и кинотеатры: заполненные публикой залы и сидящие плотными рядами зрители не относятся к повседневным реалиям в эпоху коронавируса. По той же причине не будут работать ночные клубы и дискотеки.

Церковные службы во многих церквях проходят онлайн

Придется запастись терпением и спортивным болельщикам: футбольные и другие матчи на стадионах и площадках запрещены на неопределенный период. Не будут работать также фитнес-студии и спортивные клубы, детские площадки тоже останутся закрытыми.

По-прежнему запрещены собрания и все религиозные обряды в церквях, мечетях и синагогах. Впрочем, в ближайшее время министр внутренних дел Германии Хорст Зееехофер (Horst Seehofer) планирует встретиться с представителями религиозных конфессий, чтобы обсудить дальнейшие действия. На этом, в частности, настаивает католическая церковь, более других надеявшаяся на снятие ограничений.

Тяжелые времена для турбизнеса сохраняются

Ограничения на контакты будут действовать до 3 мая - жителей Германии по-прежнему настоятельно призывают воздерживаться от частных поездок и посещений, в том числе, родственников. Рекомендуется также отказаться от путешествий внутри страны и от однодневных туристических маршрутов за пределы региона. Впрочем, окончательное решение федеральное правительство в данном случае оставило за региональными властями.

Немецкие туроператоры и гостиницы переживают тяжелые времена

До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, остается контроль на границах Германии с пятью соседними государствами: Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией. Пересекать их могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. При этом границу с Бельгией и Нидерландами можно пересекать беспрепятственно.

Не закончились тяжелые времена и для гостиниц и пансионатов. Пока что им не приходится рассчитывать не только на туристов из-за рубежа, но и на большое число местных постояльцев. Иностранным гражданам разрешено останавливаться в гостиницах лишь в тех случаях, если они работают в Германии вахтенным способом или приезжают в страну с деловой целью. Однако при этом они должны соблюдать двухнедельный карантин. Туроператоры настаивают на скорейшем ослаблении строгих правил: для туристической отрасли экономические последствия кризиса разрушительны.

Какие-либо изменения могут произойти не ранее 30 апреля. На этот день намечена очередная встреча канцлера и премьер-министров федеральных земель, на которой они обсудят дальнейшие шаги.

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