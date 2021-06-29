Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Генрих Бёлль

Немецкий писатель и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1972 году.

Генрих Бёлль (Heinrich Böll, 1917 - 1985) - крупный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературы 1972 года. Годы Второй мировой войны провел на фронте, отбыл один год в американском плену. Был известен как критик советского режима, хотя неоднократно бывал в СССР. Нелегально вывозил на Запад рукописи Александра Солженицына, что привело к запрету публикаций произведения Бёлля в Советском Союзе. Позднее принимал у себя изгнанных из СССР Солженицына и Льва Копелева.

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 8, 2020: A participant in a rally for women's solidarity and women's rights, organized by the group of activists We Are Khachaturyan Sisters to mark International Women's Day in Moscow's Sokolniki Hyde Park. The protesters stand out for a draft law protecting women from domestic violence, for equality, against sexism, female objectification, and political repression. Sergei Fadeichev/TASS

Русскоязычные медиа игнорируют женщин-экспертов? Новые факты 29.06.2021

Результаты первого в России исследования, проведенного при поддержке Фонда имени Бёлля, показали отношение в русскоязычных медиа к женщинам-экспертам. Что же выяснили социологи?

Удар по НКО из Германии в России: что говорят в близком к немецким зеленым Фонде им. Генриха Бёлля (01.06.21) 01.06.2021

"Это ухудшает отношения", - Йоханнес Фосвинкель, глава московского представительства Фонда имени Генриха Бёлля, в интервью DW прокомментировал запрет немецких НКО в РФ.
07.10.2019 Ort: Moskau Johannes Voswinkel leitet die Böll-Stiftung in Moskau: „Große Fragen global lösen.“ Copyright: Alexander Kauschanski/ DW

Глава фонда Бёлля в Москве: Запрет немецких НКО - атака на диалог между ФРГ и РФ 01.06.2021

По мнению Йоханнеса Фосвинкеля, запрет в России немецких НКО повредит германо-российским отношениям. Глава представительства в Москве Фонда им. Бёлля назвал это решение властей РФ атакой на диалог гражданских обществ.
07.10.2019 Ort: Moskau Diskussionsveranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau: „Wir sind eine privilegierte Gruppe.“ Copyright: Alexander Kauschanski/ DW

Немецкие политические фонды в России между недоверием и демократизацией 12.11.2019

Близкие к политическим партиям немецкие фонды - модель уникальная во всем мире. Они выступают за демократию и общественный диалог. В России они сталкиваются с критическим отношением.
02.05.2018 *** Armenian opposition leader Nikol Pashinyan gestures to his supporters at a rally in Yerevan, Armenia May 2, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Никол Пашинян год у власти: что дала армянам "бархатная революция" 08.05.2019

Год назад в Армении мирно сменилась власть. Ереванские политики и журналисты рассказали в Берлине о главных завоеваниях революции. Судя по их высказываниям, работать есть еще над чем.
Schwarzes Brett, Freie Universitaet, Habelschwerdter Allee, Dahlem, Berlin, Deutschland / Universitaet, Schwarzes Brett Freie Universitaet Berlin Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что дают молодым белорусам немецкие стипендиальные программы 13.03.2019

Умение работать самостоятельно и возможность самореализации - белорусские менеджер проектов, писатель и организатор кинофестиваля делятся, что вынесли из участия в стипендиальных программах ФРГ.

Как депортировали Солженицына и что он делал в Германии (11.12.2018) 11.12.2018

В 1974 году, после того, как на Западе был опубликован "Архипелаг ГУЛАГ", Александра Солженицына лишили гражданства и выслали из СССР. Его первой остановкой стала Западная Германия.
Der Schriftsteller Heinrich Böll in seiner Kölner Wohnung, aufgenommen im Dezember 1970. Böll war von 1970 bis 1972 Präsident des deutschen PEN-Zentrums und von 1971 bis 1974 Präsident des internationalen PEN-Clubs. Zu den bekanntesten Werken des Literaturnobelpreisträgers von 1972 gehören Ansichten eines Clowns, Das Irische Tagebuch und Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Er wurde am 21. Dezember 1917 in Köln geboren und starb am 16. Juli 1985 in Kreuzau (Kreis Düren) | Verwendung weltweit 100 Must-Reads Heinrich Böll Die verlorene Ehre der Katharina Blum

Как переправляли на Запад рукописи Солженицына 11.12.2018

11 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. DW встретилась с сыном его немецкого друга - нобелевского лауреата Генриха Бёлля. Вот что рассказал Рене Бёлль.
One of the opposition activists who was detained during a protest against alleging fraud in the December 4 parliamentary polls shows a V-sign from his cell window in a remand prison in Moscow, on December 15, 2011. In his annual phone-in session, Prime Minister Vladimir Putin said today he was untroubled by a protest wave that shook his 12-year domination of Russia but ruthlessly mocked the opposition and rejected claims of election rigging. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Солженицына читают в спецприемниках: из опыта отсидевших 11.12.2018

11 декабря - 100 лет со дня рождения Александра Солженицына. Его книги не утратили актуальности. В частности, его любят читать обитатели российских спецприемников.
Der russische Schriftsteller (Krebsstation; Der Archipel Gulag) und Nobelpreisträger für Literatur 1970, Alexander Solschenizyn (l), mit seinem Gastgeber, dem deutschen Schriftsteller Heinrich Böll (r), nach seiner Ausweisung am 14. Februar 1974 in Langenbroich (Kreis Düren) während eines Spaziergangs. Nach seiner Ausbürgerung und Ausweisung lebte der kritische Autor von 1976-1994 in den USA, 1991 rehabilitiert kehrte er 1994 in seine Heimat zurück. Alexander Solschenizyn wurde am 11. Dezember 1918 in Kislowodsk im Nordkaukasus geboren.

Александр Солженицын: каким его видела Германия 11.12.2018

Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Германия занимала особое место если не в жизни писателя, то, по крайней мере, в его биографии.
Radisson Hotel, ehemals Hotel Ukraina, Seven Sisters, Zuckerbäckerstil, an der Moskwa, hinten Moskau City, Moskau, Russland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немец нашел 111 причин любить Россию 16.11.2018

В Германии вышла книга "111 причин любить Россию". Ее автор, немецкий журналист и общественный деятель Йенс Зигерт, рассказал DW о своих отношениях со страной, в которой он живет уже 25 лет.
A man carries steps as he walks past one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/Kudryavtsev

Свет и тени гражданского общества в России: как идет его самоорганизация 13.11.2018

Гражданские активисты из РФ на конференции в Берлине рассказали об изнанке самоорганизации российского общества и перспективах политической модернизации страны. Подробности - у DW.
Web-Special 100 gute Bücher / 100 German Must-Reads 100MustReads_Masterquer_1920x1080_SabineDavid_E

100 книг, которые непременно стоит прочитать 11.10.2018

Эти книги - лучшее, что было написано на немецком языке в прошлом и нынешнем столетии. DW представляет вашему вниманию список из ста произведений.
ARCHIV - 1969, Großbritannien, London: Die österreichische Schauspielerin Romy Schneider in einer Szene des Films «Don't cry» («Schrei nicht»), der 1969 ihn London gedreht wurde. (zu dpa «Romy Schneider - Die versehrte Diva» vom 19.02.2018) Foto: dpa-Flm/dpa-Film/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Роми Шнайдер: 20 мгновений из жизни великой актрисы 23.09.2018

23 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Роми Шнайдер - выдающейся немецко-французской актрисы. На ее счету - более 60 фильмов, среди которых - ленты лучших европейских и американских режиссеров.
28.02.2017 +++ People hold placards with hashtag #FREEDENIZ to protest the detantion of German journalist Deniz Yucel in front of Turkish embassy in Berlin on February 28, 2017. The investigative detention against Yuecel in Turkey has sparked indignation in the government, parties, and journalist associations in Germany. Yucel, 43, was detained on February 18 and his apartment searched in connection with news reports on an attack by hackers on the email account of Turkey's energy minister. Yucel originates from Floersheim. / AFP / John MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Как ФРГ добивается освобождения журналиста Дениза Юджела 13.02.2018

Год назад в Турции арестовали журналиста Die Welt Дениза Юджела, имеющего двойное гражданство. Юджела обвиняют в пропаганде терроризма. Удастся ли Берлину добиться его освобождения?
16.11.2017*** Supporters of the Yes vote, celebrate in Istanbul, on Sunday, April 16, 2017. With 97 percent of the ballots counted in Turkey's historic referendum, those who back constitutional changes greatly expanding President Recep Tayyip Erdogan's powers had a narrow lead Sunday night, the official Anadolu news agency said. (AP Photo/Petros Karadjias) | ***Optimiert für mobile Angebote***

Немецкий эксперт: Турецкому обществу грозит раскол 17.04.2017

На референдуме в Турции голоса избирателей распределились примерно поровну. Что это может означать, DW рассказал глава Фонда имени Генриха Бёлля в Стамбуле Кристиан Бракель.
Показать еще