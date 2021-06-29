Немецкий писатель и переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1972 году.

Генрих Бёлль (Heinrich Böll, 1917 - 1985) - крупный немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературы 1972 года. Годы Второй мировой войны провел на фронте, отбыл один год в американском плену. Был известен как критик советского режима, хотя неоднократно бывал в СССР. Нелегально вывозил на Запад рукописи Александра Солженицына, что привело к запрету публикаций произведения Бёлля в Советском Союзе. Позднее принимал у себя изгнанных из СССР Солженицына и Льва Копелева.