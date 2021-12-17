 Глава Фонда Бёлля в Москве: Важно лично поддержать ″Мемориал″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.12.2021

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Россия

Глава Фонда Бёлля в Москве: Важно лично поддержать "Мемориал"

На фоне напряженности в отношениях России и Германии Москву посетила сопредседатель Фонда имени Бёлля Эллен Убершер. DW поговорила с ней о поддержке "Мемориала" и работе представительства Фонда в РФ.

Акция в поддержку Мемориала в Берлине, декабрь 2021

Акция в поддержку "Мемориала" в Берлине, декабрь 2021

Эллен Убершер (Ellen Ueberschär) - сопредседатель Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich Böll Stiftung), близкого к одной из правящих в Германии партии "Союз-90"/"зеленые". В интервью DW она рассказала о своей поездке в середине декабря в Москву, солидарности с правозащитной организацией "Мемориал", трудностях работы немецких организаций в России и ожиданиях от нового правительства в Берлине.

Deutsche Welle: Отношения между Россией и Западом, Россией и Германией переживают трудные времена. Это и угроза военного конфликта РФ с Украиной, санкции, приговор по делу о громком политическом убийстве в Берлине. Ваша поездка в Москву преследовала цель сбора информации и обмена мнениями или это была попытка спасти то, что еще можно спасти?

Эллен Убершер

Эллен Убершер

Эллен Убершер: Вы правы, времена тяжелые, тем важнее личные контакты. Главным мотивом моей поездки в Москву было выражение солидарности с "Мемориалом", этой большой правозащитной организации, против которой ведется судебное разбирательство. Наш фонд давно сотрудничает с "Мемориалом", поэтому было важно лично поддержать его. Кроме того, было важно обменяться мнения с экспертами, понять, что происходит.

- Фонд Бёлля называет "Мемориал" своим самым важным партнером в России. Какие последствия его закрытие будет иметь для вашей организации?     

- Пока мы боремся за то, чтобы она не была запрещена, и призываем российское руководство использовать свое влияние, а российскую юстицию - выполнить обязанность по защите гражданского общества. Что касается будущего разносторонней международной деятельности, то для нас очевидно, что она продолжится. Ведь "Мемориал" есть во многих европейских странах. Речь идет об изучении и осмыслении истории насилия. В ходе визита мы посетили организованную "Мемориалом" выставку о жизни женщин в ГУЛАГе. Такая работа должна продолжаться.

- Программа вашего визита предусматривала встречи в российском МИД. С кем и о чем вы говорили? 

- Мы пообщались с директором отдела Европы - о состоянии отношений, о контактах. Конечно, мы говорили и о "Мемориале", о притеснениях гражданского общества, о некоторых немецких организациях, которые были объявлены нежелательными в России в этом году. Мы также говорили о наших проектах экологической трансформации экономики, о том, как мы можем помочь организовать обмен, привлечь экспертов.

- Одна из организаций, о которых вы упомянули, - "Центр либеральной современности", который возглавляет ваш бывший коллега в руководстве Фонда Бёлля Ральф Фюкс (Ralf Fücks). Есть ли шанс для этой организации снова работать в РФ? Вы говорили об этом в МИД РФ?

- Мы поднимали эту тему. Для нас важно сказать, что германо-российские отношения не могут хорошо развиваться, когда экономические контакты отделены от гражданского общества. Мы четко дали понять, что мы с немецкой стороны не понимаем разделение на желательные и нежелательные организации. Отмена этого решения по близким нам организациям является для нас условием успешного диалога и в других сферах.

- Ваше впечатление - готова ли российская сторона пойти навстречу немецкой и позволить этим организациям вернуться в Россию?

- Думаю, что было важно это проговорить. (У российской стороны) другая перспектива, мол, есть проблема трех организаций, но есть законы и нужно сконцентрироваться на других областях сотрудничества. Они не были названы, но это образование, наука, экономика и так далее. Поэтому было важно обменяться мнениями и с нашей стороны четко дать понять, что для нас гражданское общество не является чем-то, что можно вынести за скобки в германо-российских отношениях, это важный элемент, без которого другие не работают.

- Если говорить о Фонде Бёлля, насколько тяжелые сейчас условия работы в России? Опасаетесь ли вы, что и ваше представительство объявят нежелательным - ведь это витало в воздухе?  

- Такая опасность была. Когда соответствующий комитет Госдумы информировал посольство ФРГ о предстоящем присвоении этого статуса и запрете немецких организаций, то назывался и наш фонд. Это не было допущено. На данный момент наше впечатление таково, что об этом речь не идет, но уверенности нет, и это тяготит наших сотрудников, которые делают прекрасную работу. Ощущается большая неопределенность - что будет дальше? Есть негативные сообщения в прессе о мероприятиях, которые поддерживает фонд Бёлля. Все это не помогает созданию атмосферы доверия. Хотелось бы, чтобы помимо стабилизации в вопросе, сможет ли наш фонд продолжать работу, была еще и возможность сотрудничества с российским партнерами без опасения, что у них возникнут трудности.          

- Может ли вообще Фонд Бёлля работать в России так, как считает правильным? Где та красная черта, за которой вы скажете, что в условиях таких ограничений дальнейшая работа невозможна?

- Для нас важно работать в России, общаться с гражданским обществом и ведомствами. У нас нет четкого рецепта, при каких условиях мы уйдем. Все признают, что германо-российские отношения в плохом состоянии. Но нужно работать, чтобы они стали лучше. Поэтому наша стратегия - остаться, искать возможности для общения. В России много тех, кто хочет с нами контактировать. Международный обмен во времена глобализации имеет большое значение для России, еще раз повторю ключевое слово - "зеленая трансформация". Мы хотим участвовать в этом в рамках возможного. Конечно, нужно признать, раньше возможностей было намного больше. Но мы остаемся здесь и надеемся, что настанут лучшие времена.

- В Германии сменилось правительство, новый министр иностранных дел - сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Вы возглавляете фонд, близкий "зеленым". Ожидаете ли вы больше поддержки от МИД ФРГ? Что еще могло бы сделать правительство в Берлине для поддержки гражданского общества в России?

- МИД и раньше нас поддерживал. Мы надеемся, что в некоторых сферах мы сможем более активно предлагать наши знания и опыт. Тема защиты климата будет для новой главы МИД одной из очень важных во внешней политике. В этом плане у нас в России большой опыт, много контактов и проектов. Я вижу, что есть поддержка гражданского общества на высоком уровне, в том числе со стороны посольства. Например, я вижу, что немецкое и другие посольства европейских стран присутствуют на процессах против "Мемориала". Я думаю, что и во время официальных визитов будут встречи с представителями гражданского общества, это важные символы.

- Госпожа Убершер, вы выросли в ГДР. Насколько нынешняя Россия напоминает вам ту страну? Это ощущается?

- На это непросто ответить. Некоторая схожесть действительно есть. Например, люди решают, о чем говорить публично, а о чем - промолчать. Но с другой стороны - все совсем не так. Открыты границы, можно пойти в хороший ресторан, можно читать западные или оппозиционные СМИ в интернете. В коммунистической диктатуре это было невозможно. 

- С какими чувствами вы возвращаетесь в Германию - больше оптимизма или пессимизма? 

- И того, и другого. С одной стороны, мы констатируем, что ситуация очень серьезная, гражданское общество готовится к дальнейшему ее ухудшению. Есть опасения, что "Мемориал" будет закрыт. С другой стороны, мы чувствуем в этом обществе невероятную энергию, здесь так много людей с потенциалом, которые хотят развивать свою страну, поддерживать контакты с Европой и миром. Меня этот потенциал настраивает оптимистично, но в целом ситуация заставляет быть пессимистом.      

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