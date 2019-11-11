Генпрокуратуру РФ просят проверить информацию ФБК о прокуроре Москвы

Ряд политиков обратились к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и в администрацию президента РФ в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости бывшей жены прокурора Москвы Дениса Попова. Так, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Михаил Тимонов и депутат от КПРФ Елена Шувалова сообщили на своих страницах в Facebook вечером 13 ноября, что направили генпрокурору просьбу провести проверку в отношении Попова.

Прокуратура столицы "закрывает глаза" на преступления, совершаемые ее правительством, которое в то же время выдвигает обвинения против граждан, "защищающих свои права и свою любимый город", говорится в заявлении Шуваловой. Она указывает, в частности, на то, что "людей насильно выселяют из квартир", "в результате объединения школ разрушают образование" и "деньги налогоплательщиков перекачивают на счета строительных и транспортных олигархов". Шувалова приложила к запросу информацию с сайта основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального о расследовании против Попова и просит в случае подтверждения фактов правонарушений уволить последнего.

Запросы Ильи Яшина и главы фракции "Яблоко" в Мосгордуме

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин также сообщил в своем микроблоге в Twitter, что обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Попова. Собранные ФБК материалы свидетельствуют о том, что Попов, в частности, нарушил законодательство о противодействии коррупции еще до назначения на должность прокурора Москвы, говорится в заявлении Яшина. Он просит отстранить Попова от должности на время проверки.

В свою очередь, руководитель фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов направил депутатский запрос с просьбой провести проверку в отношении Попова на имя президента РФ Владимира Путина. "Президент может отстранить от должности прокурора субъекта федерации по представлению генерального прокурора", - напоминает Круглов. Он также просит направить результаты расследования в Следственный комитет РФ и ФСБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ирина Попова владеет недвижимостью на сумму 3 млн евро

10 сентября Попов по распоряжению Путина был назначен на пятилетний срок на должность столичного прокурора, до этого он работал прокурором Дагестана. 11 ноября ФБК опубликовал расследование, в котором сообщил, в частности, о наличии у экс-супруги Попова Ирины недвижимости в Испании, Черногории и Астраханской области. Через Попову, ставшую единоличным учредителем черногорской фирмы Monte Biser, покупалась зарубежная недвижимость, уверены юристы ФБК. Общая стоимость недвижимого имущества черногорской фирмы Поповой, которая в документах официально значилась как безработная, составляет 3 млн евро, в то время как зарплата московского прокурора, согласно налоговой декларации за 2009 год, когда Ирина и Денис Поповы были еще женаты, составляла 57 тысяч рублей в месяц, говорится в расследовании.

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