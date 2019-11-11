 Генпрокуратуру РФ просят проверить информацию ФБК о прокуроре Москвы | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Генпрокуратуру РФ просят проверить информацию ФБК о прокуроре Москвы

Лидеры двух фракций Мосгордумы, депутат Елена Шувалова и Илья Яшин обратились в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента с просьбой проверить сообщение ФБК о Денисе Попове.

Здание Генпрокуратуры РФ

Здание Генпрокуратуры РФ (фото из архива)

Ряд политиков обратились к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и в администрацию президента РФ в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о недвижимости бывшей жены прокурора Москвы Дениса Попова. Так, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Михаил Тимонов и депутат от КПРФ Елена Шувалова сообщили на своих страницах в Facebook вечером 13 ноября, что направили генпрокурору просьбу провести проверку в отношении Попова.

Контекст

В РФ - новая волна обысков, допросов и арестов по "делу ФБК". О том, что репрессии против граждан стали нормой, размышляет Федор Крашенинников, однажды утром и сам проснувшийся в статусе свидетеля. (16.10.2019)

После успеха "умного голосования" на выборах в России оппозиция ищет новые стратегии для демократических перемен. Алексей Навальный предложил достучаться до россиян при помощи ситуации в экономике. (10.10.2019)

Прокуратура столицы "закрывает глаза" на преступления, совершаемые ее правительством, которое в то же время выдвигает обвинения против граждан, "защищающих свои права и свою любимый город", говорится в заявлении Шуваловой. Она указывает, в частности, на то, что "людей насильно выселяют из квартир", "в результате объединения школ разрушают образование" и "деньги налогоплательщиков перекачивают на счета строительных и транспортных олигархов". Шувалова приложила к запросу информацию с сайта основателя ФБК, оппозиционного политика Алексея Навального о расследовании против Попова и просит в случае подтверждения фактов правонарушений уволить последнего.

Запросы Ильи Яшина и главы фракции "Яблоко" в Мосгордуме

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин также сообщил в своем микроблоге в Twitter, что обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Попова. Собранные ФБК материалы свидетельствуют о том, что Попов, в частности, нарушил законодательство о противодействии коррупции еще до назначения на должность прокурора Москвы, говорится в заявлении Яшина. Он просит отстранить Попова от должности на время проверки. 

В свою очередь, руководитель фракции "Яблоко" в Мосгордуме Максим Круглов направил депутатский запрос с просьбой провести проверку в отношении Попова на имя президента РФ Владимира Путина. "Президент может отстранить от должности прокурора субъекта федерации по представлению генерального прокурора", - напоминает Круглов. Он также просит направить результаты расследования в Следственный комитет РФ и ФСБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ирина Попова владеет недвижимостью на сумму 3 млн евро

10 сентября Попов по распоряжению Путина был назначен на пятилетний срок на должность столичного прокурора, до этого он работал прокурором Дагестана. 11 ноября ФБК опубликовал расследование, в котором сообщил, в частности, о наличии у экс-супруги Попова Ирины недвижимости в Испании, Черногории и Астраханской области. Через Попову, ставшую единоличным учредителем черногорской фирмы Monte Biser, покупалась зарубежная недвижимость, уверены юристы ФБК. Общая стоимость недвижимого имущества черногорской фирмы Поповой, которая в документах официально значилась как безработная, составляет 3 млн евро, в то время как зарплата московского прокурора, согласно налоговой декларации за 2009 год, когда Ирина и Денис Поповы были еще женаты, составляла 57 тысяч рублей в месяц, говорится в расследовании.

Смотритетакже:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Богатая мама московского лидера единороссов

    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто правит в Карачаево-Черкессии

    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:04

Навальный в Варшаве назвал главную проблему путинского режима

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Ссылки в интернете

Страница в Facebook лидера фракции "Справедливой России" в Мосгордуме Михаила Тимонова

Руководитель "Яблока" в Мосгордуме просит Путина проверить прокурора Москвы - фигуранта расследования ФБК

Страница в Facebook депутата от КПРФ Елены Шуваловой

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный в Варшаве назвал главную проблему путинского режима  

50-долларовый "спонсор" Навального и заменит ли Путин Трампа на Ближнем Востоке. DW Новости  

ФБК Навального назвали иностранным агентом и стрельба в ФРГ возле синагоги. DW Новости  

Также по теме

Montenegro l Skigebiet

ФБК нашел у экс-супруги прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании 11.11.2019

По данным Фонда борьбы с коррупцией, стоимость недвижимости, зарегистрированной на черногорскую фирму Ирины Поповой, составляет 3 млн евро.

Russland Kundgebung zur Unterstützung von politischen Gefangenen | Alexey Nawalny

Прокуратура в Москве потребовала арестовать квартиру Навального 11.10.2019

Алексей Навальный сообщил о требовании прокурора Москвы арестовать его трехкомнатную квартиру в качестве обеспечительной меры по иску Росгвардии.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

МВД РФ вдвое снизило исковые требования к организаторам летних митингов 21.10.2019

ГУ МВД по Москве сократило свои требования к Алексею Навальному и его соратникам почти в два раза. Досудебная подготовка по двум искам министерства к оппозиционерам продлена до 5 ноября.

Реклама

Самые читаемые

Adidas ответил на скандал с формой сборной России по футболу  

Студент расстрелял одногруппников в колледже Благовещенска  

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно