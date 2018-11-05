Где пробовать колбаски, или Вкусные достопримечательности Германии

В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски.
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Вкусное путешествие по Германии
Туристическое издательство Lonely Planet опубликовало свой новый путеводитель по самым интересным странам следующего года. Германия оказалась на втором месте. (26.10.2018)
В Германии отметили День сосиски под соусом карри. В сентябре 1949 года такие сосиски впервые стали продаваться в Берлине. И вскоре завоевали весь мир.
Первый раз за бутылкой кондитер Фредди Бох тянется уже ранним утром… Ничего не поделаешь: вишневый шнапс входит в состав этого рецепта.
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