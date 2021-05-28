Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Участники Форума свободной России приветствуют новую волну эмиграции из РФ в Европу. Они предлагают создать эмигрантскую сеть и приглашают туда ФБК и "Открытую Россию". Какова цель этой инициативы?
Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
Можно ли называть РФ империей? Не готовит ли Москва аншлюс Беларуси? Кто вошел в "список Путина"? Репортаж DW c Форума свободной России.
Участники VIII форума российской оппозиции в Вильнюсе обсуждали протестную активность россиян и репрессии властей, а также роль Запада в укреплении режима Путина. Репортаж DW.
В интервью газете Bild Гарри Каспаров назвал Владимира Путина диктатором и заявил, что Запад, в том числе Германия, недостаточно жестко реагируют на действия российского президента.
Подавление протестов в Москве показывает, что Россия после возвращения в ПАСЕ не начала соблюдать демократические стандарты Совета Европы, заявил Гарри Каспаров.
Бывший чемпион мира по шахматам считает возвращение делегации России в ПАСЕ капитуляцией. Гарри Каспаров резко прокомментировал слова главы МИД Германии.
Орден мужества имени Сахарова, присужденный Али Ферузу, вручается впервые. Председателем жюри премии в этом году был Гарри Каспаров.
Художник-акционист Петр Павленский рассказал Жанне Немцовой о жизни во Франции, нелюбви к либеральной российской оппозиции и о том, почему он не верит в мирный протест.
54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.
Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров был одним из докладчиков на интернет-форуме re:publica. О его выступлении и о самой конференции - в репортаже корреспондента DW.
Гарри Каспаров выиграл очередной иск против РФ в суде в Страсбурге. Вердикт обязывает выплатить российские власти 8 тысяч евро оппозиционеру за незаконное задержание в 2007 году.
Гарри Каспаров, с 2013 года проживающий в США, рассказал в интервью Жанне Немцовой о том, какой он хотел бы видеть Россию в будущем, а также о своих личных политических целях.
Новый проект DW - "Немцова. Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.
Гарри Каспаров рассказал в интервью Жанне Немцовой, чем оппозиционеры отличаются от диссидентов, почему протесты на окраинах не имеют смысла и как он видит свое будущее в политике.
Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал DW о проблемах российского общества. По его мнению, стимулом к переменам в сознании россиян мог бы стать успех Украины после Майдана.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact