Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Гарри Каспаров

09.11.2019 Forum Free Russia in Vilnius: Logo

Форум свободной России: зачем эмигранты объединяются в сеть 28.05.2021

Участники Форума свободной России приветствуют новую волну эмиграции из РФ в Европу. Они предлагают создать эмигрантскую сеть и приглашают туда ФБК и "Открытую Россию". Какова цель этой инициативы?
Judit Polgar | ehemalige Schachgroßmeisterin Credit: Judit Polgar Foundation

Реальная история королевы шахмат 07.01.2021

Сериал "Ход королевы" стал мировым хитом. История героини Бет Хармон - выдумка американского писателя, а венгерка Юдит Полгар действительно была вундеркиндом. DW поговорила с ней.
Die Bilder wurden von unsere Korrespondentin Marina Aliyeva bei der Konferenz Freies Russland in Vilnus gemacht. IMG 3056 Vitautas Landsbergis, ehemaliger Vorsitzender des obersten rates Litauens, EK-Abgeordneter des europäischen Parlaments IMG 3071 Andrey Sidelnikov liest Namen von neuen beteiligten Liste von Putin IMG 3089: Der Ökonom Andrej Illarionow IMG 3096 Ivan Tutrin Zulieferung durch Vitaliy Kropman

Форум в Вильнюсе обсудил имперские амбиции России 11.11.2019

Можно ли называть РФ империей? Не готовит ли Москва аншлюс Беларуси? Кто вошел в "список Путина"? Репортаж DW c Форума свободной России.
Forum Free Russia 2019: Evgeni Kiselev, Ilia Ponomarev, Garry Kasparov, Marat Gelman, Evgenia Chirikova. Copyright: DW/M.Aliyeva

Форум свободной России: что должна предусмотреть "умная оппозиция"? 10.11.2019

Участники VIII форума российской оппозиции в Вильнюсе обсуждали протестную активность россиян и репрессии властей, а также роль Запада в укреплении режима Путина. Репортаж DW.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 24, 2012. United Civil Front leader Garry Kasparov attends the second meeting of the recently elected Opposition Coordination Council. (Photo ITAR-TASS / Valery Sharifulin)

Каспаров разочарован политикой ФРГ в отношении Путина 16.09.2019

В интервью газете Bild Гарри Каспаров назвал Владимира Путина диктатором и заявил, что Запад, в том числе Германия, недостаточно жестко реагируют на действия российского президента.
July 27, 2019*** (FILES) In this file photo taken on July 27, 2019 Riot police officers detain a protester during an unauthorised rally demanding independent and opposition candidates be allowed to run for office in local election in September, at Moscow's Trubnaya Square. - Russian investigators on July 30, 2019 said they were launching a probe into mass unrest, a crime punishable by up to 15 years in prison, following weekend protests calling for fair elections. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Каспаров обвинил главу МИД ФРГ в пособничестве режиму Путина 03.08.2019

Подавление протестов в Москве показывает, что Россия после возвращения в ПАСЕ не начала соблюдать демократические стандарты Совета Европы, заявил Гарри Каспаров.
08.05.2017 +++ Garry Kasparov - Ex-Schachweltmeister und russischer Oppositioneller - bei seinem Auftritt auf der Konferenz re:publica 2017 am 08.05.2017

Каспаров нецензурно ответил на заявление МИД ФРГ о роли РФ в ПАСЕ 26.06.2019

Бывший чемпион мира по шахматам считает возвращение делегации России в ПАСЕ капитуляцией. Гарри Каспаров резко прокомментировал слова главы МИД Германии.
Khudoberdy Nurmatov, who writes for Russian Novaya Gazeta newspaper under the pen name Ali Feruz, sits in a court room in Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 8, 2017. A Moscow court has stopped the deportation of the reporter to his native Uzbekistan, bowing to a European court's order. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Журналисту Али Ферузу присудили орден мужества имени Сахарова 22.10.2017

Орден мужества имени Сахарова, присужденный Али Ферузу, вручается впервые. Председателем жюри премии в этом году был Гарри Каспаров.

Павленский в "Немцова.Интервью": Россия – царство-бутафория (13.09.2017) 13.09.2017

Художник-акционист Петр Павленский рассказал Жанне Немцовой о жизни во Франции, нелюбви к либеральной российской оппозиции и о том, почему он не верит в мирный протест.
Garri Kasparov promotes his newest book in Poland Garri Kasparov, former Russian chess Grandmaster, former World Chess Champion, writer, and political activist promotes his newest book Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped on March 7, 2016 in Warsaw, Poland. EN_01204069_0011 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Garry Kasparov Promote His newest Book in Poland Garry Kasparov Former Russian Chess Grand Master Former World Chess Champion Writer and Political Activist Promote His newest Book Why Vladimir Putin and The Enemies of The Free World must Be stopped ON March 7 2016 in Warsaw Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

Гарри Каспаров после 12-летнего перерыва возвращается в спорт 13.08.2017

54-летний гроссмейстер сыграет на турнире по быстрым шахматам и блицу в американском Сент-Луисе.
08.05.2017 +++ Garry Kasparov - Ex-Schachweltmeister und russischer Oppositioneller - bei seinem Auftritt auf der Konferenz re:publica 2017 am 08.05.2017

Каспаров призвал в Берлине дать отпор Путину 08.05.2017

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров был одним из докладчиков на интернет-форуме re:publica. О его выступлении и о самой конференции - в репортаже корреспондента DW.
Buchvorstellung «Warum wir Putin stoppen müssen» des ehemaligen Schachweltmeisters und Oppositionsaktivisten Garri Kasparow DW/Nikita Jolkver Dez. 2015

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Каспарову 13.12.2016

Гарри Каспаров выиграл очередной иск против РФ в суде в Страсбурге. Вердикт обязывает выплатить российские власти 8 тысяч евро оппозиционеру за незаконное задержание в 2007 году.

(c) DW/Evgeniya Nikolaeva Fotos wurden am in Mönchengladbach am 2. Juni von mir gemacht. Tags: Zhanna Nemtsova, Garri Kasparow, Nemtsova.Interview

Гарри Каспаров: Говорить о наличии оппозиции в России - заниматься самообманом 15.06.2016

Гарри Каспаров, с 2013 года проживающий в США, рассказал в интервью Жанне Немцовой о том, какой он хотел бы видеть Россию в будущем, а также о своих личных политических целях.
(c) DW/Evgeniya Nikolaeva Fotos wurden am in Mönchengladbach am 2. Juni von mir gemacht. Tags: Zhanna Nemtsova, Garri Kasparow, Nemtsova.Interview

"Немцова. Интервью": гость - шахматист и политик Гарри Каспаров 14.06.2016

Новый проект DW - "Немцова. Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры выходят еженедельно по вторникам и публикуются по адресу dw.com/nemtsova.

Гарри Каспаров: диктатура Путина не подвержена влиянию выборов (14.06.2016) 14.06.2016

Гарри Каспаров рассказал в интервью Жанне Немцовой, чем оппозиционеры отличаются от диссидентов, почему протесты на окраинах не имеют смысла и как он видит свое будущее в политике.
Webseite kasparov.ru, die in Russland verboten auf einem Bildschirm. Foto: Galina Petrovskaja

Илья Пономарев: Успех Украины стал бы примером для россиян 11.03.2016

Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал DW о проблемах российского общества. По его мнению, стимулом к переменам в сознании россиян мог бы стать успех Украины после Майдана.
Показать еще