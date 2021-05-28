Гарри Каспаров: Говорить о наличии оппозиции в России - заниматься самообманом

Гарри Каспаров, с 2013 года проживающий в США, рассказал в интервью Жанне Немцовой о том, какой он хотел бы видеть Россию в будущем, а также о своих личных политических целях.