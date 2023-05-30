Влияние Кремля на Центральную Европу обсудили в Варшаве

Как война России против Украины меняет положение дел в Центральной и Восточной Европе? Стоит ли Западу опасаться угроз Москвы, и что ждет РФ в случае победы Украины? Об этом говорили на конференции "Центральная Европа в идеологии Кремля", которая прошла в понедельник, 29 мая, в Варшаве. Организатором мероприятия выступил Форум свободной России. Подробности - в репортаже DW.

"Беспрецедентный разрыв России с Европой"

В начале первой секции, посвященной действиям Кремля в отношении стран Центральной Европы, политолог Александр Морозов отметил, что российская агрессия в Украине вызвала "беспрецедентный" разрыв России с Европой, и возврат к статус-кво вряд ли возможен. Между тем, по мнению профессора Ягеллонского университета в Польше Анджея Новака, Россия "может вернуться к хорошим отношениям с Германией и Францией". По его словам, это будет "компромисс ценой Украины и других территорий".

Как добавил Морозов, в Чехии тоже звучат опасения, что "Германия и Франция могут пойти на компромисс" и "создать опасную ситуацию" для этой страны. Политолог также указал, что сейчас в Европе идет дискуссия о послевоенном формате взаимодействия с РФ. Одна позиция заключается в том, что демократическая Россия в будущем является "лучшей гарантией безопасности в регионе", другая - в том, что не следует ждать демократизации, а "вырабатывать стратегию сдерживания" РФ на длительный период.

Кто должен решать будущее России?

Выступление Ильи Пономарева Фото: Tastiana Gargalyk/DW

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что "стратегия сдерживания" в отношении России, "полезна" для "каких-то кругов на Западе", но "происходит за счет народов Польши, Украины, стран Балтии, Финляндии". По его словам, "каким должно быть будущее России, должны решать россияне", прежде всего, те, которые воюют на стороне Украины. Однако у украинцев тоже есть право "говорить относительно будущего России", указал оппозиционер.

"Вопросы интеграции России после войны в общее мировое пространство, вопросы ядерного оружия, всей конструкции безопасности в Европе - на эту тему дискуссии на Западе нет", - отметил Пономарев. По его мнению, политика невмешательства и ожидания, что в России все изменится само собой, также опасна.

Поражение Украины приведет к эскалации агрессии в Европе?

"Трудно говорить о демократизации России, когда все утро Киев "кошмарили" ракетами", - заявил украинский политический эксперт Юрий Романенко, подключившийся к дискуссии по видеосвязи из украинской столицы. По его словам, "независимо от того, какие итоги войны будут зафиксированы", для Украины очевидна потребность в "системной жесткой политике в отношении РФ на протяжении ближайших десятилетий". "Если произойдет смена элит, это не будет означать, что на угрозе с Востока можно ставить точку", - считает Романенко.

Между тем польский политолог Марек Менкищак убежден, что в РФ "должна быть сломана вера в победу (в войне в Украине. - Ред.)". "Поражение Украины будет вести к повышению планки требований и эскалации агрессии со стороны России по отношению к центральноевропейским странам, - отметил Менкищак. - Нельзя допустить даже частичной победы или заморозки конфликта на условиях, которые Кремль сможет продать как победу".

Польский политолог считает, что Россия надеется на кризис западного сообщества, на уменьшение поддержки Украины после выборов в США и конфликты внутри Евросоюза и НАТО. "Не существует единства в Центральной Европе, большие пророссийские настроения в Словакии, Болгарии, открыто пророссийская позиция Венгрии. Довольно осторожная политика таких как Румыния", - обратил внимание Менкищак. Он уверен, что Россия будет пытаться воздействовать на внутриполитическую ситуацию в этих странах.

Каспаров: Путин воюет с принципами свободного мира

Гарри Каспаров Фото: Tastiana Gargalyk/DW

Участники конференции не обошли стороной и перспективы вступления Украины в НАТО. Один из основателей Форума свободной России, оппозиционный политик Гарри Каспаров назвал спор о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу "бессмысленным", потому что НАТО создавалась с целью "защитить свободную Европу от советского вторжения". Именно это, по сути, сейчас и делает Украина, объяснил он.

"Если послушать путинскую пропаганду, то Путин воюет с НАТО, а не с Украиной. И он действительно воюет с НАТО - в том смысле, что он воюет с теми принципами, на которых базируется западный свободный мир", - отметил Каспаров.

Как война в Украине разделяет российскую оппозицию

Дискуссия о будущем Украины и России, роли российской оппозиции, а также о возможных сценариях развития войны и перспективах долгосрочной поддержки Украины мировым сообществом продолжилась во время второй секции конференции. Гарри Каспаров заявил, что вопрос победы Украины пока еще является "критерием разделения" внутри российской оппозиции: "К сожалению, есть те еще, кто не готовы выдержать простой тест: за пять секунд, без запинки произнести "война, преступный режим, нелегитимный, Крым украинский".

В то же время политик не видит "никаких других вариантов изменений в России, без абсолютной украинской победы, включающей в себя освобождение, репарации и справедливый суд над военными преступниками". Западным державам же, по словам Каспарова, нужно понимать, что "победа Украины в войне не создает для Запада риск эскалации", которой угрожают в России.

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