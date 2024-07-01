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Юлия Навальная возглавила Human Rights Foundation

Жан Рофе
1 июля 2024 г.

На посту председателя HRF вдова Алексея Навального сменила Гарри Каспарова, возглавлявшего правозащитную организацию последние 12 лет.

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Вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная (фото из архива)
Юлия Навальная (фото из архива)Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), сообщил фонд в понедельник, 1 июля. На этом посту Юлия Навальная сменила оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова, который возглавлял фонд с 2012 года.

В сообщении HRF говорится, что Навальная, "известная своей непоколебимой приверженность демократическим принципам и правам человека, а также неуклонной поддержкой своего мужа", привнесет в организацию "богатый опыт и целеустремленность".

"Для меня, как человека, лично наблюдавшего угрозу, которую представляет диктатура для наших близких и всего мира в целом, большая честь занять пост председателя Human Rights Foundation, - прокомментировала Навальная назначение на должность. - Миссия HRF близка моему сердцу, и я с нетерпением жду возможности помочь в ее реализации".

Навальная: HRF и ФБК смогут обмениваться опытом

На своей странице в соцсети Х Юлия Навальная также написала, что работа в рамках HRF позволит больше делиться опытом основанного ее мужем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). "Но и ФБК опыт HRF очень поможет. Есть немало идей, которые мы можем у них позаимствовать. Все, что может пригодиться для борьбы с Путиным, для борьбы за прекрасную Россию будущего, мы возьмем на вооружение", - отметила она.

Human Rights Foundation - некоммерческая организация, основанная в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Своей главной задачей фонд называет борьбу с тиранией во всем мире.

 

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