 В чем секрет успеха Вьетнама в борьбе с коронавирусом | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 24.04.2020

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Мир

В чем секрет успеха Вьетнама в борьбе с коронавирусом

Почему в густонаселенном Вьетнаме, имеющем протяженную границу с Китаем и не очень эффективную систему здравоохранения, на удивление мало случаев заражения вирусом SARS-CoV-2?

Вьетнамцы в масках

В богатой Европе за 10 тысяч километров от Китая - страны, где впервые был обнаружен новый коронавирус, - бушует пандемия. В одной только Германии число заразившихся превысило 153 тысячи. А вот во Вьетнаме, имеющем границу с Китаем протяженностью в 1100 километров, вирус SARS-CoV-2 подхватили пока менее 300 человек, и нет ни одного умершего от COVID-19. По крайней мере, по официальным данным. Даже если эти данные занижены, ясно, что Вьетнаму до сих пор удается успешно противостоять всемирной пандемии.

Это - заслуга вьетнамского правительства, проявившего незаурядную решимость в принятии мер против коронавируса. Войну ему премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил уже в конце января, когда вспышка коронавируса была еще только в Китае. "Борьба с эпидемией, - заявил он тогда, - это та же борьба, что и с врагом".

Мобилизация на борьбу с вирусом по всему фронту

При этом возможности у Вьетнама достаточно скромные - и финансовые, и в системе здравоохранения, и в том, что касается проведения тестов. По словам градоначальника Хошимина - восьмимиллионного мегаполиса на юге страны - на весь город в его больницах есть только 900 коек в отделениях интенсивной терапии. Как в таких условиях совладать с эпидемией?

Агитационные плакаты - часть политики властей в борьбе с пандемией коронавируса

Агитационные плакаты - часть информационной политики властей в борьбе с пандемией коронавируса

Вьетнамские власти сделали ставку на жесткий карантин  и выявление всех звеньев инфекционных цепочек, причем, значительно раньше, чем в Китае, где к режиму домашней изоляции  прибегли только в качестве последней крайней меры. Во Вьетнаме уже 13 февраля перевели на трехнедельный жесткий карантин целый десятитысячный поселок  вблизи Ханоя. В то время на всю страну было только 10 выявленных случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, во Вьетнаме стали с самого начала регистрировать лиц не только из ближайшего, но и из дальнего окружения инфицированного человека. В отличие, например, от Германии, где берут под наблюдение только того, кто вступал в непосредственный контакт с зараженными, во Вьетнаме учитывают возможные связи до четвертого колена. В той или иной степени всем тем, кто потенциально мог заразиться, ограничивают возможности передвижения и социальных контактов. Уже на самом начальном этапе людей, приезжавших из стран, пораженных пандемией коронавируса, сажали на двухнедельный карантин. Университеты и школы во Вьетнаме закрыли еще в начале февраля.

Государство тотального контроля

Большая роль в подавлении эпидемии коронавируса была отведена во Вьетнаме хорошо оснащенным органам безопасности - пользующейся доверием вьетнамцев армии и вездесущему аппарату контроля за населением. Практически в каждом квартале, в каждом переулке и в каждом селе есть либо представители спецслужб, либо добровольные осведомители компартии. Армия сразу выделила на борьбу с вирусом и солдат, и материальные резервы, и мобильные медсанчасти. Тотальный контроль никому во Вьетнаме не позволяет избежать мер, предписанных правительством.

Популярный во Вьетнаме агитационный плакат, призывающий жителей страны оставаться дома

Популярный во Вьетнаме агитационный плакат, призывающий жителей страны оставаться дома

Но есть и обратная сторона: заразившиеся становятся изгоями для соседей и объектами травли в социальных сетях. Такая участь постигла, в частности, вьетнамку Н., которая, вернувшись из поездки в Европу, в том числе Италию и Великобританию, завезла таким образом вирус в столицу страны. Н. была пациентом № 17, но и особым случаем, поскольку первые 16 к моменту ее возвращения уже выздоровели. Таким образом Н. оказалась как бы во второй раз "нулевым" пациентом во Вьетнаме. В социальных сетях ее подвергли остракизму и оскорблениям еще и за то, что она попыталась избежать карантина.

Вьетнамцам созвучна военная риторика в борьбе с коронавирусом

Государственная пропаганда во Вьетнаме оперирует терминами военного времени. Премьер-министр заявил, что "каждое предприятие, каждый гражданин, каждый квартал обязан стать бастионом на пути распространения эпидемии".

И вьетнамцам такая риторика созвучна. Люди гордятся своей способностью объединяться в беде и выносить лишения. "Вьетнам - это общество всегда готовых к мобилизации", - сказал в интервью газете Financial Times знаток этой страны, профессор университета Нового Южного Уэльса в Австралии Карл Тайер.    

Находящиеся под контролем государства СМИ проводят массированную информационную кампанию, а министерство здравоохранения выпустило песню, призывающую часто мыть руки. Песня быстро разошлась по Сети. Не менее популярны во Вьетнаме и плакаты, стилизованные под военные. А еще все жители страны регулярно получают от Минздрава на свои смартфоны СМС-сообщения, предупреждающие об угрозе заражения и напоминающие о необходимости соблюдать меры предосторожности, ограничить контакты и соблюдать правила личной гигиены

Народ поддерживает меры правящей компартии

Хотя никаких социологических исследований на этот счет и не проводится, но из разговоров с вьетнамцами и постов в социальных сетях напрашивается вывод, что большинство населения страны одобряют действия властей. Люди испытывают чувство гордости за то, что Вьетнам столь успешно справляется с кризисом, вызванным коронавирусом. Главного ответственного за борьбу с эпидемией, заместителя премьер-министра Ву Дык Дама в Facebook называют национальным героем. 

Мало кого волнует, что успех в борьбе с пандемией достигается за счет дальнейшего урезания гражданских прав и свобод в стране с безраздельно правящей коммунистической партией. Мирятся вьетнамцы и с еще более жестким, чем обычно, контролем государства над средствами массовой информации. И даже экономические лишения, которые неизбежно будут, несмотря на пока невысокое число инфицированных, вьетнамцы готовы беспрекословно сносить. По данным правительства, только в первые два месяца этого года в стране закрылись три тысячи предприятий  и - из-за отсутствующих туристов - десятки отелей и гостиничных комплексов, сотрудники которых остались без работы.

Правительство выделило в помощь отечественному народному хозяйству 1,1 миллиарда долларов и одновременно настроилось на радикальное сокращение налоговых поступлений вследствие экономического кризиса. В СМИ и СМС-сообщениях власти призывают граждан делать в казну добровольные пожертвования. И люди делают - веря в правильность курса правительства в борьбе с коронавирусом.

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    Автор: Наталья Позднякова


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