В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек

В столице Хорватии Загребе в результате землетрясения магнитудой 5,3 в воскресенье, 22 марта, погиб как минимум один человек, сообщили местные СМИ. Спасатели извлекли из-под развалин дома тело 15-летнего подростка.

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к северу от Загреба. Мощный подземный толчок около 6 часов утра перепугал людей, которые в панике выбегали на улицу. По сообщению пожарной службы, несколько человек все еще находятся под завалами. В исторической части Загреба повреждены фасады многих зданий, на большей части территории столицы прервана подача электроэнергии.

Через час после первого подземного толчка последовал второй магнитудой 5,0. МВД Хорватии призвало людей пока оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса. "Держитесь друг от друга на расстоянии. Не собирайтесь в группы. Мы столкнулись с двумя тяжелыми кризисами одновременно - землетрясением и эпидемией", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

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