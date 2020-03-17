 В Хорватии в результате землетряения погиб один человек | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Хорватии в результате землетряения погиб один человек

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы страны Загреба. Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.

Последствия землетрясения в Загребе

Последствия землетрясения в Загребе

В столице Хорватии Загребе в результате землетрясения магнитудой 5,3 в воскресенье, 22 марта, погиб как минимум один человек, сообщили местные СМИ. Спасатели извлекли из-под развалин дома тело 15-летнего подростка.

Эпицентр землетрясения находился в семи километрах к северу от Загреба. Мощный подземный толчок около 6 часов утра перепугал людей, которые в панике выбегали на улицу. По сообщению пожарной службы, несколько человек все еще находятся под завалами. В исторической части Загреба повреждены фасады многих зданий, на большей части территории столицы прервана подача электроэнергии.

Через час после первого подземного толчка последовал второй магнитудой 5,0. МВД Хорватии призвало людей пока оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса. "Держитесь друг от друга на расстоянии. Не собирайтесь в группы. Мы столкнулись с двумя тяжелыми кризисами одновременно - землетрясением и эпидемией", - заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:09

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...

Контекст

Как мир борется с коронавирусом

Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Землетрясение в Италии: десятки погибших  

Коронавирус в Германии: на какие жесткие меры готовы пойти власти ФРГ?  

Также по теме

Deutschland Grenze zu Österreich bei Kiefersfelden | Coronavirus | Grenzschließung

Хроника пандемии: ЕС вводит 30-дневный запрет на въезд 17.03.2020

В мире принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2, которым заразились более 197 тысяч человек. DW следит за развитием событий 17 марта.

China Peking | Xi Jinping besucht Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention

Коронавирус ухудшит имидж Си Цзиньпина: профессор об эпидемии в КНР 14.02.2020

Немецкий профессор Максимилиан Майер считает, что меры по борьбе с коронавирусом вызовут кризис доверия к властям в КНР. После остановки эпидемии им будет труднее контролировать общество.

Landung Passagierflugzeug der russischen Fluggesellschaft Aeroflot

"Аэрофлот" объявил о новых сокращениях рейсов в Европу 15.03.2020

Российская авиакомпания будет летать только в Берлин, и организует спецрейсы для возвращения россиян из стран ЕС. Lufthansa экстренно вернет в Германию отдыхающих немцев c Карибских и Канарских островов.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: В ФРГ замедлилось распространение коронавируса  

В Италии закрываются все предприятия, кроме жизненно важных  

Власти Германии намерены поддержать экономику сотнями миллиардов евро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно