В Тюмень в карантин: рассказ россиянки об эвакуации из Уханя

Как российских граждан вывезли из пораженного коронавирусом Уханя, где их разместили на родине, в каких условиях они находятся сейчас, рассказала DW одна из эвакуированных россиянок.
На фоне распространения опасного коронавируса Россия эвакуирует из Китая своих граждан. В одной из первых групп, вывезенных самолетами Минобороны РФ, оказалась студентка Марина Зайцева из Ярославской области, которая изучает биологию в Германии. На момент вспышки коронавируса она гостила у своих знакомых в Китае. DW поговорила с ней об эвакуации и условиях содержания в карантине.
DW: Вы были в одной из первых групп россиян, которых самолетами эвакуировали из Китая. Где и в каких условиях вы находитесь сейчас?
Марина Зайцева: Сейчас я нахожусь в пансионате "Градостроитель" в Тюменской области. Условия здесь мне кажутся странными. Когда мы сюда приехали, нас встретили врачи в защитных костюмах. Нам не предложили даже воды, хотя мы летели больше 12 часов. Присесть тоже не предложили. Стоя зачитали инструкции и огласили списки, в которых было сказано, кто с кем живет. Незнакомых людей расселили по палатам по два, три и четыре человека.
Меня сначала распределили в трехместную палату, но я сказала, что не буду жить с двумя незнакомыми людьми. Одно из условий карантина - не выходить из палаты 14 дней. Если мы выходим из палаты, даже в коридор, карантин автоматически продлевается еще на 14 дней. Сейчас мы живем вдвоем, но, возможно, подселят еще кого-то.
В палате на кровати лежал список, что нужно сделать незамедлительно - снять всю одежду до нижнего белья, положить в пакет, помыться, продезинфицировать верхнюю одежду. В комнате все есть - телевизор, холодильник, чайник, чай и конфеты. В ванной комнате тоже все есть - мыло, зубные щетки, средства гигиены. Также нам дали русскую сим-карту для телефона, но она мне была не нужна.
- Где именно вы находились в Китае на момент эвакуации, как вы там оказались?
- Я учусь в Германии. Сейчас у меня семестр-отпуск, в феврале я планировала вернуться. Я прилетела в Ухань, потом поехала к моим друзьям в город Сянъян (провинция Хубэй. - Ред.). На китайский Новый год мы хотели снова вернуться в Ухань, но он уже был закрыт. И наш город через два дня тоже был закрыт, то есть я не могла выехать из него.
- Вы говорили, что пытались улететь на немецком самолете, который забирал из Китая граждан Германии, но у вас не получилось, так? Вы потом сами вышли на российские власти или они вас нашли?
- Да, но в немецком посольстве мне сказали, что берут на борт только лиц с немецким гражданством или самых близких родственников. В российское посольство я почти неделю звонила каждый день, мне постоянно говорили, что ничего не знают и советовали проверять информацию на сайте. В посольстве еще есть группа "В контакте", где информировали о том, сколько человек заразилось и сколько умерло, но это мне не помогало. Как только Ухань закрыли, мне сообщили, куда, на какой электронной адрес, нужно отправить данные о себе. Когда в России было принято решение об эвакуации, мне в скором времени позвонили и сказали, что нас вывезут.
- Как проходила эвакуация?
- Нам за три дня сказали, когда нас заберут. Автобус приехал в шесть утра, в одиннадцать утра мы были в Ухане. Но ехали дольше обычного, потому что дороги перекрыли. Водителю приходилось часто объяснять, куда он едет. Мы тоже постоянно выходили из автобуса измерять температуру, показывать паспорта. Вылет был поздно ночью. Нам дали воду и небольшие закуски. В аэропорту все было закрыто, ничего нельзя было купить. Первый самолет улетел в час ночи - по расписанию, а второй, на котором летела я, задержался до четырех утра. Мы очень измучились.
- Вы летели военным самолетом Ил-76. Какие были условия?
- Условия были ужасные. Не было ремней безопасности, все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки, в них стояли ведра, в которых был туалет. Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать. В Улан-Удэ мы приземлились для дозаправки. Там было холодно, минусовая температура - около 30 градусов. Возле самолета расставили палатки, в которых был чай, но он был холодный, и булочки были с замороженной начинкой. Потом нас опять загрузили в самолет и мы там какое-то время сидели. Все происходило очень медленно, мне было тяжело это переносить.
- Вас обследовали во время эвакуации на наличие вируса?
- В самолете несколько раз измеряли температуру и обследовали на тепловом детекторе. Одному мужчине стало плохо, его положили на раскладушку. Больше никто не жаловался. В аэропорту были три девочки, у которых была температура, из-за них наш вылет задержали, но они тоже с нами улетели.
- Вы знаете, что с вами будет дальше?
- Мы будем находиться в карантине 14 дней. Нам сюда в комнату будут приносить еду. Думаю, вечером или утром (интервью записывалось днем в среду. - Ред.) мы сдадим анализы, все для этого уже здесь есть.
- Как борется с эпидемией вируса Китай, на ваш взгляд?
- Я поменяла отношение к китайцам, они молодцы, работают очень слаженно, не было паники, все четко, все люди сразу в масках. Информация быстро передается. Единственное, когда я почувствовала, что то-то не так, уже перед эвакуацией по всему городу появились рупоры с предупреждением не выходить на улицы, оставаться дома, не общаться с соседями. По всем городу появились плакаты с красными лентами с такой же информацией. Сами жильцы начали перекрывать дворы, чтобы незнакомые не приходили - загораживали мешками, велосипедами. Продукты в магазинах были всегда, то есть не было разницы до и во время карантина.
- Как вы узнали о коронавирусе и о том, что он опасен?
- Это произошло, когда закрыли Ухань. Я знала о пневмонии, но сначала не придала этому значения. Я летела в Китай из Сингапура и мне подружка прислала информацию о том, что в Ухане люди страдают от пневмонии. Я тогда даже не обратила на это внимание, думала, мол, ничего страшного. А когда город закрыли, и число жертв стало расти, я начала сразу звонить в посольство.
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