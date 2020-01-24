В Тюмень в карантин: рассказ россиянки об эвакуации из Уханя

На фоне распространения опасного коронавируса Россия эвакуирует из Китая своих граждан. В одной из первых групп, вывезенных самолетами Минобороны РФ, оказалась студентка Марина Зайцева из Ярославской области, которая изучает биологию в Германии. На момент вспышки коронавируса она гостила у своих знакомых в Китае. DW поговорила с ней об эвакуации и условиях содержания в карантине.

DW: Вы были в одной из первых групп россиян, которых самолетами эвакуировали из Китая. Где и в каких условиях вы находитесь сейчас?

Марина Зайцева: Сейчас я нахожусь в пансионате "Градостроитель" в Тюменской области. Условия здесь мне кажутся странными. Когда мы сюда приехали, нас встретили врачи в защитных костюмах. Нам не предложили даже воды, хотя мы летели больше 12 часов. Присесть тоже не предложили. Стоя зачитали инструкции и огласили списки, в которых было сказано, кто с кем живет. Незнакомых людей расселили по палатам по два, три и четыре человека.

Марина Зайцева

Меня сначала распределили в трехместную палату, но я сказала, что не буду жить с двумя незнакомыми людьми. Одно из условий карантина - не выходить из палаты 14 дней. Если мы выходим из палаты, даже в коридор, карантин автоматически продлевается еще на 14 дней. Сейчас мы живем вдвоем, но, возможно, подселят еще кого-то.

В палате на кровати лежал список, что нужно сделать незамедлительно - снять всю одежду до нижнего белья, положить в пакет, помыться, продезинфицировать верхнюю одежду. В комнате все есть - телевизор, холодильник, чайник, чай и конфеты. В ванной комнате тоже все есть - мыло, зубные щетки, средства гигиены. Также нам дали русскую сим-карту для телефона, но она мне была не нужна.

- Где именно вы находились в Китае на момент эвакуации, как вы там оказались?

- Я учусь в Германии. Сейчас у меня семестр-отпуск, в феврале я планировала вернуться. Я прилетела в Ухань, потом поехала к моим друзьям в город Сянъян (провинция Хубэй. - Ред.). На китайский Новый год мы хотели снова вернуться в Ухань, но он уже был закрыт. И наш город через два дня тоже был закрыт, то есть я не могла выехать из него.

- Вы говорили, что пытались улететь на немецком самолете, который забирал из Китая граждан Германии, но у вас не получилось, так? Вы потом сами вышли на российские власти или они вас нашли?

- Да, но в немецком посольстве мне сказали, что берут на борт только лиц с немецким гражданством или самых близких родственников. В российское посольство я почти неделю звонила каждый день, мне постоянно говорили, что ничего не знают и советовали проверять информацию на сайте. В посольстве еще есть группа "В контакте", где информировали о том, сколько человек заразилось и сколько умерло, но это мне не помогало. Как только Ухань закрыли, мне сообщили, куда, на какой электронной адрес, нужно отправить данные о себе. Когда в России было принято решение об эвакуации, мне в скором времени позвонили и сказали, что нас вывезут.

- Как проходила эвакуация?

- Нам за три дня сказали, когда нас заберут. Автобус приехал в шесть утра, в одиннадцать утра мы были в Ухане. Но ехали дольше обычного, потому что дороги перекрыли. Водителю приходилось часто объяснять, куда он едет. Мы тоже постоянно выходили из автобуса измерять температуру, показывать паспорта. Вылет был поздно ночью. Нам дали воду и небольшие закуски. В аэропорту все было закрыто, ничего нельзя было купить. Первый самолет улетел в час ночи - по расписанию, а второй, на котором летела я, задержался до четырех утра. Мы очень измучились.

- Вы летели военным самолетом Ил-76. Какие были условия?

- Условия были ужасные. Не было ремней безопасности, все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки, в них стояли ведра, в которых был туалет. Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать. В Улан-Удэ мы приземлились для дозаправки. Там было холодно, минусовая температура - около 30 градусов. Возле самолета расставили палатки, в которых был чай, но он был холодный, и булочки были с замороженной начинкой. Потом нас опять загрузили в самолет и мы там какое-то время сидели. Все происходило очень медленно, мне было тяжело это переносить.

- Вас обследовали во время эвакуации на наличие вируса?

- В самолете несколько раз измеряли температуру и обследовали на тепловом детекторе. Одному мужчине стало плохо, его положили на раскладушку. Больше никто не жаловался. В аэропорту были три девочки, у которых была температура, из-за них наш вылет задержали, но они тоже с нами улетели.

- Вы знаете, что с вами будет дальше?

- Мы будем находиться в карантине 14 дней. Нам сюда в комнату будут приносить еду. Думаю, вечером или утром (интервью записывалось днем в среду. - Ред.) мы сдадим анализы, все для этого уже здесь есть.

- Как борется с эпидемией вируса Китай, на ваш взгляд?

- Я поменяла отношение к китайцам, они молодцы, работают очень слаженно, не было паники, все четко, все люди сразу в масках. Информация быстро передается. Единственное, когда я почувствовала, что то-то не так, уже перед эвакуацией по всему городу появились рупоры с предупреждением не выходить на улицы, оставаться дома, не общаться с соседями. По всем городу появились плакаты с красными лентами с такой же информацией. Сами жильцы начали перекрывать дворы, чтобы незнакомые не приходили - загораживали мешками, велосипедами. Продукты в магазинах были всегда, то есть не было разницы до и во время карантина.

- Как вы узнали о коронавирусе и о том, что он опасен?

- Это произошло, когда закрыли Ухань. Я знала о пневмонии, но сначала не придала этому значения. Я летела в Китай из Сингапура и мне подружка прислала информацию о том, что в Ухане люди страдают от пневмонии. Я тогда даже не обратила на это внимание, думала, мол, ничего страшного. А когда город закрыли, и число жертв стало расти, я начала сразу звонить в посольство.

Смотрите также:

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Две больницы за две недели Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Балет разноцветных экскаваторов Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Больницы из сборных модулей Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Работа до изнеможения Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Резиновые сапоги и защитные маски Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Плечом к плечу Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом В рекордно короткие сроки Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Строительство завершается В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Внутри больницы - спартанская обстановка Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом Китайские герои нашего времени Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны. Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская

