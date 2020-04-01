 В США прибыл российский самолет с медицинской помощью | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2020

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Мир

В США прибыл российский самолет с медицинской помощью

Российский Ан-124 доставил в Нью-Йорк защитные маски и другое медоборудование. США и, особенно, Нью-Йорк в последнее время превратились в эпицентр распространения нового коронавируса SARS-CoV-2.

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

Россия пришла на помощь США в борьбе с пандемией нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19. Вечером в среду, 1 апреля, по местному времени в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился грузовой самолет ВКС России Ан-124 с грузом медицинской помощи, сообщило постпредство РФ в ООН.

"Крупнейший российский грузовой самолет Ан-124 с медицинским оборудованием только что приземлился в Нью-Йорке. Россия помогает США прекратить распространение пандемии COVID-19 и лечить зараженных этой болезнью", - говорится в сообщении, выложенном в Twitter российского постпредства.

Со своей стороны заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский написал в своем микроблоге в Twitter, что нынешняя поставка российской медпомощи США – это жест солидарности с нью-йоркцами, которые в настоящее время находятся в очень тяжелом положении.

Катастрофическая ситуация в Нью-Йорке

Нью-Йорк в последнее время превратился в эпицентр распространения коронавирусной инфекции как в США, так и во всем мире. На его долю приходится чуть менее трети всех случаев заражения SARS-CoV-2 в США и более трети всех летальных исходов стране.

По последним данным международного ресурса Worldometer, отслеживающего распространение вируса в режиме реального времени, в США зарегистрировано более 215 тысяч случаев инфекции, при этом в одном штате Нью-Йорк – почти 84 тысячи заболевших. Количество летальных исходов в США – 5110, а в Нью-Йорке – 2219.

Из-за нехватки мест в больницах власти Нью-Йорка строят временные клиники и оснащают имеющиеся дополнительными койками. В городской гавани пришвартован плавучий лазарет ВМС США.

По договоренности президентов России и США

Договоренность об отправке из России в США самолета с медицинской помощью была достигнута в ходе телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа 31 марта. Ан-124 доставил в США защитные маски, индивидуальные средства защиты и другую помощь.

Россия уже оказала помощь Италии – стране Европы, наиболее сильно пострадавшей от пандемии, направив туда мобильные станции медобслуживания, средства дезинфекции и группу специалистов-медиков. Эта помощь на фоне глубокого политического конфликта между Москвой и Западом стала небольшой сенсацией, отмечает агентство dpa.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Ута Штайнвер, Элла Володина


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