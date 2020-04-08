 В США зарегистрировано еще 6,6 млн новых безработных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2020

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Мир

В США зарегистрировано еще 6,6 млн новых безработных

За последние три недели из-за эпидемии коронавируса в США работы лишились почти 17 млн человек. ФРС США запускает гигантскую программу стимулирования экономики на сумму в 2,3 трлн долларов.

Безработные в США

В США из-за эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2 вновь резко выросло число безработных. За последнюю неделю зарегистрировано еще 6,6 млн первичных заявлений на пособие по безработице, сообщило министерство труда США в четверг, 9 апреля. В результате в США только за последние три недели работы лишились почти 17 млн человек.

Реальное число новых безработных может оказаться даже выше: как сообщают американские СМИ, биржи труда из-за огромного наплыва безработных безнадежно перегружены, поэтому многие безработные даже не могут подать заявлений на выплату пособий.

ФРС запускает многотриллионную программу помощи

Пандемия коронавируса имеет катастрофические последствия для экономики США и всего мира. Остановлены целые отрасли экономики, многие компании вынуждены как минимум приостановить свою деятельность.

Федеральная резервная система (ФРС) США 9 апреля запустила гигантскую программу стимулирования экономики на сумму в 2,3 трлн долларов. На эти средства планируется оказать поддержку, в первую очередь, предприятиям и местным органам власти и управления..

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  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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  • Женщина в защитной маске

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    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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