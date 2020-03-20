 В немецкой Йене ввели запрет на выход из дома | Новости из Германии о Германии | DW | 20.03.2020

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Германия

В немецкой Йене ввели запрет на выход из дома

В городе Йене в Тюрингии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса и ограничили выход жителей из домов. Покидать квартиры разрешено в исключительных случаях.

Одна из полупустынных улиц Йены

Одна из полупустынных улиц Йены

Власти немецкого города Йена в федеральной земле Тюрингия ввели частичный запрет на посещение общественных мест, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 20 марта, на сайте администрации Йены. Ограничения касаются посещения улиц, площадей, парков, автостоянок и леса. Запрещено собираться большими группами в общественных местах.

Кроме того, ограничена работа таких врачей, как физиотерапевты и логопеды, жителям рекомендуется воздержаться от медицинских процедур, которые не являются жизненно необходимыми.

Однако администрация города не запрещает посещения продуктовых магазинов и аптек, срочных визитов к врачу,  кроме того, людям по-прежнему разрешают заниматься спортом на свежем воздухе, гулять с домашними животными или самим, - но только в одиночку, парой или с членами семьи. Также можно будет ходить на работу тем, у кого нет возможности делать это в удаленном режиме. Свободно передвигаться по городу смогут и волонтеры, которые помогают нуждающимся с покупками.

Решения об ограничении социальной жизни в Германии даются властям нелегко

По словам обер-бургомистра города Томаса Ницше (Thomas Nutzsche) и других членов администрации Йены, введение таких ограничения личной свободы было нелегким решением. Однако власти подчеркивают, что этоединственный способ защитить наиболее уязвимые слои населения и сократить рост числа инфицированных. Как сообщает немецкая медиакомпания MDR, за последние несколько дней в общественных местах собирались все больше людей, иногда даже в районах, где уже были введены ограничения.

В самой Тюрингии ведутся дебаты о необходимости введения комендантского часа в других городах федеральной земли. По данным на 20 марта, в Йене зафиксировано 45 случаев заражениякоронавирусом SARS-CoV-2.От последствий коронавирусной инфекции в городе скончался 83-летний мужчина.

В субботу, 21 марта, вступили ужесточены ограничительные меры в западногерманских федеральных землях Бавария и Саар.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Елена Гункель


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