В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото)

Удивительное - рядом! Представляем улитку и цветок, которые кроме Мюнхена нигде в мире больше не встречаются.
Мюнхен • После Берлина и Гамбурга столица Баварии Мюнхен является третьим по численности населения городом Германии. Здесь проживает почти полтора миллиона человек, а также обитает один вид улиток и растет один цветок, которые больше нигде в мире не встречаются.
Первой на этот интересный факт недавно обратила внимание издающаяся в Мюнхене газета Süddeutsche Zeitung. Как предполагают эксперты, оба этих эксклюзивных представителя мюнхенской флоры и фауны остались здесь со времен ледниковых периодов - в частности, Рисского оледенения около 300-130 тысяч лет назад.
Крохотная пресноводная улитка Sadleriana bavarica размерами всего от двух до четырех миллиметров была обнаружена на реке Изар в мюнхенском районе Богенхаузен в 1989 году. Может быть, она также обитает где-то в других местах, но кроме Мюнхена на глаза ученым нигде больше не попадалась. Эту улитку даже предлагали сделать гербовым животным города.
Вторым природным эксклюзивом баварской столицы является мюнхенский лютик Ranunculus monacensis, который можно увидеть в разных районах города. В прошлом веке в Мюнхене и только в Мюнхене в дикой природе встречались еще два растения - лютик Ranunculus constans и мюнхенская примула Primula auricula var. monacensis, но они много десятилетий назад куда-то запропастились. Примулу, правда, удалось сохранить в ботаническом саду, поэтому есть еще надежда вернуть это растение в дикую... городскую природу.
Смотрите также:
Krötenwanderung - этим словом в Германии называют весеннюю миграцию амфибий. Из-за аномальной теплой погоды в этом году она уже началась здесь в середине февраля! (21.02.2020)
В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау. (09.04.2020)
На экскурсию по городу можно отправиться в сопровождении разговорчивой горничной, на лимузине или двухколесном самокате. (12.09.2016)
Из тропиков - в городские джунгли! Кельн, Дюссельдорф, Висбаден… В этих и других местах Германии можно встретить одичавших и онемечившихся зеленых попугаев. (23.01.2013)
Широкомасштабное осушение болот в ХХ веке привело к сокращению популяции многих видов птиц. Однако есть и более глобальные последствия. (02.02.2019)
"Biergarten": как много в этом звуке для бюргера немецкого слилось! Как, когда и почему в Баварии придумали пивные сады. (16.08.2019)
Давно вы в последний раз бывали на болоте? В Германии болот осталось немного. А жаль. Что там можно увидеть? (01.02.2019)