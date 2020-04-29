В Мюнхене живут уникальные улитки и растут редчайшие лютики (фото)

Мюнхен • После Берлина и Гамбурга столица Баварии Мюнхен является третьим по численности населения городом Германии. Здесь проживает почти полтора миллиона человек, а также обитает один вид улиток и растет один цветок, которые больше нигде в мире не встречаются.

Первой на этот интересный факт недавно обратила внимание издающаяся в Мюнхене газета Süddeutsche Zeitung. Как предполагают эксперты, оба этих эксклюзивных представителя мюнхенской флоры и фауны остались здесь со времен ледниковых периодов - в частности, Рисского оледенения около 300-130 тысяч лет назад.

Крохотная пресноводная улитка Sadleriana bavarica размерами всего от двух до четырех миллиметров была обнаружена на реке Изар в мюнхенском районе Богенхаузен в 1989 году. Может быть, она также обитает где-то в других местах, но кроме Мюнхена на глаза ученым нигде больше не попадалась. Эту улитку даже предлагали сделать гербовым животным города.

Мюнхенский лютик - Ranunculus monacensis

Вторым природным эксклюзивом баварской столицы является мюнхенский лютик Ranunculus monacensis, который можно увидеть в разных районах города. В прошлом веке в Мюнхене и только в Мюнхене в дикой природе встречались еще два растения - лютик Ranunculus constans и мюнхенская примула Primula auricula var. monacensis, но они много десятилетий назад куда-то запропастились. Примулу, правда, удалось сохранить в ботаническом саду, поэтому есть еще надежда вернуть это растение в дикую... городскую природу.

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