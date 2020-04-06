 В Москве из-за коронавируса вводится режим спецпропусков | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2020

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Россия

В Москве из-за коронавируса вводится режим спецпропусков

Новые ограничительные меры вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации в столице, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Дополнительные запреты вводятся на период с 13 по 19 апреля.

Полицейский останавливает пару в Москве

В Москве в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом с 13 апреля вводится режим спецпропусков для передвижения по городу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеобращении к москвичам вечером в пятницу, 10 апреля. "На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал он.

По словам Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Новые ограничения вводятся предварительно на период с 13 по 19 апреля. Уже с понедельника будут вводиться специальные цифровые пропуска, уточнил градоначальник.

"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно, когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - сказал мэр Москвы, добавив, что в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".

В Москве остановятся предприятия и стройки

На предстоящей неделе прекратят работу практически все предприятия и организации Москвы. "Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры", - сообщил Собянин.

В столице в период с 13 по 19 апреля приостанавливаются также строительные и ремонтные работы. Исключение сделано лишь для строительства медицинских объектов и метро и работ непрерывного цикла. По словам Собянина, в Москве "продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня".

Ухудшение эпидемиологической ситуации

Сергей Собянин пояснил, что ужесточение ограничительных мер вызвано резким ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. "Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня - уже 1300", - отметил он.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова предупредила, что система здравоохранения столицы уже работает на пределе. "Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", - цитируются слова Раковой в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Перепрофилирование больниц

Сергей Собянин сообщил, что в Москве уже перепрофилировано 25 больниц, еще столько же будут перепрофилированы в ближайшие дни, кроме того переоборудуются дополнительные госпитальные мощности. В Москве создаются амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом.

"Сорок поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом", - проинформировал Собянин. Он добавил, что уже сегодня в Москве ежедневно делается 17 тысяч тестов на коронавирус, и дальше темпы обследований будут только наращиваться.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в России на настоящий момент зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 - с летальным исходом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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