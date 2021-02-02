 В Москве задерживают участников протеста 21 апреля и журналистов | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

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Россия

В Москве задерживают участников протеста 21 апреля и журналистов

Полиция пришла к корреспондентам "Дождя" и "Эха Москвы" Алексею Коростелеву и Олегу Овчаренко, освещавшим протесты сторонников Алексея Навального в Москве 21 апреля.

Протесты в поддержку Алексея Навального в Москве 21 апреля 2021 года

Протесты в поддержку Алексея Навального в Москве 21 апреля 2021 года

В Москве задерживают журналистов и участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 21 апреля. Так, во вторник, 27 апреля, был задержан корреспондент телеканала "Дождь" Алексей Коростелев, который работал на акции, имея при себе аккредитацию, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Позже его отпустили под обязательство явиться в отделение 30 апреля. Полиция намерена запросить у "Дождя" подтверждение, что Коростелев освещал протест.

Утром полиция пришла домой и к корреспонденту радиостанции "Эхо Москвы" Олегу Овчаренко. Редакция "Эха Москвы" подтвердила, что у Овчаренко было редакционное задание 21 апреля, и выразила готовность "отвечать на все запросы МВД относительно сотрудников, направленных" в этот день на работу. "Именно в редакцию должны быть направлены все вопросы, а не конкретному корреспонденту, который сегодня также должен находиться на рабочем месте", - указывает далее "Эхо Москвы".

На вопрос радиостанции о задержаниях журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "факт участия человека с журналистским удостоверением в тот момент, когда он не является журналистом, вот это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность".

Портал ОВД-Инфо сообщает о ряде задержаний участников протестов 21 апреля в Москве и других городах. В частности, в ночь на 27 апреля и утром в столице задержали религиоведа Александра Агаджаняна, Алексея Моисеева, в Хабаровске задержали Ирину Сторожеву.

Акции в поддержку Навального 21 апреля

В день выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акции в поддержку своего лидера, который находится в тюрьме во Владимирской области. Митинги и шествия прошли по всей России, а также в других странах. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург.

26 апреля Московский городской суд приостановил деятельность штабов оппозиционера до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

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  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

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  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

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  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

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    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


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Штабы Навального и ФБК подозревают в экстремизме: почему дело разбирают в закрытом режиме

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