В Москве задерживают участников протеста 21 апреля и журналистов

В Москве задерживают журналистов и участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 21 апреля. Так, во вторник, 27 апреля, был задержан корреспондент телеканала "Дождь" Алексей Коростелев, который работал на акции, имея при себе аккредитацию, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Позже его отпустили под обязательство явиться в отделение 30 апреля. Полиция намерена запросить у "Дождя" подтверждение, что Коростелев освещал протест.

Утром полиция пришла домой и к корреспонденту радиостанции "Эхо Москвы" Олегу Овчаренко. Редакция "Эха Москвы" подтвердила, что у Овчаренко было редакционное задание 21 апреля, и выразила готовность "отвечать на все запросы МВД относительно сотрудников, направленных" в этот день на работу. "Именно в редакцию должны быть направлены все вопросы, а не конкретному корреспонденту, который сегодня также должен находиться на рабочем месте", - указывает далее "Эхо Москвы".

На вопрос радиостанции о задержаниях журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "факт участия человека с журналистским удостоверением в тот момент, когда он не является журналистом, вот это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность".

Портал ОВД-Инфо сообщает о ряде задержаний участников протестов 21 апреля в Москве и других городах. В частности, в ночь на 27 апреля и утром в столице задержали религиоведа Александра Агаджаняна, Алексея Моисеева, в Хабаровске задержали Ирину Сторожеву.

Акции в поддержку Навального 21 апреля

В день выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акции в поддержку своего лидера, который находится в тюрьме во Владимирской области. Митинги и шествия прошли по всей России, а также в других странах. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург.

26 апреля Московский городской суд приостановил деятельность штабов оппозиционера до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

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