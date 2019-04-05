В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии остановили наступление командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара на столицу страны Триполи. После короткого боестолкновения в ночь на 5 апреля проправительственные военизированные формирования из города Эз-Завия оттеснили силы Хафтара с важного контрольно-пропускного пункта в 27 км западнее Триполи, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в ливийских силовых структурах. Аналогичную информацию сообщили РИА "Новости", сославшиеся на источник в окружении премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находившийся в Ливии с 3 апреля, написал в Twitter, что покидает страну "с тяжелым сердцем и в глубокой обеспокоенности". "Я все еще надеюсь, что можно избежать кровавой кофронтации в Триполи и его окрестностях", - указал он далее и добавил, что ООН стремится содействовать политическому урегулированию конфликта в Ливии и продолжит поддерживать ливийский народ.

Ситуацию в Ливии обсудят в Совете Безопасности ООН

Ситуация в Ливии 5 апреля будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями, созванном председательствующей в нем Германией. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал к принятию дипломатических мер для урегулирования конфликта. "Мы не хотим дальнейшей военной эскалации", - заявил он Бретани в рамках совещания с коллегами из группы G7. По словам немецкого министра, необходимо привлечь к разрешению конфликта всех, кто может помочь избежать эскалации.

США, Франция, Италия, Великобритания и ОАЭ уже заявили об опасности военной эскалации в североафриканской стране и пригрозили принятием мер. "Наши правительства выступают против любой военной акции в Ливии и привлекут к ответу любые ливийские силы, которые разжигают конфликт", - указывается в совместном заявлении.

Наступление Хафтара на Триполи

Накануне Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи. В ночь на 5 апреля сторонники генерала были на подступах к городу, контролируемому признанным международным сообществом правительством Ливии. На КПП в 27 км от Триполи позиции заняли десятки человек в военной форме, в распоряжении которых было не менее 15 грузовиков с противовоздушными зенитными орудиями. Военная операция Хафтара стартовала в преддверии запланированных на середину апреля мирных переговоров в Ливии под эгидой ООН.

За последние месяцы войска Хафтара продвинулись от востока страны до границы с Алжиром на западе, сумев взять под свой контроль, в частности, ряд нефтяных месторождений. Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и РФ. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК "Вагнер", писала ранее "Новая газета".

Российские военные в Ливии?

В октябре прошлого года британская газета The Sun сообщала о прибытии в Ливию российских военнослужащих Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки войск Хафтара. Источники РБК также подтверждали присутствие российских военных в Ливии. Москва отрицает эти сведения.

Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения в 2011 году диктатора Муамара Каддафи, правившего Ливией фактически более 40 лет. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

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