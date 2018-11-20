Как "повар" Путина распространяет российское влияние в Африке

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер", помогает Кремлю "распространять российское влияние" на африканский континент. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Военнослужащие-контрактники и политтехнологи в составе структур Пригожина предоставляют услуги по обеспечению безопасности, вооружению и проведению политических кампаний в странах Африки "в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности", утверждает агентство.

По его сведениям, деятельность Пригожина охватывает порядка десяти стран, где тот либо активно продвигает указанную повестку, либо только приступает к реализации соответствующих задач.

От ДРК до Мадагаскара

Речь идет о государствах, с которыми ранее уже было налажено сотрудничество российских военных: Демократической Республике Конго (ДРК), Судане, Ливии, Мадагаскаре, Анголе, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике, Зимбабве и ЦАР.

Причем, данная деятельность еще более активизировалась на фоне подготовки Кремля к межпарламентской конференции "Россия - Африка", запланированной на 2019 год.

Агентство напомнило, что Евгений Пригожин присутствовал на состоявшейся 7 ноября в Москве встрече министра обороны России Сергея Шойгу с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром. По данным двух собеседников Bloomberg, структуры российского бизнесмена оказывают военные услуги армии Хафтара в обмен на нефтяные сделки.

Политтехнологи Кремля

Кроме того, политтехнологи Пригожина на этапе избирательной кампании консультировали Эммерсона Мнангагву, который сменил на посту президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Одновременно российский бизнесмен распространяет свое влияние и в богатой полезными ископаемыми ДРК, где в декабре этого года запланированы всеобщие выборы, а с 2001 года занимавший пост президента Жозеф Кабила отказался баллотироваться на третий срок.

Наконец, российские политические консультанты действуют и на Мадагаскаре, где готовится второй тур президентских выборов, после того как ни один из кандидатов - а это два экс-президента страны - не набрал более 50 процентов голосов в первом туре.

Ранее, подтвердив участие Пригожинав переговорах с командующим ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что Пригожин организовал официальный обед на встрече, а также участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии.

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