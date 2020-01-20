В Китае от коронавируса нового типа умерли уже четыре человека

В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, умер еще один человек. 89-летний пациент, инфицированный коронавирусом, скончался в больнице еще 19 января, сообщили органы здравоохранения в городе Ухань во вторник, 21 января. В результате число жертв заболевания достигло четырех человек. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 больничных сотрудников в Ухане, где в конце декабря произошла вспышка нового вида пневмонии.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку. С начала недели число подтвержденных случаев нового вида пневмонии скачкообразно увеличилось до 220. Поступили сообщения и о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала заседание своего экспертного комитета, который уже 22 января обсудит целесообразность введения чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Обвал на бирже

На азиатских биржах в связи с ситуацией с коронавирусом произошел обвал. Курсы облигаций и иены повысились, поскольку инвесторы опасаются тяжелых экономических последствий, аналогичных тем, что произошли в 2003 году из-за вспышки пандемии вызванной вирусом SARS.

Новый вид пневмонии может быстро распространиться среди людей в канун китайского Нового года, когда в Китай съезжаются сотни миллионов туристов. Эксперты опасаются тяжелых последствий для авиаперевозок и местного туризма.

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