 В Испании менее чем за месяц потеряли работу 900 тысяч человек | Новости из Германии о Европе | DW | 02.04.2020

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Европа

В Испании менее чем за месяц потеряли работу 900 тысяч человек

По данным Минтруда, учитывающего лишь зарегистрированных безработных, в марте работы лишились еще 300 тысяч человек. В целом в Испании сейчас 3,5 млн безработных – рекордное число с апреля 2017 года.

Очередь на биржу труда в Испании

Очередь на биржу труда в Испании

В Испании на фоне пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 резко подскочила безработица. Только с 12 марта работы лишились почти 900 тысяч человек, следует из данных системы социального страхования, обнародованных в четверг, 2 апреля.

Согласно официальной статистике министерства труда Испании, в которой учитываются лишь зарегистрированные безработные, в марте число безработных увеличилось по сравнению с февралем на 300 тысяч человек. Таким образом, уровень безработицы в Испании достиг 9,3 процента.

Рекордная безработица

Министр труда Испании Йоланда Диас назвала эти данные рекордными. В Испании, согласно официальным данным, сейчас насчитывается 3,5 млн безработных. Это рекордный показатель с апреля 2017 года.

Обычно ситуация на рынке труда в Испании в марте улучшается, поскольку в сфере туризма требуется персонал в связи с приближающимся летним сезоном отпусков. Однако из-за нынешнего карантина гостиницы, бары и рестораны в Испании сейчас закрыты. На работу разрешено ходить лишь людям, занятым в критически важных сферах.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по числу умерших в результате пандемии коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса, жертвами SARS-CoV-2 в Испании стали более 10 тысяч человек, число инфицированных – превышает 110 тысяч.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Автор: Марина Барановская


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