 В Германии открылся сезон королевы овощей (фото) | Кадр дня | DW | 06.04.2020

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Кадр за кадром

В Германии открылся сезон королевы овощей (фото)

Спаржа, которую так любят немцы, в этом году особенно вкусна и дорога - еще и потому, что для фермеров в Германии она обернулась головной болью...

Cпаржа на рынке в Майнце

Cпаржа на рынке в Майнце

Майнц • В Германии начался сезон спаржи. Этот деликатесный овощ, которые ценили еще древние римляне, пользуется особой популярностью у немцев. Но нынешней весной его ценность особенно возросла. И не только потому, что качество "белого золота" на сей раз отменное - сказались теплая осень и мягкая зима. Покупателям приходится отдавать за спаржу рекордные суммы! В некоторых регионах за килограмм сейчас просят до 15 евро. Дело в том, что этой весной у немецких фермеров - серьезные проблемы

Сбор урожая спаржи в Зоммерхаузене (Бавария)

Сбор урожая спаржи в Зоммерхаузене (Бавария)

Из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса урожай некому собирать! Обычно для сбора спаржи на полях в Германии задействуют около 300 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы. В этом году их въезд был запрещен, а затем разрешен, но количество человек сильно ограничено. Чтобы поддержать фермеров и привлечь внутри Германии на поля, например, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией, министерство сельского хозяйства ФРГ инициировало создание специальной онлайн-платформы, где можно разместить объявления о вакансиях или предложить свои услуги.

Бургведель, Нижняя Саксония

Бургведель, Нижняя Саксония

В среднем каждый житель Германии съедает 1,7 кг спаржи в год. Ее слегка отваривают или готовят на пару. В классическом виде спаржу едят с отварным картофелем и ветчиной под соусом бешамель. Более подробно о способах приготовления этого овоща можно узнать из нашей фотогалереи.

Смотрите также:

  • Рецепты со спаржей: спаржа, манго и фиалка

    Спаржа: рецепты из Германии

    Сезон спаржи длится в Германии с апреля по июнь. Истинные гурманы предпочитают наслаждаться ею в оригинальном виде - слегка отварив или приготовив на пару. Так лучше сохраняются полезные свойства "королевы овощей", уверены знатоки. Отваренную (3-5 минут) зеленую спаржу можно, например, сбрызнуть соком лимона, полить растительным маслом и подать с пюре из манго и цветками фиалки.

  • Рецепты со спаржей: классический вариант

    Спаржа: рецепты из Германии

    Самый традиционный рецепт: основательно очищенную спаржу (белую) отваривают (около 8 минут) и подают с отварным картофелем, копченым лососем или ветчиной, обильно полив особо калорийным голландским соусом с внушительным количеством сливочного масла.

  • Рецепты со спаржей: салат с орехами и сыром

    Спаржа: рецепты из Германии

    Этот салат готовят из зеленой (ее даже не нужно чистить!) и белой спаржи (слегка обжаренной на решетке), редиски (нарезать тонкими кружочками), авокадо, рукколы, петрушки и обжаренного овечьего (или козьего) сыра, политого ложкой душистого майского меда. Салат посыпать ядрами кедровых и грецких орехов и подать с хрустящими ломтиками свежего хлеба.

  • Спаржа с беконом и салатом

    Спаржа: рецепты из Германии

    Быстрый вариант приготовления зеленой спаржи: обернуть ее ломтиками бекона, подрумянить на разогретой сковороде и уложить на зеленые салатные листья, приправленные бальзамическим уксусом и растительным маслом. Готово!

  • Суп-пюре из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Нижние, менее сочные, части белых (то есть под землей выращенных) ростков спаржи часто используют для приготовления классического супа-пюре, сдобренного сливочным маслом, сливками, белым вином, молотым мускатом и ароматным перцем. Подавать с рубленой зеленью по вкусу.

  • Спаржа и яйцо пашот

    Спаржа: рецепты из Германии

    Спаржу, обжаренную на сковороде с дольками помидоров, рубленой зеленью и нежным яйцом пашот (яйцо, сваренное без скорлупы в почти кипящей воде), подают как к завтраку, так и к ужину - традиционно с темным хлебом.

  • Бифштекс и спаржа

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отварную спаржу в Германии долгое время подавали в качестве гарнира к шницелю или жаркому. Сегодня хорошо приготовленный бифштекс и спаржа (белая или зеленая) в сопровождении помидорно-фруктового соуса - блюдо популярное и изысканное, вкус которого зависит исключительно от качества и свежести ингредиентов.

  • Спаржа на пицце

    Спаржа: рецепты из Германии

    Вегетарианский вариант любимой и в Германии пиццы без спаржи - признанной королевы овощей весеннего сезона - конечно же, не обошелся. Вот только на пиццу опытные кулинары рекомендуют ее класть не сразу, а примерно за десять минут до конца выпекания.

  • Салат из клубники и спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    В этом салате встречаются фавориты двух сезонов - весеннего и летнего. Зеленую спаржу (ее следует слегка отварить), стручки гороха и клубнику крупно нарезать, заправить смесью бальзамического уксуса, клубничного сиропа или варенья, растительного масла и крупномолотого пряного красного перца. Перед подачей посыпать рубленой зеленью (лучше укропом).

  • Сэндвич со спаржей

    Спаржа: рецепты из Германии

    Отваренную спаржу завернуть в слой смазанной сладковатой горчицей ветчины (можно копченого или маринованного лосося). Уложить на хлеб (булочку или багет), покрытый листьями рукколы, полить голландским соусом, накрыть вторым ломтиком хлеба. В такой "упаковке" спаржа скрасит любой офисный обед.

  • Спаржа во фритюре и блинчики

    Спаржа: рецепты из Германии

    Белую очищенную спаржу обмакнуть в блинное тесто и обжарить во фритюре. Подавать со сладкими блинчиками "Сюзет", которые опускают в нагретый с сахаром апельсиновый ликер. Блюдо посыпать рублеными орехами (фисташками). Такое праздничное яство подают, например, в честь открытия сезона спаржи в Дортмунде. По традиции в этот день избирают "королеву спаржи".

  • Паштет из спаржи

    Спаржа: рецепты из Германии

    Овощной паштет (террин) готовят в нагретой на 180° печи на "водяной бане" (45 минут): емкость для выпекания выложить фольгой, уложить слой зеленой спаржи, пюре из спаржи (смешать с творогом, сливками и яйцами), слой пюре из сладкого перца и снова пюре из спаржи. Подавать с крюшоном из белой спаржи, долек лимона, листьев подмаренника душистого с сахаром, льда и светлого пива.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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Сезон спаржи в Германии открыт (01.04.2017)  

"Сад Немо": итальянцы выращивают клубнику и салаты под водой  

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