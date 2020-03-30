В Германии открылся сезон королевы овощей (фото)

Майнц • В Германии начался сезон спаржи. Этот деликатесный овощ, которые ценили еще древние римляне, пользуется особой популярностью у немцев. Но нынешней весной его ценность особенно возросла. И не только потому, что качество "белого золота" на сей раз отменное - сказались теплая осень и мягкая зима. Покупателям приходится отдавать за спаржу рекордные суммы! В некоторых регионах за килограмм сейчас просят до 15 евро. Дело в том, что этой весной у немецких фермеров - серьезные проблемы.

Сбор урожая спаржи в Зоммерхаузене (Бавария)

Из-за карантинных мер в связи с пандемией коронавируса урожай некому собирать! Обычно для сбора спаржи на полях в Германии задействуют около 300 тысяч сезонных рабочих из Восточной Европы. В этом году их въезд был запрещен, а затем разрешен, но количество человек сильно ограничено. Чтобы поддержать фермеров и привлечь внутри Германии на поля, например, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией, министерство сельского хозяйства ФРГ инициировало создание специальной онлайн-платформы, где можно разместить объявления о вакансиях или предложить свои услуги.

Бургведель, Нижняя Саксония

В среднем каждый житель Германии съедает 1,7 кг спаржи в год. Ее слегка отваривают или готовят на пару. В классическом виде спаржу едят с отварным картофелем и ветчиной под соусом бешамель. Более подробно о способах приготовления этого овоща можно узнать из нашей фотогалереи.

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