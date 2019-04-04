В Германии открылись бассейны (фото)

Дюссельдорф • В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 20 мая снова начинают работать бассейны под открытым небом (Freibad). Понятное дело, что и здесь не обошлось без новых правил, введенных с целью остановить распространение коронавируса.

Бассейн Strandbad Lörick в Дюссельдорфе старательно чистят перед открытием

Каждый бассейн предложил местным властям свою концепцию мер безопасности, которая в итоге была либо утверждена, либо дополнена и принята с изменениями. Так, к примеру, в бассейнах Бонна на одного человека теперь полагается как минимум 10 квадратных метров свободной площади. Из этого соотношения высчитывается максимально допустимое количество людей на территории: если желающих попасть в бассейн больше, кому-то придется ждать в очереди на входе.

Вот такими табличками в дюссельдорфском бассейне Strandbad Lörick будут помечать, где стоять ожидающим своей очереди посетителям, чтобы четко соблюдать дистанцию друг от друга

Бассейны обязаны четко документировать, кто из клиентов в какое время пришел, кто во сколько вышел. Документация должна храниться как минимум четыре недели. Каждый посетитель обязан на входе помыть или продезинфицировать руки. Пользоваться можно только своими тапочками, полотенцами и кругами - никаких предметов напрокат. Рекомендуется пользоваться индивидуальными кабинками для переодевания, а не раздеваться в общих помещениях. И везде, в том числе и в воде, действует правило соблюдения дистанции - минимум полтора метра, а в крытых помещениях нужно носить защитные маски.

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