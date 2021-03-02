В Германии осудили приговоры по делу о "ноль промилле"

Приговоры, вынесенные 2 марта в Минске журналистке Tut.by Катерине Борисевич и врачу Больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину, не оставили без внимания в Германии.

Что говорят немецкие коллеги-журналисты

Отправлять журналистов за решетку, только потому что они делают свою работу, - жестокое проявление произвола, считают в Союзе журналистов Германии (DJV). "Репортеров и информаторов таким образом запугивают. Режим в Беларуси пытается всеми силами подавить свободу мнений, чтобы самому предстать в лучшем свете", - подчеркивает замруководителя пресс-службы DJV Пауль Эшенхаген (Paul Eschenhagen) в комментарии DW. Такая тактика "шита белыми нитками", и нельзя, чтобы она стала успешной, убеждены в журналистской организации.

Кристиан Мир

Директор берлинского отделения международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) отмечает в комментарии DW, что во второй раз за короткое время в Беларуси в тюрьму отправляют журналистку за ее профессиональную деятельность. "Этот приговор подтверждает, что режим хочет заставить работников СМИ отказаться освещать события беспристрастно и критически", - говорит он. Приговор Катерине Борисевич представитель "Репортеров без границ" расценивает как произвольный. Он требует ее незамедлительного освобождения.

Немецкий депутат: Лукашенко перемены не остановить

Режим Лукашенко вновь показал себя с бесчеловечной стороны, считает депутат бундестага Джем Оздемир (Cem Özdemir). "Катерина Борисевич и Артем Сорокин были приговорены, потому что они раскрыли правду о лжи режима. Нельзя мириться с тем, что люди все еще расплачиваются за правду свободой", - отмечает член партии "Союз-90"/"Зеленые" в ответе на запрос DW.

Джем Оздемир

Немецкий политик ранее взял шефство на Катериной Борисевич в рамках инициативы правозащитной организации Libereco. Он призывает к освобождению всех белорусских политзаключенных. "Все узники и демократическое гражданское сообщество в Беларуси заслуживают нашего глубочайшего уважения и нашей поддержки в их мирном протесте против государственного террора в центре Европы", - убежден Джем Оздемир. По мнению депутата, Беларусь прошла в прошлом году процесс сильных демократических преобразований, которые изменят страну. "Лукашенко и его авторитарным соратникам эти перемены не остановить", - уверен депутат.

Тихановская : Правда стала уголовным преступлением

Журналистке Tut.by Катерина Борисевич назначили шесть месяцев заключения под стражей, а также выплату штрафа в 100 базовых величин (около 920 евро в пересчете). Врача больницы скорой помощи Артема Сорокина приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых величин. Катерина Борисевич и Артем Сорокин сообщили, что в крови активиста Романа Бондаренко, погибшего от рук неизвестных после задержания, не было алкоголя. Власти утверждали противоположное.

Экс-кандидат на пост президента Светлана Тихановская назвала приговоры, вынесенные Борисевич и Сорокину, доказательством того, что "для режима правда стала уголовно наказуемым преступлением". Она подчеркивает, что остановить политический и правовой кризис может только уход Лукашенко и новые честные выборы. "И мы точно знаем, что после его ухода все осуждённые по политическим мотивам будут реабилитированы, потому что они - наши Герои перемен", - говорится в телеграм-канале Светланы Тихановской.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина также прокомментировала решение судей. "За правду их отправили в колонию, за правду им дали огромные штрафы, за правду их лишили физической свободы, но… мы будем говорить правду", - отмечает она в своем инстаграме.

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