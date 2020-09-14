В Берлине обеспокоены ростом новых заражений коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) встревожен значительным ростом новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. "На данный момент наша система здравоохранения хорошо справляется с ситуацией, но развитие событий во всей Европе вызывает беспокойство", - написал политик в субботу, 19 сентября, в Twitter.
При этом он указал на последние данные о инфицированных Института имени Роберта Коха (RKI) и отметил, что почти 2300 новых заражений являются рекордным показателем с апреля.
В свою очередь эксперт по вопросам здравоохранения фракции социал-демократов в бундестаге Сабине Дитмар (Sabine Dittmar) указала, что в настоящее время вновь регистрируется больше заражений среди пожилых и вновь растут показатели случаев госпитализации и летальных исходов. "В Европе и ряде регионов Германии мы как раз это наблюдаем", - отметила она.
Почти 2300 новых заражений в Германии за сутки
В тот же день Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 2297 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19. Пик эпидемии в Германии наблюдался в конце марта - начале апреля, когда ежедневно выявлялись более 6 тысяч новых инфицированных. К началу лета показатели постепенно снизились, а с июля вновь начали возрастать. В августе число новых заражений коронавирусом впервые вновь превысило 2-тысячную отметку.
Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса, по данным RKI, составляет не менее 270 070. От последствий заражения SARS-CoV-2 в стране скончались 9384 пациента. Около 239,8 тысячи человек официально считаются выздоровевшими. Индекс репродукции коронавируса (R) в настоящее время сообщает 1,16. Это означает, что 100 инфицированных заражают 116 здоровых людей.
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Уборщица электричек
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Незаметные герои времен пандемии
Комиссар полиции
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница супермаркета
Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.
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Фармацевт
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Учительница
Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.
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Медсестра
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Почтальон
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
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Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
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Незаметные герои времен пандемии
Больничная клоунесса
Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
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Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
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Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
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Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.
Автор: Наталия Королева