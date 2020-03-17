В Берлине критикуют выжидательную тактику МОК по поводу ОИ-2020

Глава спортивного комитета бундестага Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag) выразила недоумение по поводу того, что Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне пандемии нетипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа придерживается намерения провести в Токио летние Олимпийские игры. "Эта выжидательная тактика служит исключительно интересам МОК и организационного комитета в Токио", - заявила она в пятницу, 20 марта, агентству dpa.

По ее словам, однозначными пострадавшими в этой ситуации являются спортсмены, без которых невозможны Олимпиады. Фрайтаг выступает против полной отмены Игр: "У многих, возможно, это единственный реалистичный шанс пройти квалификацию и принять участие".

Против планового проведения ОИ-2020 выступил и целый ряд бывших и действующих немецких атлетов.

Дождаться окончания пандемии

Кроме того, Олимпийский комитет Норвегии в тот же день также призвал МОК рассмотреть возможность переноса летних Игр-2020 из-за распространения вируса SARS-CoV-2. "Учитывая крайне неясную ситуацию в Норвегии и значительной части мира, отправлять норвежских спортсменов на Олимпийские или Паралимпийские игры 2020 года в Токио прежде, чем закончится пандемия, безответственно и нежелательно", - говорится в заявлении комитета.

Больше информации

Между тем, в Соединенных Штатах поддержали позицию председателя МОК Томаса Баха (Thomas Bach). Глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс считает, что пока преждевременно принимать решение об отмене Олимпиады. "Я думаю, мы можем согласиться с МОК и сказать, что для того, чтобы принять это решение, нам нужно больше экспертных заключений и информации, чем есть сейчас", - заявила она журналистам в ходе телеконференции. Лайонс подчеркнула, что нет необходимости принимать решение прямо сейчас. "Игры будут не на следующей неделе и не через две недели. Они будут через четыре месяца", - указала спортивная чиновница, отметив, что за это время "многое может измениться".

Летние Олимпийские игры в Токио намечены на 24 июля - 9 августа 2020 года.

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