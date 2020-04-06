Выпускной на удаленке: что светит школьникам в этом году?

В онлайн-режиме проходила церемония вручения аттестатов зрелости выпускникам гимназии в немецком курортном городке Бад-Нойенар-Арвайлер, сообщает боннская газета General Anzeiger. Таким образом гимназия, носящая имя историка и краеведа Петера Йорреса (Peter Jorres), стала первой в Германии, устроившей выпускной бал не в реальном мире, а в виртуальной реальности - на удаленке. "Мы - первый выпуск, с которым попрощались таким образом", - сказали журналистам представители школьников Дениз Юсген (Denise Jüsgen) и Филип Шаковски (Philip Schakowski).

Выпускной бал проходил без танцев. Выпускники сидели по домам перед своими компьютерами, планшетами или смартфонами в праздничной или обычной одежде, в кругу семьи или в одиночку. "Но после кризиса гимназия обязательно проведет для выпускников этого года нормальный выпускной бал", - обещает директор школы.

Выпускные экзамены в немецких школах

Выпускные экзамены в школах федеральной земли Рейнланд-Пфальц начались еще в январе 2020 года - до введения в Германии мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Устные экзамены в марте проходили, однако, уже в условиях действующего карантина: ученики приезжали в школу по одному.

В остальных федеральных землях Германии выпускные экзамены в школах начнутся лишь в мае. После дискуссий о том, стоит ли в этом году вообще проводить выпускные экзамены из-за нарушения школьных графиков коронавирусом, федеральные земли договорились о переносе сроков экзаменов на несколько недель (с апреля - на май). Германия, вопросы образования в которой находятся в ведении земель, исходит в настоящий момент из того, что ученики выпускных классов в этом году смогут получить аттестаты зрелости до окончания летних каникул. Как в действительности будут далее развиваться события в немецких школах, зависит от дальнейшего хода коронавирусной пандемии.

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